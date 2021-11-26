IG帳號擁400萬粉絲，英美容品牌LUSH憂受眾精神健康停用4社交媒體

英國美容產品公司LUSH近日宣布關閉Facebook、Instagram、Snapchat及TikTok等社交媒體的官方帳號，直至這些社交媒體可以更加保障用戶，並希望大家關注社交媒體對精神健康影響。

LUSH數碼總監Jack Constantine表示，現時的社交媒體卻有點像危險地帶，希望各社交平台應該要面對現實，認清其演算法以及不管質素都要持續進行內容產出的經營模式，如何損害受眾的精神健康。

目前，LUSH北美市場的Instagram帳號有400萬粉絲、英國市場則有66萬、香港則為2.4萬；Facebook帳號方面，北美市場有120萬、英國為40萬、香港為3萬；Lush的TikTok帳號有16萬粉絲。

Constantine坦然撤出社交平台損失嚴重，「估計潛在損失將達1000萬英鎊，必須設法賺回來，我們有一年時間，希望做到吧。」

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責任編輯：Alvin

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