【專訪】《百工職魂》導演吳建勳：從影片到文字，我想保存台灣快要消失的東西

文：愛麗絲

「你想嘛，他做這麼多年了，難道會怕鬼、會覺得有什麼嗎？」吳建勳笑稱自己是唯一一個採訪撿骨師坤木伯時，不曾詢問對方是否碰過靈異事件的人，畢竟比起滿足一般大眾的好奇心，他更想做的，是透過職人故事剖析背後的歷史及文化脈絡。「我一直挺喜歡研究廟宇文化、地理、政經發展，這些都和當地的人文、歷史發展有關啊，」吳建勳舉北港撿骨發達為例，「那是因為過去北港有錢人多、土葬多。」

吳建勳與背後的目映．台北團隊自2019年起，將台灣許多新舊行業的職人故事，濃縮進單支多不超過十分鐘的影片呈現，包括摸過無數亡者的撿骨師坤木伯、與神鬼打交道的道長、「與神同行」在神明頭頂動手腳的珠帽師，從宮廟、金工、製墨、篆刻、捏麵等，藉專業職人呈現產業真實模樣，更替逐漸式微的老行業，保存屬於他們的時代痕跡。

要走訪台灣各地、跟拍訪談專業職人，勢必得和各行各業、三教九流的人打交道，這時，吳建勳的「接地氣」便派上用場了。出生於台南，吳建勳台語輪轉，「我從小就喜歡聽阿公阿嬤講話、模仿別人的口氣，」這讓吳建勳彷彿多了項武器，在拍攝過程中總能引導受訪者娓娓道來屬於他們的故事。「比起國語，台語是生活化、更深入，有更多情緒的，接地氣、也更好拉近關係。」

有了接地氣、拉近關係的武器，說故事的主角又從何而來？

「《百工職魂》前半部分大約都是找以前熟識的受訪者，另一半則是靠朋友幫忙牽線，」吳建勳過往在電視台多負責如《在台灣的故事》、《台灣尚青》等外景節目，「我們算是台灣很早期的行腳節目啦，」離開電視台後，吳建勳「想做點不一樣的事」，在從前電視台革命夥伴「阿望」的信任與資金援助下，吳建勳毫無後顧之憂地開始《百工職魂》計畫，過往累積的人脈，同樣是他極其重要的資本之一，那些在《百工職魂》結尾掛名的顧問群，是讓這些珍貴故事得以保留、問世的關鍵推手，「是他們幫忙找到這些人和故事。」吳建勳說道。

在影視產業裡打滾二十多年，吳建勳和日前猝逝的「龍哥」龍邵華，也曾是頻率不高，但持續保有聯繫的「君子之交」。「龍哥是我很尊重的長輩，十多年前認識，有幸和他同桌吃飯，後來一直都有聯繫，」吳建勳自承「我對龍哥肯定是沒有任何商業價值的，」龍哥卻總鼓勵著後輩的他，「我還以為他對每個人都是這樣。」吳建勳幾次因案子需求、拜託龍哥掛名台語顧問、出演廣告，對方也總一口答應。

一次，因租棚費用考量，龍哥更主動提議縮短拍攝時程，「他說：『我盡量做情緒給你』。」那是龍哥與女兒首度同台登場的微電影，也是唯一的一次。這回吳建勳與團隊出版書籍，事前曾詢問龍哥是否能擔任推薦者，龍哥同樣海派答應，只是造化弄人，「隔天龍哥就走了。」吳建勳說著，時光匆匆流轉，年歲之間，人生如影劇謝幕，只得送走這位他無限敬重的長輩。

從影片到文字，保存難以複製的靈魂和韻味

而說起來，吳建勳從事影視產業工作，並非既定規劃。

「我民國82年進專科，當時房地產發展得很好啊，想說蓋房子應該前途光明吧，」但讀了土木工程後，吳建勳才發現，「土木是負責把一塊地弄到可以蓋房子，啊真正賺錢的應該是蓋房子的、唸建築的啊！」專科畢業後，吳建勳起初在中國從事土木相關工作，「待半年就受不了，怕髒、怕累，生活又無趣啊，只是我做影視之後才發現，幹這更累啊！」

吳建勳曾有次去朋友片場探班，「當時在拍包青天，我有幸看到演展昭的何家勁，當時我幫著現場推軌道，覺得這好像也滿有趣的嘛！」這或許是吳建勳對影視產業萌生興趣的起點，於是自中國辭職返台「就先找間傳播公司待著，」這一待，是他投入影視產業的二十多個年頭。

「我是67年次的，生在老三台輝煌年代，但二十多歲入行，過沒多久，有線電視進來了，再過不久，網路來了，誰還看電視呢？」吳建勳隱隱抱怨，對影視產業的熱情卻並未熄滅，只是嘴上念叨著，「有沒有想過放棄？當然有啊，我每天都想放棄，好累，」但他卻選擇持續突破，和團隊一起打造出《百工職魂》。

「老實說，我自己以前幾乎不看書的，特別是那些講心靈雞湯的，我覺得根本是Bullshit！」吳建勳毫不諱言，自己直到寶瓶文化出版社看到《百工職魂》系列影片、上門聯繫出版，「我是認識寶瓶、開始讀大師兄的書後，才開始看書的，現在搭車帶本書翻翻挺好的，老了眼睛不好，也不太適合滑手機啦！」

這回將《百工職魂》影片素材精選撰寫成書，彷彿讓這些故事用不同形式，重新被訴說一次。「影片是以受訪者角度帶動，書籍則是用讀者的旁觀視角，就好比讀金庸武俠小說一樣，你會從字裡行間，自己去想像那些畫面。」藉由文字呈現，吳建勳認為更能讓讀者理解職人在職業以外、私下的那一面，「出書是很不一樣的，《百工職魂》影片是以偏職業面的角度切入，但文字裡我們能寫的，還有他們的人生故事。」

在吳建勳與目映．台北團隊的鏡頭和筆下，有產業歷史、文化脈絡，還有職人故事，「我想保存台灣快要不見的東西，想替快消失的東西做點事，那些靈魂和韻味是無法複製的。」不同於如雨後春筍般冒出的YouTuber常為追逐觀看數，一窩蜂跟拍娛樂性質為主的內容，吳建勳希望《百工職魂》能如拋磚引玉，「讓年輕人肯認識這些，畢竟這是我們生長的土地啊！」

台灣各行各業的故事，在《百工職魂》都得到同等的尊重與對待，吳建勳說，團隊之後還想拍攝老店系列，「這些值得被更多人看見啊，」從日常走向幕前，他們要讓這片土地上的故事，都被妥妥記著。

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