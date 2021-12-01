《成為世界相信的力量》：中華文化千百年醬缸醃漬出來的，董橋是最後一代人

文：吳秀樺

留住時代的韻味：董橋

從童年到大學，受民國時期知識份子風采薰陶

董橋的舅舅開書店，代理商務印書館的書，父親在書店兼職，是書香世家。父親很重視教育，董橋從小就學習英文與鋼琴，並在父親的書房中讀遍線裝書與明清筆記，喜歡看《水滸傳》。父親與友人們的往來、舉止與談吐，充滿民國時期知識份子的風采。生活在這樣的文化氛圍中，使得他對文字有了一種特殊的敏感度。

1958年印尼發生排華運動，各地所有華僑學校都關門，具有華僑身分的學生，只能往台灣或者中國大陸繼續求學。董橋的父親是國民黨的忠貞黨員，在那個訴求「漢賊不兩立」的年代，董橋選擇到台灣。

1960年，他與同學搭日本興安丸輪船，經過九天九夜，從雅加達來到台灣，在基隆港上岸時，已是晚秋時節。

一行人在僑委會安排下，在當時的台北縣板橋鎮華僑中學進行考試。董橋國學底子強，國文與英文成績讓他考得還不錯，直接按志願分發，他的第一志願不做他想，就是中文系或外文系。於是，董橋成為成大外文系的新生。

當時成大才在1956年改制為省立成功大學，並增設文理學院和商學院。雖然1957年才創立的外文系是很新的系，但令他驚喜的是，許多老師幾乎都是老民國——原來珍藏著「知識份子的民國」，就在台灣。

一生追隨師長的背影前行

民國時期的知識份子，由於時代給予他們的特殊際遇——歷經北洋政府時期、抗戰時期，從舊時代走到新時代，中國與西方在文化和思想上的劇烈交會碰撞，孕育出豐厚的學養，有著優雅的風采與韻味。在董橋的眼中，他們是「老民國的新文士舊鴻儒」、「老民國風韻的閨秀典範」。

五四時期代表性女作家蘇雪林，是其中之一。董橋旁聽蘇雪林的課，「蘇老師穿著黑旗袍、黑皮鞋與白襪子，撐著一把黑洋傘走在成大校園，上課下課的身影，已然成為一道風景，深深烙印在我腦海中，至今依然鮮明生動。」

而來自歷史系的吳振芝老師教授「西洋通史」，話不多卻待人親切，偶爾一、兩句開口勸董橋的話，就讓董橋如沐春風。有一次，董橋在廊下發呆，吳老師走過去，輕輕說了一句：「發什麼呆，還不讀書去……」讓董橋嚇得不敢多逗留。

然而，除了提醒的話語，讓董橋懷念更深的，是那份無法用言語形容的優雅。

大二時，《中華日報》南部版總編輯朱約農到成大教「新聞英文」，報人日夜顛倒的作息讓董橋印象深刻，不想自己日後竟也走上朱老師的路，在媒體做到年老退休。此外，董橋也常在週六下午，到朱老師家中談天並受其點撥，這是那個年代常見的師生相處方式。

他打趣的說：「這些老師的模樣，全是中華文化千百年的醬缸醃漬出來的人。現在醬缸沒有了，我是最後一代人。」董橋一生追隨這些師長的腳步前進，他說：「看著這些老師的背影，比朱自清筆下的《背影》，對自己影響還要深。」

客居倫敦才真正讀懂英文經典作品

西方文學真正對董橋產生影響，大半歸功於留英那七、八年。在成大外文系打下的基礎有如種子，在倫敦則得到了養分的澆灌。1964年董橋畢業後，先到新加坡和越南住了一年多，之後遷居香港，人生地不熟的他，好長一段時間找不到穩定的職業，曾在補習班授課、當家教，後來在作家劉以鬯的安排下，開始在報館發表文章。英國廣播電台（ BBC ）在香港招聘，為他的人生帶來新契機，1973年，他舉家前往倫敦。

在英國受到的文化衝擊，讓董橋不止在寫作方面，連學識、素養乃至於興趣，都經歷了全面的洗禮。董橋說：「在台灣讀了四年的外文系，原以為學識滿滿，來到英國之後，發現那只是帶領自己進入外國文學花園的鑰匙。」在這裡，他開始重新遍閱英國經典文學作品。

「到了英國之後，泡在那些書裡面，我就開始知道，珍．奧斯汀（Jane Austen）的作品好在哪裡，」董橋說，珍．奧斯汀的作品，在印尼英文中學讀高中時曾經一本一本讀，但是直到在當地生活、了解英國人的生活習性，進入他們的意識型態，熟悉他們的思維方式和語言邏輯後，才真正了解他們的文學是什麼。

因為讀懂了，董橋對於經典的興趣愈來愈濃厚，開始尋找最初的版本，想要親炙當時作品剛出版的時代氛圍。終於他收藏到1813年的《傲慢與偏見》版本，以及1894年有插圖的初版，董橋甚至連原畫真跡也找來收藏。

他曾經如此描述自己如何思考寫得與眾不同：「我要求自己的散文可以進入西方，走出來；再進入中國，再走出來；再進入……。總之，我要叫自己完全掌握得到才停止，這樣我才有自己的風格。」

愛讀書的董橋，在倫敦大學亞非學院研究馬克思，下了班，幾乎天天到學院圖書館裡，除了找資料寫論文，也看了不少書。提到這段客居英倫的經歷，董橋有這樣的一個小結：除了博覽群書，「換來的是點點滴滴的做人分寸，學會寡言的好處和靜觀的優勢。」

成為報人，多了一分「經營」的眼光

董橋與家人在1979年搬回香港，直到2014年從香港《蘋果日報》退休，職涯幾乎都在媒體。由於擔任的職務不是總編輯就是社長，使得他多了一分「經營」的眼光。

小至開創專欄，讓讀者耳目一新；大至發揮媒體的責任與使命，董橋試圖為華文世界的讀者打開新感受。同時，對於新聞、文學、歷史、文化、政治與社會之間的關係，站在媒體的位置上，董橋不僅有更深的理解，也有他的實踐。

比如他在《明報月刊》推廣藏書票，又開創「中國情懷」專欄，部分緣由來自他在成大讀書時，受到中華文化遺韻的薰陶。甫於今（2021）年8月辭世的知名學者余英時曾為文指出，如果不是董橋的「中國情懷」專欄，「我的陳寅恪研究，無論如何也不能發展出後來的規模而迅速的傳入中國大陸。」

又比方他在香港《蘋果日報》開設文化專欄「蘋果樹下」，邀請華人地區的藝文人士、學者、創作者等撰稿，每週日以兩大版的篇幅刊出，不僅為報社和香港留下當代的紀錄，也成為一份文化資產。董橋退休的那一天，這份華文報界極具影響力的日報副刊也隨之告停，同行稱為「香港古典副刊的最後代表」。

《明報》和《明報月刊》的創辦人金庸（查良鏞），有文人身分更有商業頭腦。董橋說，「文人不能光知道如何寫作，更要知道如何經營，孤芳自賞是沒有用的，但是多數的文人不會考慮到這點。」雖然如此，董橋始終堅持原則與底線，知道市場是怎麼回事，但不一定要迎合市場，守住自己的風格和立場，絕對不媚俗。

1998年他應黎智英邀請，擔任香港《蘋果日報》社長，為的是「一創報就有巨大的銷售量，總是有他成功可以學習的地方。」

新聞是歷史的初稿

董橋認為，報紙帶有傳播知識與文化的責任，身為文人，對社會負有使命：「文人應該對社會不滿。如果覺得社會都是美好的，就寫不出東西來了。」而且，對不公不義之事進行批判是合理的，但批判要冷靜有理、要有立場，不能亂寫更不能沒有據，堅持立場才能看到事件的關鍵在何處，沒有思想的批判是沒有用的。

報紙與新聞對一般人而言，「昨日的新聞，只是今日的黃花」，但董橋另有詮釋。

他說，「報紙就是時間的觀念」，而「報紙可以發展成文學」，新聞也可以和文學結合，像他曾服務過的《讀者文摘》就是典型的例子。

《讀者文摘》把各領域的東西結合起來成為一本雜誌，既是新聞又是文學，爲各種文化背景與各個領域的讀者提供他們感興趣的資訊，就是新聞文學的典範。

董橋寫了多年專欄，他曾將1995年至1997年在《明報》的專欄文字，結集為《英華沉浮錄》，先是明報出版社出了十本，頗受歡迎，後來台灣的遠流出版社重新編成一套六卷發行。另一本專欄文集《白描》，則為2005年第八屆香港中文文學雙年獎散文獎得主。在得獎感言中，董橋用「文字戰場」和「老兵」來形容自己戮力筆耕的心情。

專欄有字數與連載時間的雙重限制，既要言之有物，又要蘊含情感並兼有閱讀意趣，題材甚至與時事有關，並不是容易駕馭的文體。他自述散文觀為講求「事、識、情」的融合，也就是實例、故事、觀點、看法，以及文筆的情趣和風采。

一方面，他認為語言和文字是文化的載體，也相信語言和文字會與時俱進。新舊並存，可以豐富語文的內涵，而語文能形塑我們的思想與生活。

對於自己付出大半生的新聞事業，董橋曾有這樣的歸納：「我深切體悟新聞事業是一份必須向同一代人和下一代人負責的工作，因此時事報導不容疏漏，政局評論力求持平，因為新聞是歷史的初稿。」

書籍介紹

本文摘錄自《成為世界相信的力量》，天下文化出版

作者：吳錦勳、錢麗安、吳秀樺、郭瓊俐、傅瑋瓊、邵冰如

90年來 一代又一代的成大人

面對關鍵時刻 當仁不讓 成為社會的堅強後盾

個人承擔的一小步 是劃時代成就的一大步

14位價值堅持者

勇於想像未來的世界 形塑近代台灣的大時代樣貌

一路以來 他們在各個專業領域展現

定義問題的能力 勇於承擔的使命感 成就共好的可能性

成為世界相信的力量

1931年，台南高等工業學校（國立成功大學前身）誕生，為台灣高等工業教育揭開序幕。

從遠古，柏拉圖、亞里斯多德出發，學院終究是一群人，經過共同意願的組合，透過集合、思考與學習，建構一種基礎，形成一種力量。

大學是一個公民社會的建設工程。透過更有融合力、理解力、同理心、責任感的畢業生，我們才有能力改變，並且形塑未來社會的新風貌，成為他人相信的人。

這樣的人才，想要有所改變，也想有所貢獻，想要回應所被給予的機會、被給予的支持，努力的想要讓一座城市光榮，秉持著想要讓社會和國家有所依靠的強烈使命感，成為世界相信的力量。

書中的價值堅持者，每一位都是台灣百年發展軸線上的典範座標，描繪出大時代的悠遠景深。

與時俱進——建築師 高而潘

播種——華立集團總裁 張瑞欽

膽識——台灣石化合成董事長 吳澄清

永續——台達電子創辦人暨榮譽董事長 鄭崇華

點燈的人——《天下雜誌》群創辦人 殷允芃

眼光——國際華文作家 董橋

志氣——中華航空公司前董事長 魏幸雄

看得遠——台灣高鐵前董事長 歐晉德

創新——旺宏電子董事長暨執行長 吳敏求

承擔——天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院復健科擔任主治醫師 吳炎村

共好共贏——大聯大控股董事長 黄偉祥

造局者——奇景光電董事長 吳炳昇

守護——中華民國第十五任副總統 賴清德

藏行顯光——國立成功大學校長 蘇慧貞

他們的人生獨一無二，無法複製，但在時代的輪轉中，他們所凝鍊出的價值，卻是值得每個人終身追尋。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航