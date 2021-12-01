《成為世界相信的力量》：中華文化千百年醬缸醃漬出來的，董橋是最後一代人
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愛讀書的董橋，在倫敦大學亞非學院研究馬克思，下了班，幾乎天天到學院圖書館裡，除了找資料寫論文，也看了不少書。提到這段客居英倫的經歷，董橋有這樣的一個小結：除了博覽群書，「換來的是點點滴滴的做人分寸，學會寡言的好處和靜觀的優勢。」
文：吳秀樺
留住時代的韻味：董橋
從童年到大學，受民國時期知識份子風采薰陶
董橋的舅舅開書店，代理商務印書館的書，父親在書店兼職，是書香世家。父親很重視教育，董橋從小就學習英文與鋼琴，並在父親的書房中讀遍線裝書與明清筆記，喜歡看《水滸傳》。父親與友人們的往來、舉止與談吐，充滿民國時期知識份子的風采。生活在這樣的文化氛圍中，使得他對文字有了一種特殊的敏感度。
1958年印尼發生排華運動，各地所有華僑學校都關門，具有華僑身分的學生，只能往台灣或者中國大陸繼續求學。董橋的父親是國民黨的忠貞黨員，在那個訴求「漢賊不兩立」的年代，董橋選擇到台灣。
1960年，他與同學搭日本興安丸輪船，經過九天九夜，從雅加達來到台灣，在基隆港上岸時，已是晚秋時節。
一行人在僑委會安排下，在當時的台北縣板橋鎮華僑中學進行考試。董橋國學底子強，國文與英文成績讓他考得還不錯，直接按志願分發，他的第一志願不做他想，就是中文系或外文系。於是，董橋成為成大外文系的新生。
當時成大才在1956年改制為省立成功大學，並增設文理學院和商學院。雖然1957年才創立的外文系是很新的系，但令他驚喜的是，許多老師幾乎都是老民國——原來珍藏著「知識份子的民國」，就在台灣。
一生追隨師長的背影前行
民國時期的知識份子，由於時代給予他們的特殊際遇——歷經北洋政府時期、抗戰時期，從舊時代走到新時代，中國與西方在文化和思想上的劇烈交會碰撞，孕育出豐厚的學養，有著優雅的風采與韻味。在董橋的眼中，他們是「老民國的新文士舊鴻儒」、「老民國風韻的閨秀典範」。
五四時期代表性女作家蘇雪林，是其中之一。董橋旁聽蘇雪林的課，「蘇老師穿著黑旗袍、黑皮鞋與白襪子，撐著一把黑洋傘走在成大校園，上課下課的身影，已然成為一道風景，深深烙印在我腦海中，至今依然鮮明生動。」
而來自歷史系的吳振芝老師教授「西洋通史」，話不多卻待人親切，偶爾一、兩句開口勸董橋的話，就讓董橋如沐春風。有一次，董橋在廊下發呆，吳老師走過去，輕輕說了一句：「發什麼呆，還不讀書去……」讓董橋嚇得不敢多逗留。
然而，除了提醒的話語，讓董橋懷念更深的，是那份無法用言語形容的優雅。
大二時，《中華日報》南部版總編輯朱約農到成大教「新聞英文」，報人日夜顛倒的作息讓董橋印象深刻，不想自己日後竟也走上朱老師的路，在媒體做到年老退休。此外，董橋也常在週六下午，到朱老師家中談天並受其點撥，這是那個年代常見的師生相處方式。
他打趣的說：「這些老師的模樣，全是中華文化千百年的醬缸醃漬出來的人。現在醬缸沒有了，我是最後一代人。」董橋一生追隨這些師長的腳步前進，他說：「看著這些老師的背影，比朱自清筆下的《背影》，對自己影響還要深。」
客居倫敦才真正讀懂英文經典作品
西方文學真正對董橋產生影響，大半歸功於留英那七、八年。在成大外文系打下的基礎有如種子，在倫敦則得到了養分的澆灌。1964年董橋畢業後，先到新加坡和越南住了一年多，之後遷居香港，人生地不熟的他，好長一段時間找不到穩定的職業，曾在補習班授課、當家教，後來在作家劉以鬯的安排下，開始在報館發表文章。英國廣播電台（ BBC ）在香港招聘，為他的人生帶來新契機，1973年，他舉家前往倫敦。
在英國受到的文化衝擊，讓董橋不止在寫作方面，連學識、素養乃至於興趣，都經歷了全面的洗禮。董橋說：「在台灣讀了四年的外文系，原以為學識滿滿，來到英國之後，發現那只是帶領自己進入外國文學花園的鑰匙。」在這裡，他開始重新遍閱英國經典文學作品。
「到了英國之後，泡在那些書裡面，我就開始知道，珍．奧斯汀（Jane Austen）的作品好在哪裡，」董橋說，珍．奧斯汀的作品，在印尼英文中學讀高中時曾經一本一本讀，但是直到在當地生活、了解英國人的生活習性，進入他們的意識型態，熟悉他們的思維方式和語言邏輯後，才真正了解他們的文學是什麼。
因為讀懂了，董橋對於經典的興趣愈來愈濃厚，開始尋找最初的版本，想要親炙當時作品剛出版的時代氛圍。終於他收藏到1813年的《傲慢與偏見》版本，以及1894年有插圖的初版，董橋甚至連原畫真跡也找來收藏。
他曾經如此描述自己如何思考寫得與眾不同：「我要求自己的散文可以進入西方，走出來；再進入中國，再走出來；再進入……。總之，我要叫自己完全掌握得到才停止，這樣我才有自己的風格。」
愛讀書的董橋，在倫敦大學亞非學院研究馬克思，下了班，幾乎天天到學院圖書館裡，除了找資料寫論文，也看了不少書。提到這段客居英倫的經歷，董橋有這樣的一個小結：除了博覽群書，「換來的是點點滴滴的做人分寸，學會寡言的好處和靜觀的優勢。」
成為報人，多了一分「經營」的眼光
董橋與家人在1979年搬回香港，直到2014年從香港《蘋果日報》退休，職涯幾乎都在媒體。由於擔任的職務不是總編輯就是社長，使得他多了一分「經營」的眼光。
小至開創專欄，讓讀者耳目一新；大至發揮媒體的責任與使命，董橋試圖為華文世界的讀者打開新感受。同時，對於新聞、文學、歷史、文化、政治與社會之間的關係，站在媒體的位置上，董橋不僅有更深的理解，也有他的實踐。
比如他在《明報月刊》推廣藏書票，又開創「中國情懷」專欄，部分緣由來自他在成大讀書時，受到中華文化遺韻的薰陶。甫於今（2021）年8月辭世的知名學者余英時曾為文指出，如果不是董橋的「中國情懷」專欄，「我的陳寅恪研究，無論如何也不能發展出後來的規模而迅速的傳入中國大陸。」
又比方他在香港《蘋果日報》開設文化專欄「蘋果樹下」，邀請華人地區的藝文人士、學者、創作者等撰稿，每週日以兩大版的篇幅刊出，不僅為報社和香港留下當代的紀錄，也成為一份文化資產。董橋退休的那一天，這份華文報界極具影響力的日報副刊也隨之告停，同行稱為「香港古典副刊的最後代表」。
《明報》和《明報月刊》的創辦人金庸（查良鏞），有文人身分更有商業頭腦。董橋說，「文人不能光知道如何寫作，更要知道如何經營，孤芳自賞是沒有用的，但是多數的文人不會考慮到這點。」雖然如此，董橋始終堅持原則與底線，知道市場是怎麼回事，但不一定要迎合市場，守住自己的風格和立場，絕對不媚俗。
1998年他應黎智英邀請，擔任香港《蘋果日報》社長，為的是「一創報就有巨大的銷售量，總是有他成功可以學習的地方。」
新聞是歷史的初稿
董橋認為，報紙帶有傳播知識與文化的責任，身為文人，對社會負有使命：「文人應該對社會不滿。如果覺得社會都是美好的，就寫不出東西來了。」而且，對不公不義之事進行批判是合理的，但批判要冷靜有理、要有立場，不能亂寫更不能沒有據，堅持立場才能看到事件的關鍵在何處，沒有思想的批判是沒有用的。
報紙與新聞對一般人而言，「昨日的新聞，只是今日的黃花」，但董橋另有詮釋。
他說，「報紙就是時間的觀念」，而「報紙可以發展成文學」，新聞也可以和文學結合，像他曾服務過的《讀者文摘》就是典型的例子。
《讀者文摘》把各領域的東西結合起來成為一本雜誌，既是新聞又是文學，爲各種文化背景與各個領域的讀者提供他們感興趣的資訊，就是新聞文學的典範。
董橋寫了多年專欄，他曾將1995年至1997年在《明報》的專欄文字，結集為《英華沉浮錄》，先是明報出版社出了十本，頗受歡迎，後來台灣的遠流出版社重新編成一套六卷發行。另一本專欄文集《白描》，則為2005年第八屆香港中文文學雙年獎散文獎得主。在得獎感言中，董橋用「文字戰場」和「老兵」來形容自己戮力筆耕的心情。
專欄有字數與連載時間的雙重限制，既要言之有物，又要蘊含情感並兼有閱讀意趣，題材甚至與時事有關，並不是容易駕馭的文體。他自述散文觀為講求「事、識、情」的融合，也就是實例、故事、觀點、看法，以及文筆的情趣和風采。
一方面，他認為語言和文字是文化的載體，也相信語言和文字會與時俱進。新舊並存，可以豐富語文的內涵，而語文能形塑我們的思想與生活。
對於自己付出大半生的新聞事業，董橋曾有這樣的歸納：「我深切體悟新聞事業是一份必須向同一代人和下一代人負責的工作，因此時事報導不容疏漏，政局評論力求持平，因為新聞是歷史的初稿。」
書籍介紹
本文摘錄自《成為世界相信的力量》，天下文化出版
作者：吳錦勳、錢麗安、吳秀樺、郭瓊俐、傅瑋瓊、邵冰如
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90年來 一代又一代的成大人
面對關鍵時刻 當仁不讓 成為社會的堅強後盾
個人承擔的一小步 是劃時代成就的一大步
14位價值堅持者
勇於想像未來的世界 形塑近代台灣的大時代樣貌
一路以來 他們在各個專業領域展現
定義問題的能力 勇於承擔的使命感 成就共好的可能性
成為世界相信的力量
1931年，台南高等工業學校（國立成功大學前身）誕生，為台灣高等工業教育揭開序幕。
從遠古，柏拉圖、亞里斯多德出發，學院終究是一群人，經過共同意願的組合，透過集合、思考與學習，建構一種基礎，形成一種力量。
大學是一個公民社會的建設工程。透過更有融合力、理解力、同理心、責任感的畢業生，我們才有能力改變，並且形塑未來社會的新風貌，成為他人相信的人。
這樣的人才，想要有所改變，也想有所貢獻，想要回應所被給予的機會、被給予的支持，努力的想要讓一座城市光榮，秉持著想要讓社會和國家有所依靠的強烈使命感，成為世界相信的力量。
書中的價值堅持者，每一位都是台灣百年發展軸線上的典範座標，描繪出大時代的悠遠景深。
- 與時俱進——建築師 高而潘
- 播種——華立集團總裁 張瑞欽
- 膽識——台灣石化合成董事長 吳澄清
- 永續——台達電子創辦人暨榮譽董事長 鄭崇華
- 點燈的人——《天下雜誌》群創辦人 殷允芃
- 眼光——國際華文作家 董橋
- 志氣——中華航空公司前董事長 魏幸雄
- 看得遠——台灣高鐵前董事長 歐晉德
- 創新——旺宏電子董事長暨執行長 吳敏求
- 承擔——天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院復健科擔任主治醫師 吳炎村
- 共好共贏——大聯大控股董事長 黄偉祥
- 造局者——奇景光電董事長 吳炳昇
- 守護——中華民國第十五任副總統 賴清德
- 藏行顯光——國立成功大學校長 蘇慧貞
他們的人生獨一無二，無法複製，但在時代的輪轉中，他們所凝鍊出的價值，卻是值得每個人終身追尋。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航