索羅門群島爆大型抗爭、首都唐人街遭縱火，原因跟民眾不滿和中國建交有關

台灣的前邦交國、太平洋的所羅門群島從24日起爆發大型抗爭活動，民眾走上首都霍尼亞拉（Honiara）的街頭，要求總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）下台。

綜合外媒報導，這起抗爭活動與2019年的台索斷交有關，該國人口最多的第一大省馬萊塔（Malaita）省長蘇達尼（Daniel Suidani）從一開始就反對該國和中國建交的決定，在那之後也不顧中央政府持續和台灣聯繫和合作。

黑煙籠罩首都，霍尼亞拉緊急封鎖36小時

根據《ABC》及《半島電視台》的報導，抗爭者在週三（24日）的抗議中縱火，甚至燒了議會附近的一間警察局，而警方使用催淚瓦斯和橡膠子彈驅離這些要求總理下台的抗議民眾，隨後索加瓦雷宣布霍尼亞拉緊急封鎖36小時。

但民眾並不買單，在週四就發起新的抗議活動，霍尼亞拉的唐人街遭縱火、冒出濃煙，在警察發射催淚瓦斯和橡膠子彈驅散人群的同時，還是不斷有建築物失火或被丟石頭。黑煙籠罩整個霍尼亞拉，包含南太平洋銀行的分行、以及由華裔居民經營的數家商店在內，至少有14座建築物被燒毀。消防員無法控制火勢，隨著火災蔓延，首都大部分地區出現斷電的情況。

越演越烈的抗爭，讓索羅門群島總理轉而向澳洲求助。《衛報》指出，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在索羅門群島部署73名警力和43名澳洲國防軍。不過，澳洲方面強調此舉是根據兩國之間現有的安全協議所做出的回應，並不代表澳洲對索羅門內政的立場。

民眾不滿被中央忽視、與中國建交

這些抗議民眾多半來自附近的馬萊塔島，他們被認為是因為不滿中央政府的長期忽視，以及在2019年與中國建交的決定，才會走上街頭。

根據《ABC》的報導，在索羅門宣布與中國建交之後，索加瓦雷認為這是讓所羅門群島處於「歷史正確的一邊」，但反對派政治人物發出聲明譴責，認為以國家的長遠利益而言，「對民主制度、人權、法治的尊重是在於台灣，而不是中國」，並且表示和北京建立關係可能使索羅門群島的土地權、法治和文化遺產受到損害。

馬萊塔島有很多社區和台灣有深厚的聯繫，當地政府一直對擁抱中國的政策表示不滿。在COVID-19大流行期間，該省省長蘇達尼還和台灣保持著非正式的外交關係，《半島電視台》指出，台灣方曾運送一批設備和物資過去，激怒了中國和索加瓦雷政府。此外，蘇達尼今年也在台灣接受腦部的診斷和治療。

不過《ABC》指出，這起抗議活動仍然是出乎意料之外。

反對黨、澳洲總理：暴動並不是來自外部干預

《ABC》的報導寫道，索加瓦雷一方面希望澳洲能夠協助恢復秩序，另一方面駁回反對黨領袖威爾（Matthew Wale）要求辭職的呼籲，並強調自己不會向任何人低頭，「我們沒有受到傷害，政府也沒有受到傷害，我們會繼續捍衛民主。」

索加瓦雷表示：「那個人（威爾）是所有事情的幕後黑手」，他認為威爾煽動馬萊塔的民眾。他駁斥民眾對政府的其他不滿聲浪，堅稱承認中國或台灣的爭論才是衝突的主要原因，「這是唯一的議題，而且不幸的是，這受到其他權力的影響和鼓勵。」

威爾則認為，把暴動歸咎於境外勢力是「愚蠢」的。他表示，這個國家的人民認為民主程序對他們沒有用，因為他們的政府是中國的魁儡。

澳洲總理莫里森則表示：「這是國內對議題的表態。」他指出澳洲沒有看到外部干預的證據，「據我們所知，這樣的結果並不是來自索羅門群島以外的任何機構所發出的行動。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範