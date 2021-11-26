【2021金馬獎前哨戰】《美國女孩》連收兩項大獎，導演阮鳳儀：「拍攝過程心中一直有觀眾」

2021年第58屆金馬獎頒獎典禮將於明（27） 日晚間登場，今日在台北文華東方酒店舉行入圍酒會。除了入圍者的交流之外，現場也頒發「金馬獎觀眾票選最佳影片獎」和「國際影評人費比西獎」。

今年金馬獎觀眾票選最佳影片獎，由新銳導演阮鳳儀的首部劇情長片《美國女孩》獲得，從《瀑布》、《緝魂》、《月老》和《濁水漂流》中脫穎而出；特別的是，國際影評人費比西獎也由《美國女孩》收下，力壓其餘入選影片《角頭－浪流連》、《聽見歌 再唱》、《詭扯》、《叱咤風雲》、《當男人戀愛時》、《高山上的熱氣球》、《兜兜風》、《少年》、《金錢男孩Moneyboys》、《不想一個人》。

《美國女孩》今晚收下兩項大獎，成為金馬獎賽前的最大贏家。

今年的觀眾票選獎同樣在台北、台中、高雄三地徵選並放映，觀眾需年滿18歲，且必須全程觀賞5部入圍金馬獎最佳劇情長片者始能有效投票，今年有452位觀眾完成投票。

《美國女孩》靈感來自於導演的成長經驗，故事以女性成長、身份認同、親情為主題，圍繞著因病而將兩名女兒從美國帶回台灣的母親，更藉由女性觀點譜出台灣的時代記憶。

對於榮獲兩項大獎，導演阮鳳儀說：「沒有想過一次能獲得這兩個獎項，有時候大家覺得電影要顧藝術性，影評人的專業品味和觀眾的品味要兼顧是非常困難的，其實拍攝過程心中一直是有觀眾的，因為電影是拍給觀眾的。特別感謝製片苗華川三年來不眠不休的奉獻給這部片子，他是美國女孩後面最偉大的男孩。」

Photo Credit: 關鍵評論網／黃筱歡 （左）阮鳳儀、（右）苗華川

近年觀眾票選獎得主與金馬獎最佳劇情片有一定的疊合率，從2017年，第54屆金馬獎開始，《血觀音》、《大象席地而坐》、《陽光普照》，都是先拿下觀眾票選而後在金馬鍍金，榮獲最佳劇情片，這也代表觀眾的喜好和該屆評審的口味吻合。然而，此紀錄在去年遭到破除，觀眾票選獎投給了《同學麥娜絲》，最終卻是由《消失的情人節》獲得金馬獎最佳劇情片。

至於國際影評人費比西獎，是由1930年正式成立的國際影評人協會頒發，目前有來自超過60個國家的會員。國際影評人協會以推廣電影藝術為使命，獎勵表現各國文化特質的新穎創作，對於提攜新電影與新導演更是不遺餘力。

多年來，在世界各大影展上，這座簡稱為「費比西」的獎項，鼓勵了無數傑出的電影與導演，而建立起它的權威性。在台北金馬影展頒發的這座「國際影評人費比西獎」也以鼓勵年輕、傑出的華語電影為目標。

今年評審則由台灣策展人郭敏容與來自埃及的國際影評人協會副會長艾哈瑪德紹奇（Ahmed SHAWKY）、義大利影評人朱賽佩薩迪亞（Giuseppe SEDIA）擔任。他們盛讚導演阮鳳儀挖掘自身故事，卻能觸及歷久彌新的主題，包括回鄉、家庭張力、死亡將至所帶來的重擔，以動人且超越懷舊的角度，觸動芸芸眾生。

值得一提的是，除了上述兩項大獎，《美國女孩》已經先在11月24日贏得「亞洲電影觀察團推薦獎」，金馬影展在2015年成立第一屆「亞洲電影觀察團」，每年徵選20名左右的影癡／影評，並從入圍奈派克獎的影片中選出「亞洲電影觀察團推薦獎」。

以目前《美國女孩》賽前的得獎氣勢與呼聲來看，是今年最佳劇情片的大熱門，明天應該也有望能斬獲部分獎項。

Photo Credit: 傳影互動提供 《美國女孩》劇照

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核稿編輯：楊士範