《失控的努力文化》：男性在下班回家途中感到放鬆，而有些女性稱下班後為「砒霜時間­」

第六章 最忙碌的性別

五點鐘躺下來休息,六點鐘驚起,然後重頭來過, 「因為我是女人 !」W-O-M-A-N,我再說一遍。 ——〈我是女人〉(I’ m a Woman),傑羅姆.李波(Jerome Lieber)* 作詞

最近我在麻薩諸塞州女性會議 (Massachusetts Conference for Women)發表了一場演說,在我之前上台的演講者解釋到,女性與男性同事洽談時必須更謹慎,因為男性不像女性那樣擅長多工。我心裡想,女性也無法多工。那是一種錯覺。

這是許多人都會有的錯覺,而且當中存在著些許真實感。我以前會把多工寫在我的履歷表「特殊技能­」欄內,直到讀到實際的研究,證明人無法真正地一心二用,我才開始懷疑自己的能力。有些動物的大腦可以多工,例如鴿子的大腦,在這種非常特別的技能上,人比不上鴿子。我們並非同時做好幾件事,而是迅速從一個任務切換至另一個,那是我們的「多工­」形式。

先前我曾提到與談話有關的多工,當你想要一面和朋友講話、一面查看你的電子郵件,會不可避免地導致分心和降低親密感。但我們試著同時進行多項任務的主要原因,是因為我們相信這麼做更有效率,最終能提升我們的生產力。當越來越執迷於超高生產力,也會越來越相信我們能夠多工,而且多工能幫助我們在更少的時間內完成更多事情。事實是,如果神經科學可信的話,在任何情況下,其結果都正好完全相反。

從接二連三的研究中,發現當我們從某個活動切換到另一個活動,而不僅僅是重複相同的活動時,將更慢完成任務。換句話說,如果關掉每個瀏覽器標籤、讓手機靜音和關閉電子郵件信箱,你會在大幅縮短的時間內寫完你的備忘錄。來回切換任務是沒有效率的事。切換過去的任務越複雜,大腦便需要越長的時間來適應。其累積的代價相當高,因此美國心理學會(American Psychological Association)建議我們「選擇提升(我們的大腦)效率的策略:最重要的是避免多工,尤其在進行複雜的任務時。­」

對於像我這樣長年不只同時做兩件事,甚至做三、四件事的人,還有更糟的消息。研究顯示,自認為是「重度多工者­」的人,更拙於分辨有用的資訊和不相干的細節。他們在心智上往往也比較缺乏組織(那裡亂成一團),並且更難從一個任務切換到另一個任務,而非更容易。實行多工使我們更不完美。

以下是最壞的消息:「重度多工者­」即使在不進行多工時,同樣會有分辨資訊和組織思路的困難。這表示,重複強迫你的大腦,去做不在它設計中的事,可能真的會對你的灰質造成損傷。史丹佛大學心理學家克里福德.納斯(Cliord Nass)告訴美國國家公共廣播電臺(NPR),進行多工的人「在大多數類型的思考中都表現得比較差,不僅只多工時需要的思考,還包括通常涉及深度思考的思考­」,納斯說,「他們的認知過程受到損害。­」

不過,以下是個難題:女性可能的確比男性更擅長多工。這種微妙的差別正是我喜歡科學的原因:女性並不善於多工,她們只是通常比男性更拿手。在瑞士進行的一項有趣實驗顯示,雌激素可能幫助女性大腦更妥善地處理快速的任務切換。

要記得我們不是在談複雜的活動。研究人員要求實驗參與者走跑步機,同時辨別某些字的印刷色彩。六十歲以下女性的表現優於男性,以及六十歲以上的女性。當年長女性和男性被要求集中注意力在分派的任務時,他們擺動手臂的協調性變差,而這種動作是我們鮮少有意識去想到的事。右手臂的動作明顯地變慢,值得注意的是控制右手臂的腦區前額葉皮質,也涉及負責對文字和顏色進行分類。研究人員注意到雌激素受體可能也位於該腦區,而沒有雌激素或許解釋了男性和停經女性在表現上的差異。當然,這些是暗示性而非決定性的結果。

我們可以將這項研究合併到另一項探討性別差異的研究,當中包含了在俄羅斯所做的實驗。科學家讓一百四十個人接受若干相對簡單的認知測試,全都與切換任務和專注力有關,結果發現女性在處理多重任務時消耗較少的腦力。研究的作者之一斯韋特蘭娜.庫普索瓦(Svetlana Kuptsova)說,結果「顯示女性比男性更輕鬆地切換注意力,相較於男性大腦,她們的大腦不需要動用額外的資源­」。

所以事涉簡單的任務時(請注意:寫電子郵件、講電話和查看你的社群媒體並非簡單的任務),女性可能比男性更擅長來回切換。如果你想同時做兩件不複雜的事,例如邊講電話、邊摺衣服,神經科學家確實不會嚴厲予以責難。但是,這是一個大大的但是,一說到比較複雜的任務,包括我們工作中所做的大多數事情,並沒有證據證明女性更擅長多工,但有大量證據顯示,設法同時做好幾項任務,對你的大腦真的很不好。

多工的問題之所以牽扯到性別,是因為在我的經驗中,女性比較可能自認為擅長多工,因此更容易同時做太多件事情。所以讓我再加一條資料到這個討論中:由於女性相信多工不僅是辦得到的事,而且可以增加生產力,因此可能受到更多傷害。社會學家芭芭拉.施耐德(Barbara Schneider)和她的同事想要弄清楚,多工是否對大數人造成壓力。她發現男性更可能認為多工是令人愉快的事,但也比較少這麼做。女性報告說她們每週有將近五十個小時,同時執行多項任務並感到壓力。在設法多工時,感受到最大壓力的群組是媽媽們。

男性說在他們下班回家途中感到放鬆,女性則有相反的感覺。有些女性甚至稱下班後的時間為「砒霜時間­」。「因為她們得開始擔心的第一件事是準備晚餐、和孩子互動,還有處理家中大大小小需要完成的雜務。­」施耐德告訴美國國家公共廣播電臺。這項研究清楚顯示女性在走進家門時,壓力隨之增加,知道她們不僅得持續回應工作上的電子郵件,還必須在本該是避風港的地方處理個人行政責任。她們可能在心裡瀏覽著需要完成的任務清單,然後才能開始真正放鬆。

即使在工作中,女性往往給自己較大的壓力。蠱惑網路公司(Captivate Network)蒐集到的資訊顯示,男性在工作時休息「放鬆一下­」的比率,比女性多出三五%。男性也比較可能外出吃午餐、散步以及在工作時間做個人的事。卡珊卓報告(Cassandra Report)機構的主任梅萊妮.施雷弗勒(Melanie Shreer)告訴《富比士》(Forbes)雜誌:「這些女性在學校和大學裡拼命努力,然後進入職場,她們實在累壞了。­」

所以如果性別差異存在的話,可能比較無關乎生物學,更多是關係到女性不願意放鬆,加上在家裡和職場得做更多工作的社會壓力。

雖說女性已經工作了數千年,但她們首度開始湧入職場是在一九七○年代。那個年代常被稱作「寧靜革命­」(Quiet Revolution),而且將近半個世紀後,這個革命仍在進行中。不僅構成七○年代大學課堂上女性居多(現在女性大學畢業生的人數多過男性大學畢業生),也開始就職於一度幾乎為男性專屬的領域,例如法律、醫學和工程學。女性從事需要長時間不在家的工作。當孩子出生後,她們開始拒絕辭掉工作,以及拒絕每當孩子生病時便提早下班。在工業化國家,許多人開始警告「鑰匙世代­」的危險,此事並非偶然。

人們稱那個世代的孩子為X世代兒童,在一九六一至一九八一年間出生,我也是其中一個。到了一九九四年,十一歲以下的兒童,他們的母親超過一半在職場工作,許多人認定這是一件危險的事。經濟學家席爾薇亞.休依特(Sylvia Hewitt)在一九九一年寫了《當大樹枝斷裂時:忽略我們的孩子所需付出的代價》(When the Bough Breaks: e Cost of Neglecting Our Children),書中說道:「被忽略的孩子,可能成為我們社會的弊病。­」這個「鑰匙危機­」變成美國舉國的公憤。

政治與媒體界羞辱擁有全職工作的女性,宣稱她們的自私危害了一整個世代的幸福。結果許多在職者女性縮短她們的工作時間或乾脆離職,其中大多數都是媽媽。一九九○年代,社會學家霍奇查爾德研究一家名列財星五百大企業(Fortune 500)的公司,該公司以其進步的工作政策而自豪,旨在促進員工工作與家庭生活的平衡,讓他們有大量的時間陪伴家人。

她依據對該公司的觀察,寫成了《時間困境》(The Time Bind),第一章描述在公關部門任職的格溫.貝爾(Gwen Bell)的家庭生活。儘管在行政部門任職的男性,驕傲地吹噓自己是「六十四小時男人­」(以他們每週的工作時數命名),「格溫的故事更像情境喜劇:忘記去購物,回家後發現冰箱裡只有枯萎的萵苣和一罐橄欖,這些故事以一種絕望興味的精神被述說。­」

格溫如同她的許多同事,都明白他們可以上彈性工時的班,或要求較短的工時。然而有一個沒有明說的假設,預設工作時數較少的人等於沒為公司奉獻,或者無意於升遷。霍奇查爾德研究中概述的幾乎每個案例,家庭生活全都讓位給工作。「我們越依附於工作的世界,­」這位社會學家做出結論,「它的截止期限、週期循環、暫停和中斷,越是塑造著我們的生活,並且有越來越多的家庭時間被迫用來容納工作的壓力。­」

持平而論,該公司極少員工最終利用了公司所提供的權益,來增進工作與家庭生活的平衡,這在霍奇查爾德的研究中是一大驚奇。舉例來說,只有一位男性選擇使用他的育嬰假,而且不到三%的有幼兒的員工選擇從事兼職的工作。

在許多國家,每當發生與孩子有關的事,多半是由母親而非父親調整工作行事曆,來應付孩子的需求。雖然情況已經開始改變,但處理照料孩子的危機,絕大多數的責任仍然落在母親身上。 研究顯示當男性在照料子女時,他們時常從事比較有樂趣的活動,例如帶孩子去看足球比賽,而媽媽們往往做更多的清潔工作、烹飪和後勤管理。男性的雜務清單時常包含偶爾為之的事務,例如給車子換機油或割草。而媽媽的典型清單則包含幾乎每天都需要完成的任務。

在一個明理的世界,人們對於父母親的期望(尤其是母親)會下降,畢竟他們得花費四十或更多個小時在工作上而非在家裡。然而構成稱職父母親的標準卻反倒上升了(至少在勞動階級)。在一篇名叫〈為何大家這麼忙碌?〉(Why Is Everyone So Busy?)的文章中,《經濟學人》的專職撰稿者注意到:「女性就業率的提升的同時,所謂稱職父母親的標準,至少是好媽媽的標準,也同時地陡然上升。­」

從盒子裡直接拿出來的通心麵和起司已經不夠好。它必須是從Pinterest找來的食譜,使用有機食材,能保證維護你孩子的大腦健康。你必須自己研磨咖啡豆、使用無雙酚BPA的塑膠、監督孩子的上網,還有和你的孩子一起製作可愛的影片,在社群媒體上分享。父母親有太多的事情要做。許多媽媽相信她們能用解決辦公室問題的方法,來解決家裡的問題,而且決定要做得更多。

她們受到職場裡的效率和生產力訴求所影響,開始將這些價值觀帶進家庭生活中。更多的時數意味著更高的品質,不是嗎?所以在孩子身上投入更多時間,會就造更快樂、更聰明、更成功的小孩。再也沒有鑰匙兒童了。一九八六至二○○六年期間,說隨時受到監督的兒童數量倍增。

雖然女性就業的人數創下紀錄,但所謂的直升機父母開始遍及全美國。「直升機父母­」(helicoptering)這個用語,最早在一九六九年哈伊姆.吉諾特(Haim Ginott)博士的書《家長與青少年之間》(Between Parent and Teenager)被使用。那是一九六○年代的問題,但這個問題近年來變得更嚴重,因為家長們努力想證明,工作不妨害他們成為稱職的父母。這時,有三○%的工作招募者說他們見識過父母親替孩子交履歷表,還有十%的工作招募者,曾碰上替他們的成年孩子商議薪水和福利的父母。

表面上,直升機父母似乎違反效率原則。因為這種教養方式需要父母親投入更多時間和精力。為何對效率上癮的人,要花更多的時間來做某件事?

然而,過度教養的目的是為了保證養出健康且成功的孩子。要讓孩子擁有好的童年,端賴你的孩子所「需要­」的項目清單和目錄。就生產力的角度而言,孩子是產品,而父母有時過度熱中於使這個產品成為市場上最好的產品。

效率崇拜建立在相信遵循某種嚴格的活動行程安排,便能改善你的生活。在教養子女時,這種嚴格的行程安排通常包括參加團體辯論和體操練習、上鋼琴課,吃有機的蘋果醬和穿最好的跑鞋。這也涉及為你的孩子打仗,以及清除可能拖延他們或使他們速度變慢的障礙。

西維吉尼亞州有一對父母對女兒的學校提出控告,因為她遲交生物作業而得到F的成績。越來越多的大學教授說,有父母親為了爭論孩子的成績而跟他們連絡。有些父母還會打電話及時叫醒他們上大學的孩子,以免上課遲到。

有一位教三年級的老師說出她與某個學生媽媽互動的故事:「(她)在我獨自一人的時候進到我的辦公室,並且想用肢體威脅我更改她孩子的年級。我拿出成績簿給她看,提醒她我一直都試著告訴她,她的女兒不符合成績標準,結果她拿走我的成績簿,放進(她的)袋子裡,我尾隨在後,(她)走到樓下的校長辦公室,想要證明我錯了,幸好校長站在我這邊。但我與這位家長的關係從此惡化,這使得我很難教這個小女孩,她雖然甜美,但學不會閱讀。­」

替你的孩子寫讀書報告、為他們的成績討價還價,還有打電話給他們的老師,都需要付出一大堆精力和時間。可是我認為,這麼做並沒有完成父母親希望達成的目的。過度教養感覺好像是善用時間,但無法保證你的孩子能成功。大多數時候,正好適得其反。

現在有極大多數的大學生,大喊他們覺得吃不消。直升機父母的小孩更加容易經歷沮喪,而且高度結構化的童年與缺乏執行能力之間有非常大的關聯。直升機父母的小孩往往難以培養出自恃自立和百折不撓的韌性。

我認為過度教養是錯誤策略的典型例子。這種情況發生在家長決心以他們所相信最有效率的方法,來確保孩子的未來:查看「美好童年­」列表。可惜這麼做只是在浪費時間和精力。你為了完成某事而投入精力,卻發現達成了正好相反的結果。你非但沒有培養出一個成功的成年人,反倒更可能使你的孩子無法為成年期得面對的壓力和責任做好準備。

這種討論常常變成和性別有關,因為差不多在每個工業化的國家,女性都承擔了超大比例的孩童照料責任。性別也影響了幾乎每一種關乎工時和生產力的討論。

許多人相信男女之間的薪資差距,可以用男性的工時較長做解釋。至少在美國的情況如此,男性的上班時間每週約比女性多出四十分鐘。如果在這個計算中只包含全職工作者,那麼根據美國勞工部的資料,男性每天約工作八點二個小時,而女性七點八個小時。不過別忘了,男性更可能在工作期間休息和外出吃午餐。

倘若我們只比較工作習慣,可能會相信男性比女性更執迷於效率和生產力,我們可能斷定男性比女性更加受到想要持續進步的壓力所影響。但如果我們考慮整體的情況,便明白這是不正確的。女性報告說她們每天至少花費額外的半個小時做家事,無論她們有沒有小孩。

相關書摘 ►《失控的努力文化》:如果你的目標是減輕壓力和更快樂,最好的辦法是「用金錢換取時間」

書籍介紹

本文摘錄自《失控的努力文化:為什麼我們的社會讓人無法好好休息》,木馬文化出版

作者:瑟列斯特・赫莉(Celeste Headlee)

譯者:林金源

為什麼我們努力工作,沒有換得快樂,

反而像是關進了生產力牢籠裡?

——我們真的不必時時刻刻對自己喊加油

「追求生產力」讓我們有安全感,但誰說凡事「努力」一定不會錯?

小心!它可能就是令你過度耗損的枷鎖!

Check!以下症狀你有幾項:

認為該將清醒的時間全部投入有生產力的事,才不算浪費?

常常把工作帶回家,休假總是用不完,越積越多?

一閒下來就心慌、有罪惡感?老想找事做,填滿行程?

下班時間仍忍不住打開電子信箱回信,在工作群組上二十四小時待命?

有各種時間管理或記錄APP,以求提升工作、學習、飲食、運動、作息的效率?

二十世紀經濟學家凱因斯曾預言2030年人們將一週只需工作15小時

→ 如今我們有無人機、電腦、網路、洗碗機、掃地機器人,為什麼我們還是忙碌不堪?

曾經,有閒暇時間是高收入階級的身分象徵

→ 為什麼現代社會中忙碌反倒取代休閒成為「榮譽勳章」,成為成功人士的地位標誌?

你我都被困在要求不停提升效率的文化體制裡

不知不覺努力過了頭,沒活出更幸福的人生,還自傷而不自知

→ 為什麼我們閒不下來?

作者瑟列斯特.赫莉在本書中提出,身在過度重視生產力的文化中,我們扭曲了對時間的感知:相信「時間就是金錢」,不容浪費,空閒時間開始令人覺得有壓力,人們打從心底擔憂他們沒賺到的錢;而且,當人越是有錢,時間就越昂貴。我們因而漸漸忽視「閒暇」的重要性,也一點一滴失去創造力、同理心以及歸屬感……

→ 「追求時時刻刻都有生產力」是有害的

我們相信只要努力就會有收穫,習慣用各種清單、表格、APP安排工作與私人行程,記錄飲食與運動等成效;結果卻行程滿檔、一閒就心慌,不時擔心自己的一切努力是否還不夠,甚至,即使已「能者過勞」,仍質疑是自己效率不彰……我們崇尚效率,執迷於快速解決問題,卻沒時間好好思考真正的目標:什麼是我們想過的理想生活?

→ 停下來!別讓「效率」綁架你的人生

作者從自身過度努力的經歷出發,對工作的意義提出質問,並從歷史和社會學觀點進行考察,描繪出勤奮的努力文化如何被形塑而成;更援引神經科學、演化生物學的研究,明確指出人類的大腦需要放空、沉澱,才能真正地充電、運作。

本書更校正了我們對時間的認知,給予「空閒時間」正確的評價。作者強調,想充分利用每一分鐘時間的欲望,導致我們執迷於快速解決問題,但「效率」只是手段,不該本末倒置,而迷失了真正的目標:過上更幸福的生活,創造出人際關係優先於生產力的文化。

→幸福的生活是在勞動與閒暇之間保持平衡

即使改善自我是件好事,但用不著時時刻刻想辦法要讓自己變得更好。唯有戒除對效率與生產力的成癮,才能達到真正的身心平衡。對此,書中也提供取回生活主導權的六項建議,幫助你停止不必要的自我消耗。當我們容許自己擁有「閒暇」,放下對效率和生產力的執迷,將更有創意與洞察力,也將更能與人建立幸福的歸屬感。

打破生產力迷思:

努力工作更有生產力?→過度工作反而影響工作表現!

努力工作能賺更多錢?→獲利未必真的反應在你的薪水上、進到你的口袋!

努力工作有助於升遷?→調查顯示,休假天數多的人比起休假更少的人更有可能加薪!

薪水比較高未必比較快樂。在滿足基本需求後,更能令人快樂的,是閒暇的時間。

科技未必使真正提升效率,而是創造出「有效率的錯覺」。

追求效率可能讓人失去變通與適應的彈性,變得更脆弱。

邁向身心平衡的解決之途:

培養需要大量時間的嗜好:繡個不賣人的十字繡、做好幾隻天竺鼠車車的羊毛氈。

提升「時間知覺」:清楚自己的時間規劃,能更感受到時間的充裕。

建立真正的人際連結:社交接觸是人的天性,能讓你感覺更舒服和減輕壓力。

隨機行善:就算只是小事一樁,也能觸發腦內啡的釋放,有助於阻斷疼痛和產生欣快感。

