《失控的努力文化》：男性在下班回家途中感到放鬆，而有些女性稱下班後為「砒霜時間­」

文：瑟列斯特・赫莉（Celeste Headlee）

第六章 最忙碌的性別

五點鐘躺下來休息，六點鐘驚起，然後重頭來過， 「因為我是女人 ！」W-O-M-A-N，我再說一遍。 ——〈我是女人〉（I’ m a Woman），傑羅姆．李波（Jerome Lieber）* 作詞

最近我在麻薩諸塞州女性會議 （Massachusetts Conference for Women）發表了一場演說，在我之前上台的演講者解釋到，女性與男性同事洽談時必須更謹慎，因為男性不像女性那樣擅長多工。我心裡想，女性也無法多工。那是一種錯覺。

這是許多人都會有的錯覺，而且當中存在著些許真實感。我以前會把多工寫在我的履歷表「特殊技能­」欄內，直到讀到實際的研究，證明人無法真正地一心二用，我才開始懷疑自己的能力。有些動物的大腦可以多工，例如鴿子的大腦，在這種非常特別的技能上，人比不上鴿子。我們並非同時做好幾件事，而是迅速從一個任務切換至另一個，那是我們的「多工­」形式。

先前我曾提到與談話有關的多工，當你想要一面和朋友講話、一面查看你的電子郵件，會不可避免地導致分心和降低親密感。但我們試著同時進行多項任務的主要原因，是因為我們相信這麼做更有效率，最終能提升我們的生產力。當越來越執迷於超高生產力，也會越來越相信我們能夠多工，而且多工能幫助我們在更少的時間內完成更多事情。事實是，如果神經科學可信的話，在任何情況下，其結果都正好完全相反。

從接二連三的研究中，發現當我們從某個活動切換到另一個活動，而不僅僅是重複相同的活動時，將更慢完成任務。換句話說，如果關掉每個瀏覽器標籤、讓手機靜音和關閉電子郵件信箱，你會在大幅縮短的時間內寫完你的備忘錄。來回切換任務是沒有效率的事。切換過去的任務越複雜，大腦便需要越長的時間來適應。其累積的代價相當高，因此美國心理學會（American Psychological Association）建議我們「選擇提升（我們的大腦）效率的策略：最重要的是避免多工，尤其在進行複雜的任務時。­」

對於像我這樣長年不只同時做兩件事，甚至做三、四件事的人，還有更糟的消息。研究顯示，自認為是「重度多工者­」的人，更拙於分辨有用的資訊和不相干的細節。他們在心智上往往也比較缺乏組織（那裡亂成一團），並且更難從一個任務切換到另一個任務，而非更容易。實行多工使我們更不完美。

以下是最壞的消息：「重度多工者­」即使在不進行多工時，同樣會有分辨資訊和組織思路的困難。這表示，重複強迫你的大腦，去做不在它設計中的事，可能真的會對你的灰質造成損傷。史丹佛大學心理學家克里福德．納斯（Cliord Nass）告訴美國國家公共廣播電臺（NPR），進行多工的人「在大多數類型的思考中都表現得比較差，不僅只多工時需要的思考，還包括通常涉及深度思考的思考­」，納斯說，「他們的認知過程受到損害。­」

不過，以下是個難題：女性可能的確比男性更擅長多工。這種微妙的差別正是我喜歡科學的原因：女性並不善於多工，她們只是通常比男性更拿手。在瑞士進行的一項有趣實驗顯示，雌激素可能幫助女性大腦更妥善地處理快速的任務切換。

要記得我們不是在談複雜的活動。研究人員要求實驗參與者走跑步機，同時辨別某些字的印刷色彩。六十歲以下女性的表現優於男性，以及六十歲以上的女性。當年長女性和男性被要求集中注意力在分派的任務時，他們擺動手臂的協調性變差，而這種動作是我們鮮少有意識去想到的事。右手臂的動作明顯地變慢，值得注意的是控制右手臂的腦區前額葉皮質，也涉及負責對文字和顏色進行分類。研究人員注意到雌激素受體可能也位於該腦區，而沒有雌激素或許解釋了男性和停經女性在表現上的差異。當然，這些是暗示性而非決定性的結果。

我們可以將這項研究合併到另一項探討性別差異的研究，當中包含了在俄羅斯所做的實驗。科學家讓一百四十個人接受若干相對簡單的認知測試，全都與切換任務和專注力有關，結果發現女性在處理多重任務時消耗較少的腦力。研究的作者之一斯韋特蘭娜．庫普索瓦（Svetlana Kuptsova）說，結果「顯示女性比男性更輕鬆地切換注意力，相較於男性大腦，她們的大腦不需要動用額外的資源­」。

所以事涉簡單的任務時（請注意：寫電子郵件、講電話和查看你的社群媒體並非簡單的任務），女性可能比男性更擅長來回切換。如果你想同時做兩件不複雜的事，例如邊講電話、邊摺衣服，神經科學家確實不會嚴厲予以責難。但是，這是一個大大的但是，一說到比較複雜的任務，包括我們工作中所做的大多數事情，並沒有證據證明女性更擅長多工，但有大量證據顯示，設法同時做好幾項任務，對你的大腦真的很不好。

多工的問題之所以牽扯到性別，是因為在我的經驗中，女性比較可能自認為擅長多工，因此更容易同時做太多件事情。所以讓我再加一條資料到這個討論中：由於女性相信多工不僅是辦得到的事，而且可以增加生產力，因此可能受到更多傷害。社會學家芭芭拉．施耐德（Barbara Schneider）和她的同事想要弄清楚，多工是否對大數人造成壓力。她發現男性更可能認為多工是令人愉快的事，但也比較少這麼做。女性報告說她們每週有將近五十個小時，同時執行多項任務並感到壓力。在設法多工時，感受到最大壓力的群組是媽媽們。

男性說在他們下班回家途中感到放鬆，女性則有相反的感覺。有些女性甚至稱下班後的時間為「砒霜時間­」。「因為她們得開始擔心的第一件事是準備晚餐、和孩子互動，還有處理家中大大小小需要完成的雜務。­」施耐德告訴美國國家公共廣播電臺。這項研究清楚顯示女性在走進家門時，壓力隨之增加，知道她們不僅得持續回應工作上的電子郵件，還必須在本該是避風港的地方處理個人行政責任。她們可能在心裡瀏覽著需要完成的任務清單，然後才能開始真正放鬆。

即使在工作中，女性往往給自己較大的壓力。蠱惑網路公司（Captivate Network）蒐集到的資訊顯示，男性在工作時休息「放鬆一下­」的比率，比女性多出三五％。男性也比較可能外出吃午餐、散步以及在工作時間做個人的事。卡珊卓報告（Cassandra Report）機構的主任梅萊妮．施雷弗勒（Melanie Shreer）告訴《富比士》（Forbes）雜誌：「這些女性在學校和大學裡拼命努力，然後進入職場，她們實在累壞了。­」

所以如果性別差異存在的話，可能比較無關乎生物學，更多是關係到女性不願意放鬆，加上在家裡和職場得做更多工作的社會壓力。

雖說女性已經工作了數千年，但她們首度開始湧入職場是在一九七○年代。那個年代常被稱作「寧靜革命­」（Quiet Revolution），而且將近半個世紀後，這個革命仍在進行中。不僅構成七○年代大學課堂上女性居多（現在女性大學畢業生的人數多過男性大學畢業生），也開始就職於一度幾乎為男性專屬的領域，例如法律、醫學和工程學。女性從事需要長時間不在家的工作。當孩子出生後，她們開始拒絕辭掉工作，以及拒絕每當孩子生病時便提早下班。在工業化國家，許多人開始警告「鑰匙世代­」的危險，此事並非偶然。

人們稱那個世代的孩子為X世代兒童，在一九六一至一九八一年間出生，我也是其中一個。到了一九九四年，十一歲以下的兒童，他們的母親超過一半在職場工作，許多人認定這是一件危險的事。經濟學家席爾薇亞．休依特（Sylvia Hewitt）在一九九一年寫了《當大樹枝斷裂時：忽略我們的孩子所需付出的代價》（When the Bough Breaks: e Cost of Neglecting Our Children），書中說道：「被忽略的孩子，可能成為我們社會的弊病。­」這個「鑰匙危機­」變成美國舉國的公憤。

政治與媒體界羞辱擁有全職工作的女性，宣稱她們的自私危害了一整個世代的幸福。結果許多在職者女性縮短她們的工作時間或乾脆離職，其中大多數都是媽媽。一九九○年代，社會學家霍奇查爾德研究一家名列財星五百大企業（Fortune 500）的公司，該公司以其進步的工作政策而自豪，旨在促進員工工作與家庭生活的平衡，讓他們有大量的時間陪伴家人。

她依據對該公司的觀察，寫成了《時間困境》（The Time Bind），第一章描述在公關部門任職的格溫．貝爾（Gwen Bell）的家庭生活。儘管在行政部門任職的男性，驕傲地吹噓自己是「六十四小時男人­」（以他們每週的工作時數命名），「格溫的故事更像情境喜劇：忘記去購物，回家後發現冰箱裡只有枯萎的萵苣和一罐橄欖，這些故事以一種絕望興味的精神被述說。­」

格溫如同她的許多同事，都明白他們可以上彈性工時的班，或要求較短的工時。然而有一個沒有明說的假設，預設工作時數較少的人等於沒為公司奉獻，或者無意於升遷。霍奇查爾德研究中概述的幾乎每個案例，家庭生活全都讓位給工作。「我們越依附於工作的世界，­」這位社會學家做出結論，「它的截止期限、週期循環、暫停和中斷，越是塑造著我們的生活，並且有越來越多的家庭時間被迫用來容納工作的壓力。­」

持平而論，該公司極少員工最終利用了公司所提供的權益，來增進工作與家庭生活的平衡，這在霍奇查爾德的研究中是一大驚奇。舉例來說，只有一位男性選擇使用他的育嬰假，而且不到三％的有幼兒的員工選擇從事兼職的工作。

在許多國家，每當發生與孩子有關的事，多半是由母親而非父親調整工作行事曆，來應付孩子的需求。雖然情況已經開始改變，但處理照料孩子的危機，絕大多數的責任仍然落在母親身上。 研究顯示當男性在照料子女時，他們時常從事比較有樂趣的活動，例如帶孩子去看足球比賽，而媽媽們往往做更多的清潔工作、烹飪和後勤管理。男性的雜務清單時常包含偶爾為之的事務，例如給車子換機油或割草。而媽媽的典型清單則包含幾乎每天都需要完成的任務。

在一個明理的世界，人們對於父母親的期望（尤其是母親）會下降，畢竟他們得花費四十或更多個小時在工作上而非在家裡。然而構成稱職父母親的標準卻反倒上升了（至少在勞動階級）。在一篇名叫〈為何大家這麼忙碌？〉（Why Is Everyone So Busy?）的文章中，《經濟學人》的專職撰稿者注意到：「女性就業率的提升的同時，所謂稱職父母親的標準，至少是好媽媽的標準，也同時地陡然上升。­」

從盒子裡直接拿出來的通心麵和起司已經不夠好。它必須是從Pinterest找來的食譜，使用有機食材，能保證維護你孩子的大腦健康。你必須自己研磨咖啡豆、使用無雙酚BPA的塑膠、監督孩子的上網，還有和你的孩子一起製作可愛的影片，在社群媒體上分享。父母親有太多的事情要做。許多媽媽相信她們能用解決辦公室問題的方法，來解決家裡的問題，而且決定要做得更多。

她們受到職場裡的效率和生產力訴求所影響，開始將這些價值觀帶進家庭生活中。更多的時數意味著更高的品質，不是嗎？所以在孩子身上投入更多時間，會就造更快樂、更聰明、更成功的小孩。再也沒有鑰匙兒童了。一九八六至二○○六年期間，說隨時受到監督的兒童數量倍增。

雖然女性就業的人數創下紀錄，但所謂的直升機父母開始遍及全美國。「直升機父母­」（helicoptering）這個用語，最早在一九六九年哈伊姆．吉諾特（Haim Ginott）博士的書《家長與青少年之間》（Between Parent and Teenager）被使用。那是一九六○年代的問題，但這個問題近年來變得更嚴重，因為家長們努力想證明，工作不妨害他們成為稱職的父母。這時，有三○％的工作招募者說他們見識過父母親替孩子交履歷表，還有十％的工作招募者，曾碰上替他們的成年孩子商議薪水和福利的父母。

表面上，直升機父母似乎違反效率原則。因為這種教養方式需要父母親投入更多時間和精力。為何對效率上癮的人，要花更多的時間來做某件事？

然而，過度教養的目的是為了保證養出健康且成功的孩子。要讓孩子擁有好的童年，端賴你的孩子所「需要­」的項目清單和目錄。就生產力的角度而言，孩子是產品，而父母有時過度熱中於使這個產品成為市場上最好的產品。

效率崇拜建立在相信遵循某種嚴格的活動行程安排，便能改善你的生活。在教養子女時，這種嚴格的行程安排通常包括參加團體辯論和體操練習、上鋼琴課，吃有機的蘋果醬和穿最好的跑鞋。這也涉及為你的孩子打仗，以及清除可能拖延他們或使他們速度變慢的障礙。

西維吉尼亞州有一對父母對女兒的學校提出控告，因為她遲交生物作業而得到F的成績。越來越多的大學教授說，有父母親為了爭論孩子的成績而跟他們連絡。有些父母還會打電話及時叫醒他們上大學的孩子，以免上課遲到。

有一位教三年級的老師說出她與某個學生媽媽互動的故事：「（她）在我獨自一人的時候進到我的辦公室，並且想用肢體威脅我更改她孩子的年級。我拿出成績簿給她看，提醒她我一直都試著告訴她，她的女兒不符合成績標準，結果她拿走我的成績簿，放進（她的）袋子裡，我尾隨在後，（她）走到樓下的校長辦公室，想要證明我錯了，幸好校長站在我這邊。但我與這位家長的關係從此惡化，這使得我很難教這個小女孩，她雖然甜美，但學不會閱讀。­」

替你的孩子寫讀書報告、為他們的成績討價還價，還有打電話給他們的老師，都需要付出一大堆精力和時間。可是我認為，這麼做並沒有完成父母親希望達成的目的。過度教養感覺好像是善用時間，但無法保證你的孩子能成功。大多數時候，正好適得其反。

現在有極大多數的大學生，大喊他們覺得吃不消。直升機父母的小孩更加容易經歷沮喪，而且高度結構化的童年與缺乏執行能力之間有非常大的關聯。直升機父母的小孩往往難以培養出自恃自立和百折不撓的韌性。

我認為過度教養是錯誤策略的典型例子。這種情況發生在家長決心以他們所相信最有效率的方法，來確保孩子的未來：查看「美好童年­」列表。可惜這麼做只是在浪費時間和精力。你為了完成某事而投入精力，卻發現達成了正好相反的結果。你非但沒有培養出一個成功的成年人，反倒更可能使你的孩子無法為成年期得面對的壓力和責任做好準備。

這種討論常常變成和性別有關，因為差不多在每個工業化的國家，女性都承擔了超大比例的孩童照料責任。性別也影響了幾乎每一種關乎工時和生產力的討論。

許多人相信男女之間的薪資差距，可以用男性的工時較長做解釋。至少在美國的情況如此，男性的上班時間每週約比女性多出四十分鐘。如果在這個計算中只包含全職工作者，那麼根據美國勞工部的資料，男性每天約工作八點二個小時，而女性七點八個小時。不過別忘了，男性更可能在工作期間休息和外出吃午餐。

倘若我們只比較工作習慣，可能會相信男性比女性更執迷於效率和生產力，我們可能斷定男性比女性更加受到想要持續進步的壓力所影響。但如果我們考慮整體的情況，便明白這是不正確的。女性報告說她們每天至少花費額外的半個小時做家事，無論她們有沒有小孩。

相關書摘 ►《失控的努力文化》：如果你的目標是減輕壓力和更快樂，最好的辦法是「用金錢換取時間」

書籍介紹

本文摘錄自《失控的努力文化：為什麼我們的社會讓人無法好好休息》，木馬文化出版

作者：瑟列斯特・赫莉（Celeste Headlee）

譯者：林金源

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為什麼我們努力工作，沒有換得快樂，

反而像是關進了生產力牢籠裡？

——我們真的不必時時刻刻對自己喊加油

「追求生產力」讓我們有安全感，但誰說凡事「努力」一定不會錯？

小心！它可能就是令你過度耗損的枷鎖！

Check！以下症狀你有幾項：

認為該將清醒的時間全部投入有生產力的事，才不算浪費？

常常把工作帶回家，休假總是用不完，越積越多？

一閒下來就心慌、有罪惡感？老想找事做，填滿行程？

下班時間仍忍不住打開電子信箱回信，在工作群組上二十四小時待命？

有各種時間管理或記錄APP，以求提升工作、學習、飲食、運動、作息的效率？

二十世紀經濟學家凱因斯曾預言2030年人們將一週只需工作15小時

→ 如今我們有無人機、電腦、網路、洗碗機、掃地機器人，為什麼我們還是忙碌不堪？

曾經，有閒暇時間是高收入階級的身分象徵

→ 為什麼現代社會中忙碌反倒取代休閒成為「榮譽勳章」，成為成功人士的地位標誌？

你我都被困在要求不停提升效率的文化體制裡

不知不覺努力過了頭，沒活出更幸福的人生，還自傷而不自知

→ 為什麼我們閒不下來？

作者瑟列斯特．赫莉在本書中提出，身在過度重視生產力的文化中，我們扭曲了對時間的感知：相信「時間就是金錢」，不容浪費，空閒時間開始令人覺得有壓力，人們打從心底擔憂他們沒賺到的錢；而且，當人越是有錢，時間就越昂貴。我們因而漸漸忽視「閒暇」的重要性，也一點一滴失去創造力、同理心以及歸屬感……

→ 「追求時時刻刻都有生產力」是有害的

我們相信只要努力就會有收穫，習慣用各種清單、表格、APP安排工作與私人行程，記錄飲食與運動等成效；結果卻行程滿檔、一閒就心慌，不時擔心自己的一切努力是否還不夠，甚至，即使已「能者過勞」，仍質疑是自己效率不彰……我們崇尚效率，執迷於快速解決問題，卻沒時間好好思考真正的目標：什麼是我們想過的理想生活？

→ 停下來！別讓「效率」綁架你的人生

作者從自身過度努力的經歷出發，對工作的意義提出質問，並從歷史和社會學觀點進行考察，描繪出勤奮的努力文化如何被形塑而成；更援引神經科學、演化生物學的研究，明確指出人類的大腦需要放空、沉澱，才能真正地充電、運作。

本書更校正了我們對時間的認知，給予「空閒時間」正確的評價。作者強調，想充分利用每一分鐘時間的欲望，導致我們執迷於快速解決問題，但「效率」只是手段，不該本末倒置，而迷失了真正的目標：過上更幸福的生活，創造出人際關係優先於生產力的文化。

→幸福的生活是在勞動與閒暇之間保持平衡

即使改善自我是件好事，但用不著時時刻刻想辦法要讓自己變得更好。唯有戒除對效率與生產力的成癮，才能達到真正的身心平衡。對此，書中也提供取回生活主導權的六項建議，幫助你停止不必要的自我消耗。當我們容許自己擁有「閒暇」，放下對效率和生產力的執迷，將更有創意與洞察力，也將更能與人建立幸福的歸屬感。

打破生產力迷思：

努力工作更有生產力？→過度工作反而影響工作表現！

努力工作能賺更多錢？→獲利未必真的反應在你的薪水上、進到你的口袋！

努力工作有助於升遷？→調查顯示，休假天數多的人比起休假更少的人更有可能加薪！

薪水比較高未必比較快樂。在滿足基本需求後，更能令人快樂的，是閒暇的時間。

科技未必使真正提升效率，而是創造出「有效率的錯覺」。

追求效率可能讓人失去變通與適應的彈性，變得更脆弱。

邁向身心平衡的解決之途：

培養需要大量時間的嗜好：繡個不賣人的十字繡、做好幾隻天竺鼠車車的羊毛氈。

提升「時間知覺」：清楚自己的時間規劃，能更感受到時間的充裕。

建立真正的人際連結：社交接觸是人的天性，能讓你感覺更舒服和減輕壓力。

隨機行善：就算只是小事一樁，也能觸發腦內啡的釋放，有助於阻斷疼痛和產生欣快感。

Photo Credit: 木馬文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰