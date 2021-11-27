【圖輯】難民渡海記：躲過法國警方和洶湧波濤，這40多個難民平安抵達英國

移民們戴著黑色的羊毛帽，穿著蓬鬆的外套，有些人加穿紅色救生衣。他們把橡皮艇扛在肩上，在11月寒冷的天空下，越過沙丘朝海灘方向走去。

法國表示，他們正在努力阻止非法移民跨越英吉利海峽的行為。英吉利海峽是歐洲大陸與英國的分界線，但是，11月24日的黎明時分，法國北部的維姆勒（Wimereux）附近，包括六名兒童在內的這40多人非法跨越英吉利海峽，法國警方並未阻止。

法國海岸準備渡海的難民｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

黎明後，難民們就開始了他們的目的地：英國。移民前方，是冰冷的海洋和世界上最繁忙的航道。

其中，大約15個男人抬著橡皮艇朝海邊走去，後面則跟著好幾個攜家帶眷的家庭，還拖著一台救生艇用的馬達。

一個男人牽著小男孩的手，另外有兩名婦女肩上扛著較小的孩子，還有人揹著隨身物品和行李。但有一輛法國警車朝這群人開過來，亮起警示燈，圍著這些移民，顯然是為了阻止他們出海。

法國警方巡邏發現難民，一位抱著孩子（橘色救生衣）的母親在警車前哀號｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

但有一名婦女抱著小孩走到警車前，發出一聲哀號，警車隨後停了下來。不久，警方就離開去海灘的另一個地方巡邏了。

隨著員警的撤離，移民們爬上沙灘，把孩子們裝上救生艇推向大海。當一名女子推著船深入冰冷刺骨的海水中時，她大喊一聲，宣告她們要前往的目的地：「去英國吧！」

成功出海，開心向法國告別的難民｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

在與腰齊高的海浪中，推船的成年人陸陸續續爬上了救生艇。最後，這艘小船上擠滿了人，其中的一些人還向法國的海灘揮手告別。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

幾個小時後，在一艘救援船的引導下，英國南部海岸鄧傑內斯（Dungeness）的救援人員，接應了這批從法國出發並平安抵達的40幾位難民。

抵達英國鄧傑內斯的難民｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

一名邊境管制官員，幫助一個孩子穿上一件格子圖案的大衣，那是從法國帶過來的衣物。那孩子一邊慢慢地沿著海灘走，一邊舔食著糖果。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

但另外的一群人就沒這麼幸運，24日那天，有其他27位移民在法國北部海岸附近溺水身亡，當時他們乘坐的橡皮艇在英吉利海峽發生了有史以來最嚴重的海難。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航