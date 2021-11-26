高鋼價又缺工，每坪造價成本貴5成，建商「邊建邊售」以免售價追不上造價

鋼鐵價格仍持續突破高點，再加上嚴峻的缺工問題，導致國內建商成本大漲。一年以來建商每坪造價已經突破5成以上，如今中大型建商集團都已採取「先建後售」，或是「邊建邊售」，以免售價追不上造價，專家指出這意味著不論商辦或是住宅，未來的價格要下跌恐怕很難。

國際煤炭、鋼鐵和其他原材料價格仍在高檔

各國努力為平抑大宗原物料下足苦心，其中以中國政府使力最深。不過今（2021）年8月物料飆漲仍推動中國生產者價格指數（PPI）創下13年來最大年增幅。中國國家統計局的數據顯示，以煤炭、鋼鐵和其他原材料而言，強勁需求推動PPI較去年同期上漲9.5%。

雖然國際大宗原材料價格再觸及高點後回落，但是近日以鋼鐵為主的原物料又再次反攻，持續在全球各地中蔓延。華泰期貨在報告中寫道，市場對鋼鐵生產將回升的預期開始增強，主要因近期有關房地產行業的消息以及鋼廠利潤反彈。

近日，中國鋼鐵股普遍上漲，上海鋼聯鐵礦分析師俞晨對此表示，主要是市場認為12月份鋼廠會出現集中性復產的原因，他進一步解釋往年秋冬季，中國當局30%的限產力度，全大陸247家鋼廠鐵水日均產量減到215萬噸就可以，但目前已經減到了202萬噸，比預期要低，市場需求預期改善，將出現好轉。

面對國際鋼價的變化，中鋼董事長翁朝棟表示，今年應該是暖冬而不是寒冬，鋼價在 12 月回落其實是好現象，畢竟過去連漲 17 個月，應該也要休息，但鋼市榮景不會只有今年，明年美國基建政策外，中國在今年穩政治後，明年也將穩經濟，將帶動用鋼需求。

翁朝棟進一步指出，原料煤、鐵礦砂價格有撐，運費也維持高檔，加上碳中和的環保成本也必須計入，將支撐鋼價走勢；依照日本製鐵估算，碳中和將導致煉鋼成本多1倍；印度塔塔鋼鐵也認為「高鋼價時代」來臨。

中鋼執行副總黃建智則補充，國際鐵礦砂近3日短線急漲逾2成，回到每公噸近99.45美元，未來估不易跌破100美元，加上煤炭略有修正但仍處每公噸317美元高檔，將為鋼價提供有力支撐。

高鋼價時代來臨，「缺工」又成建商頭痛的問題

營造原料、人力成本上漲衝擊，已有導致多項公共工程屢次流標。行政院公共工程委員會今年9月統計，上半年有近200件公共工程招標5次以上；營造成本持續上漲、工程卻遲遲未能開工，以政府而言，必須花費更多經費於同一建設上。

住展房屋網企研室調查指出，缺工導致的公共工程流標問題卻愈演愈烈，當營造業者無法找到足夠的工人，致使工程進度落後，就會面臨合約風險，在逾期罰款及里程碑罰款夾擊下，將對營造廠造成不小壓力。

這個缺工壓力並不只存在於台灣。《華爾街日報》報導指出，自去（2020）年年底以來，全世界的工廠都遇到了短缺問題，其中也包含領時薪的勞動者，正在不斷地離開工作崗位。

報導稱，今年8月美國零售業有75萬人辭職，美國勞工統計局2000年開始追蹤這一數據，直至9月的最新資料顯示，當月辭職的零售業僱員降至68.5萬人，但接近歷史高點。

美國媒體《CNBC》報導中坦言，全球疫情進入後期，經濟迎來強力復甦，各國持續面臨缺工的大危機，以美國與英國的狀況相對嚴重。

報導稱，美國政府在疫情提供優渥的福利政策，加上金融市場採取低利率的寬鬆貨幣政策，使得民眾就業意願偏低，且員工也不願意在企業人手短缺的狀況下就業，因為可能被迫處理更多的業務與工作量。

台灣國內則以建築業缺工問題較為嚴重。高雄市不動產開發商業同業公會理事長黃烱輝對此表示，建築業界本來就缺工，台積電在台南、新竹建廠期間，都出現工人排擠效應，加上台商回流，許多工業區都在大興土木，缺工問題雪上加霜。

這情況導致過去預售屋契約，交屋時間通常訂3至4年，近期已拉長到5至6年，黃烱輝說，缺工問題嚴峻是建築業發展上很大隱憂，以高雄為例子，正面臨台積電設廠因素，接下來勢必有不少第一線工人被拉走，「擔心也沒用，搶輸只能認了」。

行庫主管針對建屋成本表示，現在幾乎台灣全體建商提出的土建融案，每坪造價都大增，過去每坪在11至12萬元，但現在則至少跳到每坪14至16萬元，甚至已有看到每坪18、19萬元的案子，等於比起1年前的造價，至少超過4成至5成。

他說，目前國內的中大型建商口袋都很深，因此較不會依賴預售屋來支撐營運金流，所以廠商採取的對策都是「先建後售」，或是「邊建邊售」，才能即時的把原料、人工造成的成本增加反映在售價，對於這類土建融案，風險也相對較低。

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核稿編輯：翁世航