擔心廣告左右大選，歐盟執委會提法案：限制政治廣告需「公開透明」

演算法、政治廣告等等，若是影響大選，該怎麼辦？歐盟執委會昨（25）日出手規範，提出法案要求社群平台，不得依據使用者的種族信仰等個人數據投放政治廣告，更要求政治廣告必須「公開透明」，不但要清楚標示，也必須在廣告中放上付費投放廣告的贊助者身分，以及廣告目標受眾等資訊。

歐盟執委會提法案，限制政治廣告

《華爾街日報》報導，歐盟執委會提出法案，希望限制社群平台，不能依據使用者的種族、政治取向、信仰、健康狀況等個人資訊來投放政治廣告。草案中將政治廣告定義為：政治人物本人或是政黨，試圖藉由發布特定訊息來影響選舉、公投或是立法的結果，更甚左右民眾投票的行為。

法案也要求廣告「公開透明」，讓大眾知道自己看到的是政治廣告。例如，每則政治廣告都必須清楚標記並附上聲明，同時放上廣告主姓名、支付來打廣告的金額，甚至廣告投放的目標受眾等資訊。違反規定的企業會挨罰，罰金是公司年收入的5%。不過政治人物在社群平台上發文，則不在規範範圍內。

執委會的提案接下來將進入協商階段。要成為真正的法案，還得經過歐洲議會、以及歐洲理事會的同意。

執委會副主席：個人資訊不該成為政治操作的目標

執委會提出的法案中警告，大型網路公司利用演算法等數據投放政治廣告，會對表達意見、以及獲取資訊的自由產生負面影響，更可能影響民眾的決定與投票權。

執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）也表示政治廣告的投放，是在進行「骯髒、不透明手段」的競爭，然而「發言權不代表接觸特定廣告受眾的權利」。她也認為，人們決定在社群網站上，跟親朋好友分享的資訊，不該成為政治操作的目標。

事實上政治廣告的存在一直都備受爭論，執委會的擔憂也的確其來有自。《華爾街日報》指出，對美國、歐盟以及各地來說，政治廣告已經變成政治布局的工具，政黨、政治人物得以透過政治廣告來找出潛在選民。然而2016年美國總統大選中，受俄羅斯資助的外國團體利用政治廣告，試圖影響民眾並左右輿論。當時政治廣告的爭議浮上檯面，是否該有政治廣告，成為討論目標。

而執委會的說法也回應了政治廣告的爭議。執委會指出，之所以提出這個新法案，是因為想防止政治人物或政黨利用政治廣告影響選舉與輿論風向。因為政治廣告會將議題的討論兩極化。更有專家指出，的確有政治廣告針對特定群眾投放廣告，來阻止這些選民出門投票。

另外《金融時報》報導，2018年5月至今，臉書在社會議題、選舉和政治相關廣告上賺了將近30億美元（約台幣835億），Google則賺了8.1億美元（約新台幣225億）。雖然政治廣告只佔2家公司總收入的一小部分，不過人們一再抱怨，目前的制度允許政黨在民眾不知情的情況下，操縱特定選民。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範