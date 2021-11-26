2021/11/26,
財經

菲律賓公司收購馬來西亞知名餅乾品牌，收購價約台幣127億元

菲律賓公司收購馬來西亞知名餅乾品牌，收購價約台幣127億元
Photo Credit: Munchy's

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馬來西亞品牌再次被國外公司收購，這次是知名餅乾牌子Munchy‘s，以台幣127億元高價出售給菲律賓百宜公司。

菲律賓百宜公司（Universal Robina Corp，以下簡稱URC）26日宣佈，他們以馬幣19.3億元（約台幣127億元）收購馬來西亞知名餅乾品牌公司「Crunchy Foods」。URC在馬來西亞的子公司簽署100%的收購協議，從此擁有完全擁有Crunchy Foods子公司，包括「馬奇（Munchy’s Food Industry Sdn Bhd）」及「Munchworld Marketing」。

馬奇成立於1991年，是馬來西亞有名氣的餅乾品牌，旗下牌子有無人不曉的Oat Krunch、Lexus、Muzic等餅乾。除了馬來西亞，馬奇的產品也在全球50多個國家販售。Crunchy Foods原屬CVC Capital Partners（以下簡稱CVC），URC透過「無現金、無債務」的方式從CVC收購公司，即CVC抽走所有現金的同時，也清掉所有債務。

《馬尼拉公報》報導，URC執行長李歐文（Irwin Lee）認為這項收購案對URC在東南亞擴張足跡是很好的策略，「這將提升我們在國際上的產品價值，成為餅乾界的領先品牌。」他也補充，URC也將逐漸在東協國家擴張市場，希望達到協同效應。

CVC總經理林阿爾文（Alvin Lim）也樂見URC的收購，認為URC是馬奇理想的新歸宿。馬奇執行長王羅德尼（Rodney Wong）表示，馬奇將習得更多有關研發的專業知識、對市場路線認知及提升商品製造能力。他也期待未來馬奇可以開打更多具開創性的商品，增加在東協市場的存在感。

URC是吳奕輝家族企業團體的其中一個部門，其足跡遍佈東南亞各個國家。據《日經亞洲》報導指出，URC去年銷售額披索1331億元（約台幣735億元），海外銷售額約總金額30%。馬奇收購案是在URC退出太平洋之後進行，URC先在澳洲及紐西蘭的子公司賺取約125億新台幣之後，將這兩家公司的60%股份出售給德國食品公司Intersnack Group，具體金額未公開。

外國公司又買走一家大馬品牌

馬奇被外資收購案，是繼馬來西亞咖啡店餐飲連鎖品牌「舊街場白咖啡」，在2017年被荷蘭咖啡與茶葉集團Jacobs Douwe Egberts的亞洲子公司JDE收購後，又一個被外資買走的受矚目的國民品牌。

馬來西亞自2019年掀起併購熱潮，根據資本集團文章分析，公司併購原因有三：視併購為企業財務增長策略、為了應對經濟不景而急需現金及在疫情之下維持公司經營。《東方日報》報導也指出，永安（Ernst & Young）調查顯示疫情之下的東南亞企業對併購的需求上漲，56%受訪企業預計在接下來1年內進行併購。

永安合作夥伴佩里曼表示，馬來西亞消費領域、教育領域一直都是熱門併購目標，他也預計數位領域將是未來崛起一項領域。「雖然涉及科技領域的資產如今估值偏高，但電商市場正快速擴大，數位服務業和貨送上門物流等業務，能在血統效應下行程龐大的成長領域，值得關注。」

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒

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