文:黃彗倫(新竹東元醫院家庭醫學科主治醫師)

高血壓成為一種被需要治療的疾病,其實是在20世紀的中後期。像是在二戰時期,當時的醫學觀念普遍認為高血壓是不需要被治療的。當時美國羅斯福總統的血壓,也曾經被紀錄收縮壓200mmHg以上甚至300mmHg的高血壓,最終也因為腦出血而離世。那個時代的醫學專家甚至有留下這樣的一句話:

‘‘The greatest danger to a man with high blood pressure lies in its discovery, because then some fool is certain to try and reduce it.’’ J.H.Hay, 1931