日本20個地方創生未來構想（下）：人們習慣「新日常」後，如何藉此發展新消費模式？

文：謝子涵（政治工作者）

地域未來構想二：確立新的生活型態

當新型態社會的軟硬體建設備足，將焦點回歸到生活面的6項重點：教育、醫療、地域交通體系、文化藝術、運動、內容產業、都市與地方生活轉換、熱誠。希望疫情期建設讓彼此身體健康不易被傳染的環境固然重要，但這時心理層面會遇到轉換，每一日的生活方式在新挑戰中出現新的選項，希望能確立新的便民措施與新的社會支撐能量。

9. 加速與強化GIGA School，實現符合新世代的教育：

疫情期由於各地學下在緊急事態下，多改為遠距授課，因此投資遠端教育和科技教育是新的教育現場重中之重。

地方可以透過補助金， 補足教育現場因硬體、軟體與人才不足的經費，加速GIGA School（Global Innovation Gateway for All），也就是讓義務教育階段的兒童、學生都能有一人一台電腦裝置，同時也要整備高速網路、支援線上學習必要的網路費用、推動活用遠端工作或線上學習的雲端、確保資安環境、以及準備讓教學者和學習者使用的數位教科書、數位教材等。

此外文部科學省、總務省和經濟產業省也搭配資通訊教育顧問事業、支援國高中資通訊社團活動、支援媒合贊助者、整備校園內光纖網路硬體設備、以及補助導入教育科技（EdTech）的經費和相關研修費用。

10. 支援線上診療、線上服藥指導：

疫情期間除了就醫要分流之外，也開始考量患者移動造成的風險，防止醫療現場疫情擴大，因此各區域要針對線上診療，引入新的醫療環境設備，加速醫療機關線上化。

首先是線上診療，要請資通訊協調員提供醫療機關諮詢建議，補助電腦、平板、鏡頭、麥克風、路由器，也補助相關的視訊及網路電話費用；再來是發送處方箋和配送藥劑，例如運用藥局物流、無人機等方式在確保品質及本人確實接收下配送，另有診斷確診的PCR（核酸檢驗）檢驗車與醫療機構合作。

這項遠景計畫，除了可運用地方創生臨時補助金之外，也可搭配運用厚生勞動省超過2兆日圓的新冠肺炎緊急綜合支援金、15億日圓藥局藥劑交付支援計劃。

Photo Credit: AP / 達志影像

11. 整備交通行動服務與新區域交通體系：

因應疫情影響，在區域間移動時可能有新的需求變化，因此應該要支援在地不同的關係人做交通數位轉型。

例如導入交通行動服務（Mobility as a Service, MaaS）、AI配車需求反應式交通，運用共乘計程車APP、開發無人機和飛天車、應對零接觸的無現金支付、在大眾運輸設置遠紅外線熱影像、防範三密下提供即時擁擠人流量資訊、積極與醫療、觀光、社區營造等不同領域合作。

12. 創造與傳播區域的文化藝術、運動、內容產業：

在新的生活樣態下，日本的文化藝術、體育、傳統習俗等內容產業活動，該如何用新的線上方式舉辦，讓現實、虛擬、內容和區域活化之間有加乘的效果，甚至藉由線上化讓更多人發覺區域的有的文化，或是在解封後國內市場能馬上蓬勃發展。

相關的策略案例包括：各類旅遊設施導入無現金支付及分流預約系統、充分訂定公演及實體活動的防疫對策計畫、支援無觀眾的表演形式、製作宣傳在地文化和運動的內容行銷影片（例如線上直播煙火祭典）。

同時，文部科學省和經濟產業省，也有提供全國性相關補助，支援旅遊、文化藝術內容產業可以做內容全球化的宣傳製作物。

13. 結合都市或地域兩邊的優點，開展快樂的工作型態：

由於要遵守防疫三密對策，因此對都市的人來說，工作和生活可以有新的「生活轉換」選項。例如可運用關係人口概念，擴大都市與地方之間的移居生活、移地工作，也可媒合新的人力、遠端工作、大學等資源互補，解決區域的課題，讓遠端工作、自由職場、副業、工作假期者找到新的生活工作型態以及喜愛的居所。

對地方自治體和中間的支援組織、社會企業來說，可以從硬體面和軟體面切入，硬體面包括：空屋整修、廢棄學校整修、符合三密原則的舒適空間整備、光纖網路環境整備、開放式辦公室、衛星辦公室。而軟體面包括資訊發送、建構移居接納體制、關係導覽人、區域虛擬貨幣、人才媒合、區域生活與就業體實習體驗等。在這之下也要注意勞動方式的改變需要有相關法規配套支援。

14. 為單親家庭、單身高齡者創造新的連結：

由於疫情的關係，辦理人群接觸的活動變得很困難，像是兒童食堂、日間照顧等，而這些活動計畫若停止了，可能會使社會失去了居所或連結，導致孤立化的現象。

因此為了依循新的生活樣態，創造「新的連結」、「新的社群」變得很重要，能運用地方創生臨時補助金，去幫助相關地方公共團體，非營利組織去協助相關人士做數位轉型。例如補助線上守護的新活動、支援購買通訊器材、透過社群網絡諮詢討論、個別派遣諮詢指導員、建立電腦與智慧型手機教學教室等，促進鄰里、外國人、身心障礙者、高齡者和單親家庭有新的支撐網絡。

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地域未來構想三：促進產生新的消費或投資附加價值

最後是六項伴隨著新的消費模式、市場挑戰而來的產業轉型，包括：強大的農林水產、物流進化、地域商社、觀光地域發展/營造法人（DMO）、新旅遊、商品券、旅遊券與事業結構改革。

15. 為實現強大的農林水產及食品產業，促進新投資與確保勞動力：

在疫情期間，突顯了確保農村勞動力與人才的重要性。然而七成農業從業人口超過65歲，但因為疫情導致外國勞動者被限制入境，也發現都市服務業的業態、就業市場急需轉型，因此雙方以透過兼職、副業、移居工作假期等方式合作，來降低投入農業的門檻。

農村所屬的人要接納移居者或是導入智慧農業、接納勞動支援組織、提出可被資料視覺化的農業工作與硬體整備、招募支援參加的農家。而都市部所屬歇業、失業、轉型的人，要協助創造新的農村工作者，包括媒合與提供研修、挑戰全年雇用、利用南北高低氣候差與栽種期等差異做媒合。同時也推廣地產地銷以及食材原料，並且投資六級產業化體驗消費，以及出口導向的產業、商品力升級。

16. 透過地域商社、觀光社區發展營造法人（DMO）、在地新創等，運用社會設計力，強化在地經濟力：

從區域之外招攬具設計感與市場敏銳度的社會設計師，透過強化品牌與通路的地域商社、強化歷史文化街道等強項的目的地旅遊行銷組織DMO、自律自助解決課題的小規模據點、在地數位新創等形式，尋求創造價值的設計、提升區域經濟力的願景，甚至連結到共創永續價值的「地域價值生態系統」。

這樣的社會設計者角色，包括要創設地域內外成員聚集與協創的場域、支援形成中長期地域的未來藍圖，並且以來自區域內外的回饋分析為基礎建立永續價值創造系統。支援地域人才與資源發展出的新價值的設計，支援永續孕育營運主體的設計與網絡。這當中也需要關係人、企業、大學和非營利組織、媒體與金融機關合作。

17. 活用新技術提升整備區域內物流效率：

疫情期間由於須遵守三密措施，因此物流的角色便成為生活中重要的一環，物流業相關運送業者、倉儲業者，以及商流業的製造業者、販售業者間可以共享物流資訊，建置提升物流效率的新技術，並且找尋每一個區域最適當的供應鏈。

而這過程中，國土交通省、經產省和內閣府科技執掌的單位，要投入自動機器人的研究開發、做集約輸送網的稅制修改、無人機自駕配送的實證試驗、以及建構電子標籤系統。

相關的案例有：地域的貨客混載配送實證、無人機、飛天車等新技術開發、培育地域全體物流管理的供應鏈經理人、以創造策略性創新方案計畫（Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program, SIP）推動智慧物流服務持續探討、參考地域物流提升效率探討提升效率模式。

18. 促進整合旅宿、餐飲、運送的新旅遊型態：

由於疫情期間的邊境管制，日本少了國際觀光客市場，因此觀光廳欲提供投融資以支持更有力的觀光內容，並協助派遣專家。

在這同時為了遵守三密措施，日本必須做安心旅遊轉型工作，好來適應與病毒共存之下的「新旅遊型態」。例如，旅宿和在地觀光營造法人DMO合作討論新的策略，運用本來串聯的組織基礎互相合作。觀光設施可以充實針對兒童的旅遊體驗、運輸業者可以協助在地餐飲業忒出外送服務、在地區民和遊客可以放慢步調享受地方的自然與文化體驗、旅宿業者可以思考改裝客房內個別飲食區、共同工作空間或是在戶外空間用餐。

可運用的案例包括無現金支付、提供預約制且避免人流壅塞的分流服務、旅宿業串聯其他產業合作。

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19. 發行引導型商品券和旅遊券：

同樣是為了遵循三密對策下的新生活型態，生產者、商店街、餐廳、旅宿、在地居民、地方企業、活動觀光設施等都會遇到要零接觸的挑戰，因此可運用數位技術，透過預約制、工作假期、點數回饋、旅遊券、商品券等商業模式來開發新的產品。

換言之，要思考因地制宜的新消費型態，可能包括高齡者專用賣場或專屬時段、外送、在地產品和新產品促銷、工作假期優惠、三密對策店鋪安心用餐方案、預約販售口罩等備品、造訪產地等等，結合政府的「Go To Campaign」旅遊振興活動申請支援或推廣。

20. 地域牽引形成企業群，徹底重建事業構造改革：

企業必須掌握可以投入資本性資金的機會，從地方創生交付金籌措相關費用，積極諮詢策略專家與成長、繼承策略，琢磨事業重建企劃與市場、徹底探討資本策略、鑑定併購對象企業，從中獲取實質的支援後，一鼓作氣實施事業結構改革。

另外可從金融廳、經產省和資訊類型新創企業獲得數位轉型支援，以及官民金融機關，經營者保證指引、實質無利息、無擔保特別融資等金融支援；而針對經營與繼承面也有稅制補助和媒合；在資本性資金的投入面上，有資本劣後級融資、日本政策投資銀行（DBJ）、商工中金、中小機構、產業革新投資機構、地域經濟活性化機構（REVIC）等資金。

日本在2020年盤點出的日式在地振興方案中，化危機為轉機，拋出「地方未來20個新型態應對方式」，希望在紓困的同時，能用振興的資源佈局未來。而回到台灣，想想台灣，疫情帶來了許多生活上的改變與不便，甚至也在與許多難題奮戰中。從2020一整年至今，台灣政府也投入了相當多的預算因應，同樣地針對疫情來臨後生活有了許多擘劃與調整。

疫情肆虐不分國籍、地域，而台、日兩國在對抗疫情乃至於邁向復甦之時，肯定也有許多能相互借鑑及互相學習之處，期盼這篇日本的經驗能拋磚引玉，為未來帶來多元良善的可能。

本文經新社會政策雜誌授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航