醫師圖文解析：愛肝保衛戰，抽血、腹部超音波超前部署，這幾類人要特別注意肝炎風險

世界上，每三十秒就有一人死於肝炎相關疾病，而在台灣，肝癌亦是主要癌症死因之一。

為了減少病毒性肝炎造成的危害，自109年起，衛生福利部國民健康署提供年滿45歲至79歲（原住民40歲至79歲）的民眾進行B、C肝免費篩檢，若驗出C型肝炎病毒，便可接受C肝全口服新藥治療，而且藥費皆由政府買單！

受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，許多患者因為不敢到醫院而錯過定期追蹤的時間，甚至延誤治療。

「其實肝炎的追蹤，只需要靠抽血與腹部超音波，便利性相當高。」財團法人肝病防治學術基金會總執行長楊培銘教授提醒，「C型肝炎的治療也很簡單，療程僅8週或12週，副作用低、治癒率高達98-99%，大家一定要把握治療時機！」

愛肝保衛戰，抽血、腹部超音波超前部署

肝是沉默的器官，唯有定期檢查追蹤，才能遠離肝病的威脅。肝臟慢性發炎會增加肝硬化、肝癌的風險，楊培銘教授指出，導致肝臟慢性發炎的原因很多，包括B型肝炎、C型肝炎、脂肪肝、酒精、抽菸、代謝性疾病等，若有相關危險因子，便需要定期檢查。

除了抽血測量GOT/ AST及GPT/ ALT肝臟發炎指數以及甲型胎兒蛋白AFP （α-fetoprotein）是否異常升高，也可以利用方便、無痛且確診率高的腹部超音波，來篩檢肝臟問題。

GOT、GPT是肝臟發炎的指數，甲型胎兒蛋白AFP是與肝癌相關的指數，楊培銘教授解釋，腹部超音波檢查不但可以檢查肝硬化、腫瘤，還可以檢查膽囊、胰臟、脾臟、腎臟，或是腹腔裡面有沒有異常腫大的淋巴結。

Photo Credit:照護線上

楊培銘教授建議，B、C型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該做腹部超音波檢查，才能及早發現腫瘤、及早治療。

「肝病防治學術基金會經常在全台各地偏鄉免費做肝病篩檢，日前完成了1,912人腹部超音波檢查，其中異常率高達88％。」楊培銘教授補充，「肝基會皆會協助患者轉介至醫療院所進一步追蹤治療，希望降低肝病的危害。」

肝炎好發族群，這幾類人更應該注意！

「B型肝炎、C型肝炎主要透過血液傳染，曾接受輸血、共用針頭的民眾，需要積極接受篩檢。」楊培銘教授強調，若有刺青、紋眉、繡眉、繡唇、穿耳洞、肚臍環、危險性行為、以及洗腎的民眾，也都要注意，因為B型肝炎、C型肝炎病毒可能隨著體液、血液進入體內。若感染者為孕婦，B型肝炎、C型肝炎的病毒會在生產過程中傳染給新生兒。

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肝炎病毒會造成慢性肝炎，持續破壞肝臟，進而演變成肝硬化、肝癌，稱為「慢性肝病三部曲」，楊培銘教授補充，除了傷害肝臟之外，Ｃ型肝炎病毒也會讓身體慢性發炎，導致多種肝外病變（extra-hepatic disease），導致三高（高血壓、高血脂、糖尿病）、腎臟病惡化、心血管疾病惡化，對健康的影響不容小覷。

肝病患者感染COVID-19，致死率更高！

肝炎與COVID-19是由不同的病毒引起，但是肝炎患者若是染上COVID-19，可能讓病情更嚴重。

「台灣C肝肝炎的盛行率約4％，特別是在四、五十歲以上的中老年人，大概每25位就有一位是Ｃ肝患者。」楊培銘教授表示，「研究顯示，C肝患者如果感染新冠肺炎，產生併發症的風險較高。因為Ｃ型肝炎患者可能有肝炎，甚至肝硬化，倘若再感染新冠肺炎，肝臟功能恐怕難以負荷，所以有可能造成嚴重的後果，甚至死亡的威脅。」

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「受到COVID-19疫情的影響，肝炎的治療常被民眾忽略。」楊培銘教授表示，「肝基會長期進行肝病篩檢，以苗栗地區為例，今年C型肝炎篩檢人數與往年相比大幅減少，篩檢量僅有去年的35%，且治療率不到八成。」

「肝炎治療不能等！」楊培銘教授強調，針對C型肝炎篩檢，政府日前已放寬篩檢條件，凡年滿45至79歲民眾，終身可接受一次B、C型肝炎篩檢。

新冠肺炎疫情期間治療C肝也無須擔心，臨床上普遍使用的C肝全口服新藥，副作用低、安全性高，治癒率更高達98%至99%。楊培銘教授補充，服用8週或12週即可治癒C肝，能減少患者往返醫療院所的次數，且健保全面給付，可降低感染的風險也減輕經濟與心理上的負擔。

貼心小提醒

肝病防治學術基金會啟動腹部超音波篩檢計畫，幫助國人早期發現肝癌。腹部超音波是檢查肝臟健康的最佳武器，民眾應善加利用。

C型肝炎若不接受治療，除了加速慢性肝病三部曲，也會引發肝外病變，導致糖尿病、腎臟病及心血管疾病惡化，感染新冠肺炎時，出現重症的風險也較高。楊培銘教授叮嚀，治療C型肝炎不只是治療肝病，更是治療全身性疾病，請務必及早篩檢、及早治療！

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航