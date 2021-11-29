車市面臨低庫存、低銷量瓶頸，2022年汽車供應鏈有望緩解

供應鏈瓶頸籠罩2021年，車市面臨低庫存、低銷量

自疫情以來，供應鏈呈現大亂情況，根據Susquehanna Financial Group，晶片交期（Lead Time）已來到超過20週以上，創下新高，而受影響最深的便為車市，在車用晶片大缺貨下，各大車廠出貨時程嚴重遞延，使得汽車成為本次庫存回補最慢的產業之一，美國汽車庫存量來到歷史新低，相較於疫情前水準低了八成以上，同時存貨銷售比也來到0.51的歷史新低。

Photo Credit:財經Ｍ平方

出貨不順暢影響各國的汽車銷量，從兩大終端市場來看，其中美國汽車銷售量於今年明顯下滑，年增率來到-20.28％（前-24.44％），中國進入下半年的車市旺季，乘用車銷量年增率依然衰退接近5％，而從零售觀察汽車相關產品，中國10月數據明顯低於過往旺季表現，美國零售銷售中，汽車相關產品也自今年下半年起持續下滑。

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然而疫情改變了人們的消費習慣，加上疫情以來，大力的財政移轉性收入流入，導致商品復甦快速回升，美國個人消費中商品項目絕對金額於去年7月便回到疫情前水準，服務消費則相對滯後。此外，疫情也導致搭乘大眾運輸的誘因降低，增加自駕車的需求，然而供給端汽車成品以及相關產品則因供應鏈問題導致出貨不順，嚴重供不應求，使得二手車的價格成為今年以來最嚴重的通膨之一。

供應鏈一緩解，汽車與歐日出口將出現明顯回補庫存的需求！

展望未來，供應鏈瓶頸雖意外延長，拉長來看仍是短期影響，市場預期明年有望看到緩解，時間點上首先看到中國春節後的季節性空窗期，是否加速運價回落。根據華爾街日報（WSJ）10月針對經濟學家調查，超過三成比例預估Q2便能看到大幅改善，而國際海運諮詢機構 Drewry10月的預測，全球港口吞吐量跟船隻年增率將於2022年中出現死亡交叉，2023有產能過剩風險，於此可以推估的是，因供應鏈造成產品價格飆升的物價壓力將會舒緩，並且先前受缺貨、缺料而無法出貨的廠商，在需求仍在的情況下將有望逐漸認列營收，反而成為受惠區域。

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目前為止，各大車廠對未來展望依舊樂觀，觀察近期汽車大廠Q3財報對於供應鏈的表述，多數車廠認為年內晶片影響持續，但衝擊逐漸減少，而對於明年的生產恢復，多數認為對營收將會有正向的貢獻。

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而要判斷受惠貢獻的區域，觀察全球汽車及其零組件最大淨出口國，便為日本及德國，此兩大經濟體在今年的汽車供應鏈混亂的狀況下，製造業無法為經濟提供最大支柱，在日本的現象尤其明顯，再加上日本先前解封保守、內需恢復緩慢的狀況下，使其於疫情後的復甦落後於其餘國家，未來若供應鏈確實在上半年看到緩解，則兩大經濟體有望在製造業短循環進入衰退前，把握需求仍在、庫存尚低的最後機會增加產出，具有額外的經濟動能。

Photo Credit:財經Ｍ平方 汽車零組件及汽車分別參考國際商品分類代碼 HS4 8708、HS4 8703，統計至 2019 年。

本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航