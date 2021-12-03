《配速持股法，我月領10萬》：買股、賣股、換股的最佳時機與重點評估
我們想讓你知道的是
一場42.195公里的馬拉松，怎麼跑才能完賽？一支個股跟著大盤震盪，怎知它漲得夠不夠、會不會跌太深？何時該進場？兩個毫不相干的問題，卻有同一個答案：你需要能夠引領你走向勝利／獲利的「配速策略」！
文：阿福の投資馬拉松（詹英哲）
【買股、賣股、換股的最佳時機】
巴菲特有個著名的「打洞卡」投資理論：你的手上有一張只有20個洞的卡片，每當做了一個投資決定，就會用掉一個洞，一旦用完卡上的20個洞，你就不能再投資了。這個理論在告訴我們，買股、賣股、換股之前都要謹慎思考。
買股前的三項重要評估
由於投資組合已有比例配置，再加碼買進時勢必會打亂原有比例，因此在買股前一定要先做下列三項評估，確保維持原本的配置比例。
1. 檢查投資組合比例上限
主動投資者應透過投資組合管理，選擇不同產業的股票，搭配成長股和定存股，管理持股比例上限來因應波動，達成市值與股息每年持續成長的目標。因此買進股票前第一項評估是檢查目前投資組合的持股比例，對於已達比例上限的產業、個股、定存股、成長股，就暫停買進（我的操作是同一類股持股上限不超過30％，單一個股持股上限不超過 20％），未達上限的標的就可以列入買進計畫，以持股比例最低的優先買進。
2. 排定投資組合持股比例高低
投資組合的產業與個股比例，可以根據勝算評估來排定比例高低，看好的產業與個股就配置較高比例，這個策略即是巴菲特的集中投資哲學。
投資組合中的成長股和定存股，以年齡和風險容忍度來排定比例之後，管理原則是同時買進，隨時保持配置的比例不變。由於成長股的波動性大但殖利率較低，定存股的波動性較小但殖利率高，因此，同時買進成長股和定存股，可以平衡波動和平均殖利率，不至於因為成長股或定存股的比重過高，而使風險變大或是削弱獲利。
若是只有其中一方達到買進時機，另一方未達到或甚至在昂貴價，可以少量加碼已達買進時機的標的就好，盡量保持持股比例不會差太遠。在每週、每月、每季檢視投資週記時也要求自己，遵守保持成長股和定存股比例不變的紀律，在下週、下月、下季找機會把持股比例調整回來。
3. 比較個股價值評估與市價
再來是判斷買進時機，透過本益比法價值評估，當股價低於合理價時為綠燈，即可買進；當股價位於合理價及昂貴價之間，但比較接近合理價就是黃燈，僅可小幅買進。由於投資組合持股都是具備護城河競爭優勢，所以當股價大跌，不只是低於合理價，還接近便宜價時，此時的配速持股策略就應加速買進，掌握住累積持股量的好機會。
賣出股票前的兩項重要評估
指數型基金教父約翰．柏格和股神巴菲特都主張長期投資，柏格講求投資超低成本的指數型基金並永久持有，他認為指數型基金的設計，就是專為人們持有一輩子而打造的。而巴菲特也認為，只要企業能維繫歷久不衰的競爭優勢，那就絕對不要賣出，持有時間越久，成果越豐碩。
不過一般人對於巴菲特有個誤解，以為「只買不賣」是他唯一的操作法則，其實只要下列三個必要時機出現時，巴菲特還是會出脫持股：（1）需要資金周轉，或發現更好且便宜的投資標的時；（2）企業喪失競爭優勢，護城河消失時；（3）多頭市場陷入瘋狂，那些優質企業的本益比達到40或更高水準時。
成長股價值投資之父費雪則認為，可賣出持股的三個理由是：（1）有好的投資機會出現，把原本持有的股票比下去，但手上又沒有閒置資金時，但這種情況必須是非常有把握才可行動。（2）隨著時間推移，公司狀況已不符合當初買進時的要點，就該賣出持股。如果是因為公司產品的市場潛力耗盡，脫手速度不需要太急切，可以等到有其他更適合的投資標的出現時再賣出，但如果是因為管理惡化，那就應該全數出脫該公司股票。（3）當初買進時犯下錯誤，這時必須誠實面對自己，仔細檢討所有損失，才能從中得到教訓。
綜合巴菲特的賣出時機與費雪的賣出理由，可以將賣出股票最需要注意的評估整理成以下兩項：
1. 確認要賣股還是換股
賣股是單一支股票的評估和行動，只要公司護城河競爭優勢消失，或即使護城河還在，但股價接近昂貴價、展望趨緩，就應該減碼賣出持股。
換股則是牽涉兩檔股票，如果經過勝算評估後發現更好投資標的時，即可考量將 A 股票換成 B 股票。兩檔股票不限制要在同一族群，只要注意換股後的產業持股比例不偏差太多就好。
2. 比較個股價值評估與市價
不管是賣股或是換股，賣出持股總是希望能賣在相對高價位，這時候也可以透過本益比法價值評估協助。
本益比算出的買進時機燈號反過來就是賣出時機的燈號，也就是，買進時的綠燈是買到相對低價，但要是以同樣價格去賣出股票，就會賣到低價，所以是賣出的紅燈；而當股價接近或甚至超過昂貴價，是買進時機的紅燈，卻是賣股的相對高價區，也就是賣出的綠燈。
換股前的兩項重要評估
投資過程中發現更好且便宜的投資標的，手上又沒閒置資金時，經常會出現換股的想法，尤其是股市大跌時，最容易出現想要賣出A股票、買進B股票的念頭，認為這樣會賺得比較多。換股要換得對，不會出現抓龜走鱉的窘境，可以用換股成本和換股時機來評估，才能提高獲利的機率。
1. 檢視換股成本
因為換股牽涉到兩檔標的，所以換股時的成本包括買賣時的兩次手續費和賣出時的證交稅，股票交易手續費由券商收取，每次買進跟賣出都收取交易額的 0.1425％，部分券商會根據優惠活動提供折扣。證交稅是政府在賣出股票時收取交易額的 0.3％。
2. 選擇換股時機
股市大跌時換股，最常見的情形是賣出定存股、買進成長股，尤其是發生股災的時候。因為成長股的波動大，股價跌幅常會比大盤還深，定存股的波動相對較小，等股市未來反彈時，成長股的反彈力道會比定存股大，一旦股價重挫時的成長股預估殖利率和定存股的殖利率相同，成長股的勝算就比定存股更高，這時就是最佳的換股時機。將定存股換成成長股，並且在同一個交易日完成賣出和買進，投資組合的總市值就會有顯著成長
書籍介紹
本文摘錄自《配速持股法，我月領10萬：月月領股息的超強資產配置，獲利極穩化的最快方法》，大是文化出版
作者：阿福の投資馬拉松（詹英哲）
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本書作者，阿福の投資馬拉松，用這套「配速持股法」，
股價不漲時領股息（定存股），股價大漲時獲利極大化（成長股），
5年達成月領10萬，提早達到財富自由。
方格子投資理財專欄作家阿福，本名詹英哲，曾是IBM的專案經理，
股市經歷長達25年，但前18年總是賠很大、賺很小。
他發現，自己總在指數不斷創新高時，瘋狂追價，怕太晚就搶不到，
等到市場崩盤，所有股票都變得很便宜時，手中卻沒剩多少現金可以進場。
直到2016年，他參加了個人的第8次全程馬拉松（台北馬拉松），
當時的贊助廠商愛迪達，在這場賽事中提供了配速員服務（就是領跑員）。
阿福發現，配速員的跑步是有策略的，
他們知道何時該加快速度累積里程，何時該放緩穩定氣息，而不是一直往前衝。
整個過程，如果能跟配速員一起穩穩跑，就能準時到達終點。
阿福體會到，這種引領跑者跑完全程的「配速策略」，
非常適用於股市的長期投資。
於是他發展出阿福式的「配速持股法」：
股價被高估時保留現金，減速少買或是根本不要買，
等到股價被低估時，加速買進，
再跟「股市裡的配速員」比績效，績效好就保留，不好就換掉。
這套方法讓他在短短5年內，達成月領10萬，實踐提早退休的財富自由夢想。
配速持股的六大獲利法則，別人恐懼時我更貪婪
先用公司的護城河競爭優勢來選股，
再用景氣對策信號的紅燈、綠燈、藍燈，來決定此時該減速或加速。
不知道何時該買進？用本益比算出便宜價就行！
最後，阿福用台灣50、元大高股息、波克夏、美國標準普爾500 ETF，
作為衡量自己績效的配速員，隨時調整投資組合，就算股市下跌50％也不怕。
我是股市包租公，讓獲利更穩定的資產配置策略
阿福公開他如何創造月領10萬的最強投資組合，
包括：德麥（1264）、日友（8341）、崑鼎（6803）、
可寧衛（8422）、統一超（2912），還有……
並整理如何善用指數型ETF的除息頻率，
達成月月領股息的股市包租公策略。（小編看了超心動！）
最後，阿福還加碼分享自己打造FIRE計畫的完整過程：
- 4％提領計畫，算出你的財務自由數字。
- 撰寫投資週記，記錄每週的投資觀察與每次買賣的理由，作為調整依據。
一場42.195公里的馬拉松，怎麼跑才能完賽？
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰