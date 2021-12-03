《剩餘靈魂的收藏者》：這個女人犯下了不被人類原諒的罪行——拒絕成為受害者

文：耶莉娥妮．布魯恩（Eliane Brum）

對抗畸形靈魂的伊法

Eva against the Deformed Souls

這是一個女人的故事，她犯下了不被人類原諒的罪行：拒絕成為受害者。伊法．侯德利吉斯（Eva Rodrigues）符合這種判決的所有要件。她是女人，可憐吶！她是黑人，可憐吶！她是窮人，可憐吶！但，這還不是全部。伊法出生時母親難產，給她留下了腦性麻痺的後遺症。她的身體抖個不停，老是打翻食物，走路也有困難。她的一切都是笨拙難看的。這個世界只留給伊法一種命運——那就是成為一個可憐人。

伊法本來可以伸手乞討，博取別人最深的憐憫。人們給她硬幣做為交換，她可以提供給捐贈者的，不只是做完慈善之後的欣慰感，還有另一種內心隱隱的安慰：確保這種畸形（以及瘋子）永遠是別人的事。

然而，伊法反抗了這個命運。她下定決心，絕對不當可憐人。這個世界想要怎樣是他們的事，就讓這個世界自行尋找其他的受害者，來滿足他們關於恐懼的需求。這就是伊法的罪行，他們從未原諒過她。由於沒有人能在她的額頭貼上「可憐人」的標籤，於是，他們給她貼上了另一個標籤。像她這樣一個畸形、殘障、有缺陷的人，怎麼敢拒絕慈善的援手、憐憫的姊妹與虛偽的表親？像她這樣一個不正常的人，怎麼可以和正常人平起平坐？

伊法表現出來的身體扭曲，似乎披露了別人扭曲的靈魂，彷彿伊法暴露的缺陷讓他人隱藏的缺陷一覽無遺。在這個付出了昂貴代價讓每個人都相同完美的世界，伊法，正是她，怎麼敢讓自己不完美？在這個想法一致是唯一安全保障的世界裡，伊法怎麼敢與眾不同？在這個只看外表的世界，伊法怎麼敢憑自己的精神取勝？

喔，伊法是多麼自命不凡啊！當她下定決心不當可憐人，帶來多麼嚴重的危機啊！伊法遭到指控，頓時從受害者變成了罪人。

在透露他們如何懲罰她之前，必須先說說伊法如何反抗的故事。伊法不知道一直以來困擾她的是他們的嘲笑，還是他們對她的模仿，抑或是公開談論著她的命運就是得縮在角落、最好保持安靜。她只知道自己下定決心絕不低頭，知道她會重新打造自己的命運。她要改造自己。

她的第一次反抗行動發生在學校裡。她九歲就採取行動了，當時是在她的出生地黑斯欽嘎斯卡（Restinga Seca），位於南大河州中部。她的手不聽她指揮，伊法無法控制這雙顫抖的手。伊法竭盡全力，拚命用左手握住右手。一隻手被另一隻手扭著，一使力就痛徹心扉，這就是伊法第一次寫字的情景。彎曲的手在紙上摩擦久了，變粗了許多。她的第一本筆記本寫滿了血淚史、受到傷害的文字。伊法的第一本筆記本是用血寫成的。

然後，伊法意識到了自己能夠改寫命運。打從她邁出大膽的第一步，便立刻迎來首次的懲罰。即使成績名列前茅，她還是得重讀一年。伊法居然能夠寫字——老師無法接受，也不能理解這件事。伊法重讀了一年，發誓如果有必要，她會一直重讀到讓老師和這個世界明白她永遠不會放棄；明白她最終會成功說服他們，即使搞得他們精疲力盡；明白他們要求她做任何事，但不可能的事永遠不可能；明白他們可以對她提出任何要求，除了要她安守本分。

伊法很快就領悟，獨立就像流沙，必須日復一日地征服與重新征服領土。十七歲時，面對八個手足與父母（他們不僅是文盲，而且是沒有土地的農民），她第一次哭道：「夠了！不要覺得我這也可憐，那也可憐。如果我吃飯的時候把食物灑了，就讓我灑吧！如果我伸手去拿東西，結果把東西翻倒了，那就翻倒吧。如果我跌倒了，就讓我自己站起來。」

伊法搬到了愉港，找到一份女傭的工作，完成初中學業。她的手，就像她的靈魂一樣，處處是潰爛的傷疤，但不再流血。

伊法考上了大學，卻負擔不起學費。她申請了兩次助學貸款，全都遭到駁回。於是，她要求轉到學費更便宜的學校。伊法夢想成為教師，她想教學生如何用潰爛的手寫字，如何將扭曲的雙手化為羽翼。然而，許多早已毀壞變形的靈魂擋在伊法與世界中間。抗戰才剛開始，可能永遠都不會結束。

她一遍又一遍聽到這種話：你怎麼可以在黑板上寫字，像那樣邊抖邊寫？你的字寫得這麼醜，將來怎麼教學生？你看不出來自己以後只會給人添麻煩嗎？你難道不知道，在你和正常女孩之中，他們只會選擇正常人嗎？你到底想要什麼？你打算一輩子盯著牆上的文憑嗎？伊法從一個老師那裡聽到了這些話。她在大學裡聽到這些話，正證明了無知會出現在你最意想不到的地方。身體有殘疾的伊法，是如此回答那些靈魂有殘缺的人的：「首先，我不會放棄。第二，人生就是一場冒險，不僅於我如此，每個人都是一樣的。」

伊法花了一段時間才明白，為什麼她顫抖的身體讓那些勇健的人感到威脅，她的脆弱又是如何冒犯了他們。人們用各種已知的方式中傷她，甚至還特別針對她發明了一些汙衊的方式。首先，他們不讓她進行教學實習。接著，只准許她在殘疾學校實習。然後，他們規定她只能在白天實習，因為他們知道她白天得賺錢付帳單。最終，由於伊法始終不放棄，他們只好罷手，不再試圖阻礙。

當畢業典禮上喊到伊法的名字，每個人都站起來大叫、鼓掌，但伊法並未聽進他們的聲音。她全神貫注，一心只想著不要跌倒；順利走過舞台、不要絆倒，這簡直隱喻了她的人生。伊法不會跌倒，至少不會摔在台上，而伊法也確實沒有。

她終於能夠進教室當老師了，至少有三間學校聘請了她，而這些學校每間都發生了一些事。當他們得知伊法不是個可憐人、雇用她並非一種慈善，一切就都變了；當他們得知伊法是有能力的，要對抗的不是她顫抖的身體，而是她的心，一切也就變了。最初的同情轉化為了恨意。這個殘廢以為自己是誰？伊法聽到了這句，但她沒聽進心裡。於是，她被逐出了那個幾乎沒接觸過的世界。

伊法沒有放棄，她也不會放棄。一九九四年，她在以前的上訴法院參加了法院見習生的公務員考試。她認為蒙著眼睛的法官不會批判她的畸形。她在殘疾人士專用室參加考試，最後以第九名的成績過關。她的任命通知公告在官方媒體上。然而，你知道的，神經科醫生駁回了伊法的資格，因為她的手抖個不停，因為她沒法端穩咖啡托盤。

一個簽名就為這個人生章節畫下了句號。伊法上了法庭，公設辯護人沒有出庭，聲稱自己沒有收到通知。伊法勇往直前，如今訴訟已經提交到了巴西最高法院，而伊法回去當女傭。

伊法是女人、窮人與黑人，伊法的手抖個不停，這一切他們都可以接受。他們不能原諒的是，她拒絕當個可憐人。他們拒絕原諒伊法的是，身為貧窮的黑人女性又身有殘疾，她居然完成了大學學業——而且還是在巴西。所有牌都做了手腳，伊法卻還是敢贏得賭局，這就是他們謾罵她的原因。請留心聽伊法說的話：

每一回他們打倒我，我都會比以前更堅強。我永遠不會聽到失敗這個詞。失敗從來不在我的計畫裡。那些說我可憐的人，才是真正可憐的人。

生活中充滿了悖論。伊法的悖論是：人們因為不能可憐她而恨她。而這個世界的悖論則是：最嚴重的畸形往往是肉眼看不見的。

書籍介紹

本文摘錄自《剩餘靈魂的收藏者：巴西日常革命的田野筆記》，遠足文化出版

作者：耶莉娥妮．布魯恩（Eliane Brum）

譯者：沈維君

面目迷濛的大國，一張張充滿故事的臉孔……

巴西，拉美第一、世界第六的大國，

除了政經情勢、嘉年華與足球，

我們對於那兒人們的生活實態，

卻是充滿刻板印象、誤讀錯解……甚而茫霧懵然。

透過知名記者布魯恩的這本作品精選，

你將看見大眾媒體聚焦的「都會巴西」之外，邊緣與底層的真實！

從亞馬遜雨林到貧民窟，涵蓋廣大巴西的人性刻劃

耶莉娥妮．布魯恩是南美洲的知名記者，向以多元聲音的寫作而聞名，

她為那些大眾流通的文字難以完整呈現的人們提供發聲管道。

布魯恩的筆引領她進入了巴西最邊緣化的社區：

她造訪亞馬遜雨林，試著了解原住民的接生文化與實態；

她住進聖保羅的貧民窟，見證婚禮的喜悅，也見證毒品與槍枝帶給青年的悲劇；

她跋涉山水穿越泥濘，捕捉現代淘金熱的繁華與蕭條。

布魯恩擅長對話，極其敏銳更富有洞察力，

她造訪這些地方，透過訪談讓讀者得以一窺私密的日常與非凡的人生：

下葬幼子的貧窮父親、吞嚼玻璃的街頭表演者，

度過人生最末115天的女人……，

還有一個意圖拯救城市「剩餘靈魂」的拾荒囤積者。

巴西，不是一個易解的單純之國，

而是由複數的族群縱橫疊加交錯所形構。

布魯恩擅用在地方言，文筆充滿生命力，

本書是這位國際知名作家的重要報導文學作品。

本書特色

巴西，甚或整個南美洲間或出現在新聞報導裡，然而除了那些以都會為核心的政經情勢或運動、節慶，我們對於那兒人們的生活實態，卻是那麼地迷濛。透過美洲知名記者布魯恩的這本作品精選，將可以看見新聞焦點外巴西人們的真實生活。

Photo Credit: 遠足文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航