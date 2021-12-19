成績不好，重讀就可以解決問題嗎？盧安達新版升學政策，將把學生推向輟學與歧視困境

文：何佩佳

文章看不懂，再看一次或許能看懂；書讀不好就重讀一年，也能因此茅塞頓開嗎？

盧安達自2001年起採用自動升學政策，學生無論大考成績如何都能升學，該政策以人人都有機會受教育和控制輟學率為目的而生。政策立意良好，但是它引發的兩項負面結果不容忽視——首先，學業能力低下的學生升學後，課業跟不上，陷入越學越挫折的困境。其次，老師們認為學生無論表現如何都可以升學，導致教育質量日漸下滑。

今（2021）年，盧安達教育部以改善教育質量為由，提出並採用新版升學政策——全國考試不合格的學生必須重讀直至達標。全國考試包含小學畢業考試（Primary Leaving Exams，簡稱：PLE）和普通水平考試（Ordinary Level leaving exams，簡稱：O’Level）。2021年參加全國考試的考生中有超過六萬名學生未通過考試，必須重讀。

新版升學政策引發當地社會熱議，討論重點在於批評新政策不完善，把懲罰當成補救措施，甚至將書讀不好的主因全部歸咎到學生身上。主流聲浪認為，新政策不能幫助學生脫離教育困境，它們擔心被制度排除在外的學生會因此輟學。盧安達教育部長烏瓦馬里亞（Valentine Uwamariya）回覆了人們的疑惑，他表示教育部也意識到新政策可能會導致輟學率上升，他表示「我們正在研究如何預防這種情況。」

盧安達學生面臨的學習困境

書讀不好，重讀就可以解決問題嗎？根據盧安達當地民意，答案是不行。重讀之所以被視為懲罰，是因為它忽略了影響學習成效的其他因素，一味地將書讀不好的原因簡單化，甚至縮小到只有一個原因，即學生本身。

2021年盧安達國家考試中，分別有25萬1906名學生報考小學畢業考試，12萬1626名學生報考普通水平考試。結果，約4萬4100名學生沒有通過小學畢業考，不能讀中學一年級；約1萬6400名學生沒有通過普通水平考試，不能升上職業學校的三或四年級。總計超過六萬名學生因沒有通過考試，不能升學，必須重讀。

光是「超過六萬名」這個數字就值得相關單位深入分析並探討——學生沒有通過考試是因為他們自己書讀不好、不努力，還是有其他因素導致他們無法努力呢？

疫情影響是最容易，也是最先聯想到的可能原因。2020年疫情大流行，盧安達學校為了避免大規模感染，自去（2020）年3月關閉校園，直至今年2月全面重新開放。將近11個月停校不停學期間，盧安達教育部推出線上學習課程，遏制教育不平等現象加劇。

但是，由於網路普及率、家庭經濟等現實因素，線上學習資源也無法直達最需要的學生手裡。由此看來，疫情在考前衝刺期間造成的負面影響，確實是影響學生考試表現不佳的原因之一。但是，核心問題另有其人。

盧安達政府知道提高教育水平能促進國家經濟繁榮，還有克服國家位處內陸又缺乏自然資源等先天劣勢，因此以發展人力資本為目標，訂定教育發展戰略優先著重科學、科技教育及ICT技能。盧安達的最終目標，是將自己打造成尖端知識經濟國家，以新技術與高級專業人才為動力，推動國家經濟發展。

在明確的教育戰略目標之下，教育相關基礎建設火速建設中，教育現場急需解決的棘手問題卻是龜速進行中，這裡正是核心問題所在地。

聯合國兒童基金會UNICEF發布的一份盧安達教育研究報告指出，儘管盧安達兒童都能上小學，且就學率高達98％，但是只有71％的學生能完成小學教育。那麼27％的差距裡，存在哪些問題呢？首要是懸殊的師生比，盧安達小學師生比為1：62，過度擁擠的教室引發的負面影響，讓好好上學變成一種奢望。其次是性別限制，雖盧安達女孩也能上學，但是女孩輟學率較男孩高。而且，在技術、職業和高等教育的入學率，女性低於男性。

除了教學品質、性別限制，教學語言也是盧安達學生面臨的困境之一。自1996年至2008年，英語和法語在盧安達教學語言裡地位同等。但是，自2008年開始，盧安達政府宣布極具爭議的官方教學語言政策。

原本在2008年之前，盧安達老師使用盧安達語教小學生，四年級後改用法語教學；同年10月，盧安達政府要求所有學校改為全英語授課，而不是幾乎所有人都會說的盧安達語（kinyarwanda）。當時的時代背景是盧安達政府宣布法語不再是官方語言，盧安達教育部隨後也宣布英語是唯一教學語言。新政策規定學生自小學一年級開始學習英語，想要升中學必須使用英語通過小學畢業考試；中學和高等教育也是使用英語作為授課語言，盧安達語變成一門學科。

改變教學語言引起的震盪，不只影響學生，老師也無法倖免。盧安達老師在全法語的環境求學，因此沒有能力立即切換教學語言。新政策頒布後，盧安達教育部在學期休假期間，為老師們開設加強英語速成班，政府並期待他們能從2009年初開始使用英語授課。許多老師們為了不失去工作，額外利用下班後的時間和假日去補習英文。

2011年，盧安達政府再度修改教學語言政策，要求小學三年級之前都用盧安達語授課，之後再轉為英語授課。2018年世界銀行發表相關研究報告，結果顯示盧安達全國僅有38％的老師擁有全英文授課的能力。盧安達政府也曾經從烏干達和肯亞聘請英語教師，但是數量不足以滿足龐大需求。2019年12月，盧安達政府地三度修改教學語言政策，這次要求自小學一年級開始全英語授課。

自2008年開始至今，官方在13年內將教學語言政策改了三次，難道沒有人公開反對嗎？答案是不知道、不清楚。一份2010年發表的《盧安達的語言政策、多語言教育和權力》論文寫道：「任何公開反對政策的人都會面臨報復。政府面對民間提出針對政策的批評，持零容忍態度並且會迅速反駁。」

在任何情況下，轉換教學語言都是相當困難的事情，缺乏謹慎的執行計劃更是讓挑戰注定變成不可能的任務。通常，盧安達教育官員會通過一系列戰略規劃再做出政策決定。但是當時的盧安達總統內閣繞過程序，直接在2008年發布改變教學語言命令。結果，小學教師為了規劃課程必須翻譯舊法語教科書，費時費力。政府缺乏縝密計劃又一味執行政策，造成十多年後的現在，盧安達有44％的六年級學生是英語文盲，此數字在農村地區可能更高。

當學生用自己不懂的語言參加重要的畢業考試，要如何考出理想成績呢？

除了語言之外，盧安達的技術與職業教育（TVET）方面也出現教師短缺的問題；再加上盧安達學校過分依賴教師為中心的傳統教學模式，連帶影響教學品質低下的原因之一。總之，當老師無能為力或是沒有合格老師時，學生更是難以掙脫困境。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

對學生而言，重讀是學習推進力也是阻力

學習成果不佳是盧安達學生留級的常見原因。學校、老師和家長對「留級」寄予厚望，認為只要重讀就能改善學業表現。

部分老師認為，當學生知道自己必須達到特定標準才能進入下一堂課時，他們才會努力讀書；害怕重讀能驅使學生表現得更好。對於有些盧安達家長而言，不好好學習而留級的學生，不是學習成績差的孩子，是忘恩負義的孩子。一名盧安達家長接受當地媒體採訪時，說道：「孩子出色的學業表現是我們的驕傲，也是孩子對父母努力供他上學的回報。」

一名不具名的盧安達老師對於「害怕重讀有助於學習表現更佳」持相反看法，他投書媒體並表示留級會對學生造成龐大的心理壓力，造成反效果。在教育現場，他發現留級讓學生在同班同學和同齡人之間被看不起，無法獲得足夠的尊重，甚至得忍受來自同儕的嘲諷。

在盧安達，留級學生通常會得到貶抑綽號，例如：「爺爺」、「班上的害群之馬」。這種不舒服的感覺讓人難以忍受，有些學生會選擇轉學。另外，留級造成的心理壓力，也會讓學生對自己失去自信、失去學習動力。當學生被告知自己要重修一門科目或留級重讀是因為能力不足，他們心裡很容易因此萌生挫折感或厭惡感，最壞的情況是帶著自卑感過日子。

盧安達學業輔導員萬吉庫（Pauline Wanjiku）建議，留級或重修不該是強迫執行，學生應該要有選擇權。她說：「儘管學生自己可能了解重讀或留級的重要性，但是他的新同學並不了解，所以他們會繼續取笑他」。

看得見與看不見的問題都要解決

盧安達新版升學政策錯將把懲罰當成補救措施，引發社會熱議，批評它既不能幫助學生脫離教育困境，又有助攻輟學率上升之嫌。

盧安達教育部長烏瓦馬里亞透過媒體回應問題，他表示教育部也意識到新版升學政策可能會導致輟學率上升，「我們正在研究如何預防這種情況」。至於重讀是否能夠有效改善教育質量，不宜過早下定論，仍需要時間觀察其成效。

在盧安達的學生、家長、老師之間，支持或不支持重讀都有其擁護者。其實，基於學生利益來做決定並無不妥，但是執行過程過度使用恐懼、焦慮來迫使學生進步，忽略其後果或是讓學生獨自承受後果，非常不應該！每個人能夠承受壓力程度不同，「別人都可以，為什麼你不可以！」這種顯而易見的前提，應當儘早剔除。

檢視過大考失利後重讀帶來的正反面影響，盧安達社會和有關單位應當聚焦回核心問題，例如性別限制、教育品質、師資短缺、教學語言等等該如何解決。正是這些長期懸而未決的問題，直接或間接造成如今六萬多名學生在學習路上走得踉踉蹌蹌。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航