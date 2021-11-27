【東南亞週報】 印尼嚴防疫情縮短聖誕新年假期｜越總理范明政訪日｜泰國遣返柬埔寨異議人士

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君、鄭熹（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第146期，為讀者挑選2021年11月20日至11月26日期間，有關印尼、越南、緬甸、柬埔寨、泰國與新加坡的六則東協區域大事。

印尼｜嚴防疫情再起 縮短聖誕新年假期

面對12月即將到來的聖誕節及新年，印尼政府為避免新一波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情再現，宣布縮短假期長度，僅於12月25日當天放假，並禁止公務員、國營事業員工甚至私部門員工於聖誕節至新年期間請假。

印尼COVID-19疫情因Delta變種病毒株肆虐，成為亞洲重災區，確診數在7月期間達到高峰，平均每日新增病例在4至5萬之間，至9月陽性率才降至5%以下，逐步獲得控制。有鑑於先前於重大國定假日如新年、開齋節後，因人口移動造成疫情升溫，印尼政府早在7月時便宣布縮短今年的聖誕假期，僅在12月25日當天放假，並於10月底開始研擬限制公務人員於假期期間請有薪假的措施，預計420萬公務員受到影響。

此外，內政部於11月23日宣布，12月24日至1月2日之間，禁止舉辦藝文、體育活動，各城鎮的廣場也於12月31日至1月1日暫時關閉。目前印尼維持「大規模社區活動限制」（Community Activities Restrictions Enforcement，簡稱PPKM）在二級狀態，預計在12月調整為三級，並呼籲民眾遵守防疫措施並儘快接種疫苗。

截至目前，印尼COVID-19確診人數425萬例，其中14.4萬人死亡，完整接種疫苗率約33%。

Photo Credit: AP / 達志影像 疫情之下的印尼雅加達購物中心（照片攝於11月18日）

越南｜越總理范明政出訪日本 關切南海局勢

越南總理范明政（Pham Minh Chinh）11月22日起出訪日本4天，與日本首相岸田文雄會晤談及南海局勢、COVID-19等議題，並促成多起雙邊合作協議。

范明政與岸田文雄於24日進行會談，為岸田在10月上任後首位接待的外國元首。前首相菅義偉在就任後首次正式出訪也選擇越南，其於2020年10月訪問河內。越日雙邊會中談及了南海局勢，對於任何欲改變南海現狀的單邊行動表示嚴正關切，指出任何爭議應在國際法的基礎上進行處理，並承諾將致力於維持自由且開放的南海。此外，岸田也強調越南是維持自由開放的印太地區的重要夥伴。

有鑑於許多日企在越南設廠，或是製程中使用越南生產零組件，此次雙邊也同意加強越日的供應鏈合作。越南富安省在24日與兩家日企簽署水利設施與農產的合作備忘錄、日本和歌山縣也和越工商部訂定經貿協議。日本並承諾替胡志明市完善下水道系統建設提供最多約108億日元（約新台幣26億元）的貸款。

除了經貿合作之外，日本將再提供越南154萬劑COVID-19疫苗，截至目前，日本已捐贈560萬劑疫苗予越南。在國防議題上，越南是日本第11個簽署防衛裝備與技術轉移合作的國家，擬加強安全合作，以應對中國日漸升高的軍事影響。

Photo Credit： 内閣官房内閣広報室 CC BY 4.0 Willoughby Wallace Hooper 范明政與岸田文雄於COP26會議上合影。

緬甸｜東協與中國峰會 緬甸代表再度缺席

今年適逢東南亞國家協會（ASEAN）與中國建立對話關係30周年，各成員國領袖11月22日以視訊方式出席紀念峰會，獨缺緬甸代表。這也是繼上月底東協峰會後，緬甸軍方再度被排除在東協會議之外。

根據路透社（Reuters）獨家報導，中國在會前極力遊說東協各成員國，盼讓緬甸軍方領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）與會，但遭印尼、汶萊、馬來西亞、新加坡反對，僅接受由非政治代表出席，維持與東協峰會一致的立場。馬來西亞外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）證實，原先預期緬甸駐北京大使會代表出席，然緬甸方面終究選擇缺席。

本次紀念峰會由東協輪值主席國汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Haji Hassanal Bolkiah）與中國國家主席習近平共同主持，會中同意將東協中國關係提升至全面戰略夥伴關係，為雙方關係立下新的里程碑。中國更許諾未來5年力促從東協進口價值1,500億美元的農產品，並盡快啟動中國東協自由貿易區3.0版建設，拓展數位經濟及綠色經濟等新興領域的合作。

（中國–東協建立對話關係30周年紀念峰會。）

柬埔寨｜泰國遣返柬埔寨異議人士 聯合國難民署譴責

聯合國難民事務高級專員辦事處（UNHCR）11月22日譴責泰國將具難民身分的柬埔寨異議人士遣返回國，現均面臨串謀、煽動顛覆國家政權等罪名指控，是近兩周以來第三起遣返事例。

泰國先是在9日遣返Veourn Veasna與Voeung Samnang兩位柬埔寨異議人士，後又在20日遣返Lanh Thavry，三人均是2017年遭柬國最高法院判決解散的柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party）成員，且都已向聯合國難民署登記難民資格。

根據聯合國難民署釋出的聲明，難民署試圖介入這三起遣返案，但泰國當局仍選擇予以遣返。該署助理高級專員崔格斯（Gillian Triggs）譴責泰國此舉有違「不遣返原則」（principle of non-refoulement），任何國家都不該將難民送回會危及其生命及自由的地方。

柬埔寨警方22日也證實，三名遭遣返回國的異議人士現均關押候審，面臨串謀、煽動顛覆國家政權等罪名指控。

Photo Credit: iStock 監獄示意圖

泰國｜泰政府擬將免隔離旅客計畫入境PCR檢測改為抗原快篩

根據曼谷郵報（Bangkok Post）11月26日報導，泰國疾病管制署甫通過一項計畫，即為針對先前泰政府所通過免隔離計畫的63國旅客，將其須在入境時進行的PCR檢測，改為能更快得到COVID-19篩檢結果的抗原快篩。

泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，這項計畫擬在12月起的第二階段開放方案中實施。此項抗原快篩計畫將適用於「檢測好&就出發」（TEST & GO）方案。在此方案之下，已完整接種兩劑COVID-19疫苗的旅客，在出發前72小時內取得COVID-19陰性檢測證明之下，仍須在抵泰時進行另一次PCR檢測，並訂購一晚的防疫旅館以便等待檢測結果。在新的計畫實施之下，旅客將能夠在抵泰時改以進行抗原快篩取代PCR檢測。

在現行泰國政府的重新開放邊境計畫下，外國旅客COVID-19篩檢陽性的比例僅為0.08%。

阿努廷也指出，泰國政府近期已和美國藥廠默沙東簽約，訂購5萬份COVID-19口服藥療程，預計為200萬顆莫納皮拉韋（Molnupiravir）。莫納皮拉韋為全球首款針對新冠肺炎的口服藥物。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 疫情之下的泰國機場

新加坡｜星估2021全年經濟成長7% 2022年放緩至3%至5%

新加坡貿工部11月24日公布第三季經濟調查報告，預估星國2021全年國內生產毛額（GDP）可望成長7%左右，考量國內外經濟情勢發展，2022年的經濟成長預估介於3%至5%區間。

根據貿工部數據，新加坡第三季經濟較去年同期成長7.1%，增長幅度較前一季的15.2%低，但優於預估的6.5%，這使得新加坡2021年前三季度的GDP增長率達到7.7%；經季節性調整後，第三季經濟較前一季擴張1.3%。

新加坡在製造業和營建業的增長前景依舊強勁，貿工部表示，製造業比去年同期擴張7.2%，在全球對半導體及其設備的高需求下，電子業及精密工程持續穩健成長。與去年同期相比，營建業、批發及零售貿易分別成長66.3%、5.9%及0.7%。

航空和旅遊相關領域的復甦則是相對緩慢，因為全球旅遊需求需要時間回復。在餐飲服務業方面，貿工部常任秘書林明亮在線上記者會上表示，此行業不太可能在明年底前回到疫情前水準，因為餐廳及活動的限制仍可能持續，遊客回流也預計緩慢。

至於建築業及海事與岸外工程領域，雖然星國逐步解除對客工的邊境限制，有望帶動這些行業復甦，但要完全解決勞工短缺的問題尚須時間，貿工部同樣認為，這兩個行業的產值在明年仍將低於疫情前水準。