林麗蟬談當年在柬埔寨的訂婚儀式：「在兩小時之內，我就選定了終身伴侶」

文：林麗蟬口述、李麟採訪撰稿

學著接受父親驟逝的衝擊，逐漸回歸平靜的日常，卻因為假日午後的一通電話，讓我的生活有了翻天覆地的變化，成了我一生的轉捩點。

那天是假日不用上學，我到奶奶家串門子，卻有隔壁的鄰居來傳話，說媽媽打電話來，家裡有急事，要我趕緊回去一趟。當時柬埔寨的手機還不普及，能擁有家用電話的人也不多，媽媽會十萬火急，就算透過鄰居傳話，也要召我回家，想必有天大地大的事，於是我向奶奶告辭後，就趕緊上路。

回到家後，我發現狀況有些不尋常。家中客廳坐了幾位陌生人，大多是年輕男性，似乎是不會講柬埔寨文的外國人，眾人用好奇的目光看著我，讓我覺得有些尷尬，但我也沒多問，乖乖的聽媽媽的指示端茶出來一一請客人喝，轉頭就回到自己房間。沒多久，媽媽進房對我說：「你要訂婚了。」我心裡困惑地想，什麼是訂婚？這對當年的我來說，還是很陌生遙遠的事。

按理說，媒人在相親時，應該會介紹我與作媒的對象認識。但是，當下這個環節竟然省略了，我看著一排男士，卻不知誰是今天的主角，偏偏我從小就是沉默寡言的乖乖女，爸媽說什麼，我幾乎都是照單全收，連生平第一次的相親也不例外。

媽媽是一位做事效率很高的人，確定這場婚事後，他就交代舅媽拿一件洋裝借我穿，開始狂打電話，廣邀家族的親友們共襄盛舉，親友接到這突如其來的「喜訊」，紛紛趕到家裡來觀禮，順便看看這從天而降的女婿，到底是何方神聖。

儘管男方的背景、國籍，甚至連長相都不確定，一向是家中乖乖女的我，還是按照媽媽的指示，換好了洋裝，準備開始訂婚儀式。新人先拜祖先告知婚事，看到站在身旁的男士，從沒談過戀愛的我，這一刻才知道，原來他就是我的未婚夫，也才知道我要遠渡重洋嫁到台灣。接著套上戒指，在兩小時之內，我就選定了終身伴侶。

Photo Credit: iStock 訂婚戒示意圖

後來我才知道此次相親的原委。大我十歲的老公，個性一向靦腆，家住彰化花壇，公公是在種竹筍的農民，偏偏年輕女生多嚮往都市生活，想成為農婦的少之又少，單身漢想找另一半，有相當的難度。由於有幾位鄰居也娶了泰國、越南、柬埔寨等國的外籍配偶，順利完成了終身大事，婚後新生命陸續報到，婚姻生活還算美滿，家裡附近不時可見到國外相親團的廣告，已到三十而立之年，急著想成家的老公，在婚友社的遊說下，決定加入柬埔寨的相親團。

沒想到抵達柬埔寨後，相親了近好幾天，同行的朋友們，一個個找到了美嬌娘，老公卻始終沒有中意的對象。有不少柬埔寨農村的女孩，也渴望能嫁到經濟水平較高的國家，因此會來到首都金邊，寄宿在媒人或親友家，一邊學習家事技巧，一邊等待越洋相親的機會。柬埔寨媒人為了要維持良好的口碑，不讓遠道而來的相親團失望，其實都有自己的口袋名單，偏偏老公看了好幾位，到了回台灣的前一天，還是沒能等到愛神的降臨。

遇到這種狀況，媒人其實已經有了心理準備，一是準備回台灣後退款，二是遊說老公下次參加別國的相親團，說不定換個國度就會傳出喜訊。當媒人口袋的新娘名單已告竭的時刻，她想起了好友還有個正在念高中的女兒──也就是我──於是打了通電話問媽媽，是否願意安排我相親，老公見了我，立刻就點頭，兩小時內就促成了這樁婚事。

訂完婚後，媽媽把握時間敲定婚禮細節；老公遠從台灣來柬埔寨，往返太耗時，當然得訂婚、結婚畢其功於一役，順便也省下再次往返的機票費用。首先要敲定的是聘金收多少？媽媽沒打算拿我當搖錢樹，可是要辦個像樣的婚禮，肯定是筆可觀的開銷，當時家裡的經濟狀況也吃緊，沒法再自掏腰包，因此聘金得跟男方商量。

由於夫家遠在台灣，首先要解決的是，前來迎娶後，我們新房該設在何處？如果要求方便，直接選在飯店當然也可以，但小小的房間，總是不夠大器，也很難容納眾多道賀的親友，媽媽果然長袖善舞，向友人借了棟別墅，當成男方家，說什麼都要讓我風光出閣。

直到現在，翻開舊相簿，看著婚禮當天大隊人馬前來迎娶的照片，其中三位伴郎不僅新郎不認識，連我也覺得陌生，但大夥依照柬埔寨禮俗，誠意十足的帶來了現金聘禮、媽媽訂製24Ｋ的金飾、一百份喜餅、檳榔、豬腳，讓未來的丈母娘笑得嘴都闔不攏。

Photo Credit: iStock 婚禮示意圖。

柬埔寨的婚禮，流程比台灣更講究，家裡請了三位新娘秘書來照料我，婚禮前一天，髮型師進住我家，準備隔天一早的梳化工作。台灣的婚禮，新娘通常是穿白紗走紅毯，加上敬酒、送客換兩套禮服，大約三套禮服就大功告成。我的柬埔寨婚禮，宴客禮服就換了十二套，有點像時裝秀，難怪要髮型師加上三位新秘，組成團隊才能得宜。

婚禮結束後，媽媽要我不用再上高中了，留在家裡多看看台灣的連續劇錄影帶，順便學點中文，提早適應日後在台灣婆家的生活。以前從沒想過下半輩子會來台灣生活，對我而言，台灣只是個陌生的地理名詞，地圖上的位置，我都不熟悉。出國前的日子，看著許多部台灣連續劇，劇中的景象，都是台北的高樓大廈，街道上車水馬龍，西門町與東區人來人往，多的是穿著摩登的俊男美女，讓我對日後在台灣的生活，多了幾分的憧憬。

沒有辦法馬上與新婚老公啟程去台灣的另一原因，是必須等待辦護照等出國證件。台灣的戶籍制度很健全，但赤柬統治時代，柬埔寨歷經內戰的洗禮，上學並非當時的義務教育，幾歲上小學，基本上也是由家長決定，學校不會發入學通知。因此，不要說是辦護照，所有的手續要從第一關的出生登記從頭來過，因此一關辦完才能接下一關，所有流程走完、完成結婚登記、拿到護照與出國文件，耗時將近一個月，在講求凡事馬上辦的台灣，可能會覺得不可思議。

辦證過程中有個小插曲，我的中文名字原本應該是「林麗嬋」，但證件上誤植為「林麗蟬」，經由媽媽的轉述，奶奶對於原本是美女的「嬋」，被不小心改成了唧唧叫的「蟬」很有意見，一再叮嚀要我記得去改正，沒想到後來的一場意外讓奶奶轉了念，關於這件事，容後再敘，總之，林麗蟬就此成了我的本名。

延伸閱讀：

書籍介紹

本文摘錄自《新台灣精神：林麗蟬從柬埔寨到台灣的文化融合與在地耕耘》，時報出版

作者：林麗蟬口述、李麟採訪撰稿

翻轉社會大眾對「外配」的狹隘想像，

林麗蟬以親身經歷敲破刻板印象，邁入立法院國會殿堂！

一場意外帶走了父親，家中頓失經濟支柱。

匆促的從柬埔寨金邊遠嫁到陌生的台灣彰化花壇，每日面對聽不懂的語言、做不慣的家事，讓從小被父母捧在掌心的林麗蟬難以適應，卻也為她開啟了一條探索自我的追尋之路。



學台語、練中文、念大學、讀碩博士，環境和語言文化的隔閡，擋不住她積極進取的衝勁！

加上天生有顆樂於服務人群的心，讓她從社區志工、班級媽媽，一路當到國會立委，樂在付出，也在付出中永無止盡的學習。



在台灣，約有55萬個新移民家庭、約80萬名移工，已是台灣社會中不容忽視的存在。

如何保障新移民與新二代的權益？

如何打造台灣成為全球人才的熔爐？

林麗蟬堅持不懈的為各族群奔走、宣導、倡議、爭取，

每一天腳踏實地的日子，都讓台灣不再是異鄉，而是故土！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒