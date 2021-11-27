美澳多個民主國家考慮抵制北京冬奧，俄印發表聯合聲明支持中國主辦

（中央社）在多個民主國家考慮外交抵制2022年冬季奧運會之際，新德里聯同俄羅斯與中國，在一份外交部長聯合公報表態支持由中國主辦的這項國際賽事。

俄羅斯、印度與中國（RIC）昨（26）日以視訊方式舉行第18屆外交部長會議，會後發表聯合公報：「部長們表達了對中國主辦2022年北京冬季奧運和冬季帕運的支持。」

北京冬奧預定於2022年2月4日至20日舉行，冬季帕運於2022年3月4日至13日舉行。

近來歐美國家因人權問題紛紛考慮以外交抵制北京冬奧，例如准許運動員參賽但不派官方代表團出席；也有報導指出，美方正就此事對主要同盟國家進行遊說。

印度與中國存有邊界糾紛，且與美國同為四方安全對話（Quad）的一員。

另方面，根據聯合公報，RIC三國外長在會中也討論對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、反恐等多項合作，並承諾遵守國際法，對世界和平、安全、穩定及發展做出貢獻。

歐美多國考慮抵制北京冬奧

澳洲《雪梨晨驅報》日前披露，由於來自國會要求官方外交杯葛北京冬奧的呼聲愈來愈高，澳洲當局考慮不派任何政府官員參加，正在等美國拜登政府的定奪。

《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）在未引述消息來源下指稱，執政聯盟自由黨和國家黨（Liberal-National coalition）與在野的勞工黨（Labor）內，都有呼聲要求政府外交抵制明年2月在北京舉行的冬季奧運。

報導還指稱澳洲政府正在等美國拜登政府拍板，才決定是否跟進抵制。

《路透社》指出，外交抵制主要是不派政府官方代表團去奧運，但允許運動員參賽。不過澳洲體育部長科爾貝克（Richard Colbeck）的發言人在電郵裡回覆《路透社》「相關出席仍未做出決定」。

澳洲外交部目前暫未置評。

美國總統拜登上週表示考慮外交抵制北京冬奧，意在抗議中國人權記錄；英國首相強生（Boris Johnson）發言人稍早表示，英國尚未就冬奧代表做出任何決定，但強生不支持抵制的想法。

澳洲政府2018年以國家安全為由，禁止中國電信巨頭華為參與5G建設，今年又呼應美國要求國際對新型冠狀病毒展開溯源調查後，與最大貿易夥伴中國的關係開始劍拔弩張，北京當局對多種澳洲商品徵收關稅作為報復。

但澳洲體育圈對杯葛一事則不像政壇人士般積極。澳洲的2022冬奧代表團團長李普舒特（Geoff Lipshut）上月在北京冬奧倒數一百天時受訪指出，澳洲選手的言論自由不會受限，但他呼籲應尊重他人。

李普舒特說：「選手絕對有權發表自身看法，對人權等各項重要議題均如此，代表團聚焦的是賽場表現，為選手提供在中國最佳的奪牌機會。但我們到別的國家比賽也須展現尊重，需尊重對方的行事。」

日前接受中方媒體訪問時，李普舒特對西方政客發動杯葛北京冬奧持保留態度，表示許多選手訓練了10、15甚至20年，可能就只有這麼個機會參加奧運，應該專注於運動賽場。

可能對兩韓關係轉機造成影響

歐美國家近期因人權問題紛紛考慮以外交抵制北京冬奧，南韓外交部官員昨天表示尚未接到美國要求就此協商，若歐美各國最終決定抵制，兩韓關係改善與南韓在國際社會立場都可能更加為難。

《韓聯社》報導，南韓外交部官員今天對媒體表示，美國目前尚未就此要求南韓進行協商。官員表示，南韓政府立場不變，仍希望藉北京冬奧促進東北亞及全球和平與繁榮，並為改善兩韓關係帶來轉機。

南韓政府先前希望藉北京冬奧機會促成與北韓峰會，創造重啟對話機會，不過，直屬韓國總統的民主和平統一諮詢會議今天公布的民調結果顯示，超過半數受訪者不看好兩韓藉明年2月舉行的北京冬奧舉行會談。

民主和平統一諮詢會議在20日至21日對全國1000名19歲以上成年人進行調查，其中53.9%受訪者認為兩韓峰會無法藉北京冬奧召開，認為可能的占比為40.1%。

此外，《KBS電視台》報導分析，這次引發外交抵制的原因在於人權問題，是中國、北韓等威權主義國家最常受到批判的問題，代表北韓很有可能受到這次事件影響，南韓政府須更謹慎處理對北韓問題。

報導也引述國際研究機構相關人士說法指出，南韓當局為改善兩韓關係，在人權問題上無法展現具一貫性的立場，最終不僅未能改善與北韓關係，也無法共同參與國際社會在追求普遍價值的行動。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範