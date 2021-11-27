民航業疫情苦撐：星宇航空未裁員減薪虧損61億超過資本額一半，華航為今年前三季唯一獲利

（中央社）星宇航空開航1年多，疫情影響，至今年第3季，累積虧損已達新台幣61億多元，逾資本額的半數，民航局示警要求增資，星宇航空表示，明年上半年會有增資計畫。

星宇航空去年1月23日開航，馬上遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球，原先安排的航網布局被迫延後，虧損也比預期大。

星宇航空去年底已增資30億元，資本額從83億增至113.6億元。

根據民航局最新公布國籍民用航空運輸業營運概況，至今年第3季，星宇航空累積虧損已達61億2415萬6000元，超過資本額的一半，7家民航公司中累虧金額最高。

另民航局在「國籍航空公司110年第3季財務重點專區」新揭露的資訊，在「一年內到期長期負債」是否大於「現金+修正後現金流量-預收機票款」指標中，星宇航空是唯一達標者。民航局認為，星宇航空的累虧情形已是一項警訊，要求增資。

星宇航空公關長聶國維接受《中央社》記者訪問表示，除了疫情影響，星宇航空未裁員、未減薪，還持續投資引進新機、模擬機、興建營運總部、維修棚廠，財務支出非常大，明年上半年會有增資計畫，增資金額仍在評估中。

星宇航空目前已開航的航點包括，包括：澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等；日前宣布，明年2月17日起開闢桃園-福岡航線，並積極評估陸續增闢日本新航線。

星宇航空已有5架A321neo單走道飛機，日前預告年底再增2架，另外7架視明年疫情狀況陸續引進，廣體客機部分，包括A330-900neo及A350，交機時程也因疫情分別延後至明年第1季及明年中。

今年前三季華航唯一獲利，盈餘長榮居冠

根據交通部民用航空局最新公布7家國籍民航運輸業營運概況，今年前3季，中華航空股份有限公司唯一獲利，但累積盈餘仍是長榮航空股份有限公司居冠。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民航業多數航班仍停飛，民航局統計，目前國籍航空公司客運量仍只有2019年的2％。

據民航局公布今年1月到9月7家民航公司提報財務資料，華航唯一獲利，達新台幣15億5537萬6000元，虧損最多是星宇航空股份有限公司22億842萬6000元，其次依序是台灣虎航股份有限公司16億3873萬8000元、華信航空股份有限公司11億344萬6000元、長榮航空5億6981萬9000元、立榮航空股份有限公司4億1688萬7000元及德安航空股份有限公司688萬8000元。

華航有21架貨機機隊，包括18架波音747-400及3架波音777，大量貨運挹注營收及獲利。

依華航提供訊息，今年第3季客運及貨運都增班，但客運市場在疫情及邊境制措施下，只有剛性需求，沒有旅遊市場；貨運由於出口穩健暢旺，有高裝載率，8、9月貨運收入接連突破100億元，都是單月歷史新高。

長榮航空原本僅5架777貨機，去年與波音達成協議，將還未交付的7架787客機中，3架改為777貨機，有2架已分別在10、11月到台灣，第3架12月交機。長榮航空預估，航空貨運運價仍會持續維持高檔，擴大貨機機隊對提升營運績效將有很大助益。

民航局也公布7家航空公司截至今年9月底累積盈餘及虧損，長榮航空48億5520萬2000元仍排第一，其次是華航14億5073萬7000元及立榮航空9億6347萬4000元，其他4家都虧損，最多的仍是星宇航空61億2415萬6000元，其次依序是華信航空17億9095萬9000元、台灣虎航16億3873萬8000元及德安航空2億6862萬元。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範