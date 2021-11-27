默沙東口服藥最終數據防護效果不如預期僅30%，台灣拚12月中前審查EUA完畢

美國默沙東藥廠今（27）日表示，臨床試驗最終分析顯示，他們的COVID-19口服藥對降低高風險患者住院與死亡防護效果僅30%，遠低於早期期中數據的50%。

《路透社》報導，默沙東（Merck & Co）表示，來自1433名患者的數據顯示，口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）降低COVID-19住院和死亡的效果僅30%；而10月時根據775名患者的試驗數據顯示，減少住院與病故的防護效果約可達50%。

《路透社》指出，「莫納皮拉韋」的有效性不如預期，恐對各國購買意願產生重大影響。輝瑞（Pfizer Inc）研發的類似口服藥Paxlovid，在一份涵蓋1200名受試者的期中數據顯示，能降低89%的住院和死亡率。

默沙東的股價在上午的盤中交易下跌3.5%，來到79.39美元。

英國已核准，美國FDA下周討論

《紐約時報》指出，美國食品暨藥物管理局（FDA）一個專家顧問小組預定30日開會，討論默沙東口服藥並表決要否建議這款口服藥供高風險患者之用。

FDA今天在官網刊出的簡報檔案裡，儘管臨床試驗顯示沒有重大用藥安全隱憂、藥品對預防重症有所效果，專家們對應否同意授權這款藥仍無立場。

FDA要求專家小組討論這款藥的益處是否大於風險，以及應否限制藥品適用對象，也要求權衡這款藥會否引發病毒變異及如何減少相關疑慮。

「莫納皮拉韋」和Paxlovid等口服藥被寄予厚望，因可作為初期的居家治療與有助預防確診住院和死亡，也能成為疫苗取得有限或接種率偏低國家地區的防疫利器。

相較於雷傑納隆藥廠（Regeneron）和禮來公司（Eli Lilly）的抗體療法必須靠靜脈注射，默沙東和輝瑞的口服藥生產成本更低且更容易給藥。

在發表早期期中數據後，默沙東10月11日向美國申請「莫納皮拉韋」的授權，並於本週向FDA提交更新數據；英國11月初已有條件核准「莫納皮拉韋」。

《紐時》引述明尼蘇達大學傳染病專家波維爾（David Boulware）表示，他預期默沙東口服藥仍能拿到緊急使用授權，最快應在12月初。

波維爾認為，默沙東口服藥很可能就當低端治療，供沒法或不願取得更有效療法（接種注射等）者的替代選項。靜脈注射的抗體藥物預防住院和死亡的效果可達70%。

台灣力拼默沙東12月中完成EUA審查

Omicron變異株現蹤多國，台灣何時能取得口服抗病毒藥受矚目。衛生福利部食藥署署長吳秀梅今天證實，默沙東口服藥資料已於11月中送審，力拚最快12月中完成EUA審查。

南非11月初首度驗出全新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株，由於這株最新變種因含大量突變且傳染力恐比Delta株更高，世界衛生組織（WHO）將其列為「高關注變異株」，並命名為Omicron。

面對Omicron變異株來襲，香港、比利時、以色列陸續出現病例，各國相繼祭出邊境管制嚴加戒備。

為防COVID-19疫情，除了接種疫苗，各國也採購口服藥物因應，目前全球共有2款口服藥，分別為默沙東（Merck & Co.）口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir），可降低30%高風險患者住院與死亡風險；另一款為輝瑞（Pfizer）的Paxlovid，可降低重症、死亡風險約89%。

中央流行疫情指揮中心11月初透露，已和默沙東簽訂採購合約，採購量預估將高於1萬份，是否採購輝瑞口服藥仍在研議。

衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅今天接受《中央社》記者訪問時說，默沙東口服藥相關資料已於11月中送食藥署審查，確切開會審查時間還未決定，但各單位都加緊腳步審查當中，力拚12月中以前進行緊急使用授權（EUA）審查，儘早進口提供民眾使用；輝瑞口服藥則暫未收到資料。

食藥署藥品組副組長吳明美也指出，美國預計30日審查莫納皮拉韋的EUA，食藥署將參考其審查結果，並針對默沙東提供的資料進行滾動式審查和補件，一旦資料完備，隨時可能召開臨時專家會議審查EUA。

林口長庚醫院病毒室主任施信如表示，若默沙東口服藥可順利在今年底抵台使用，形同取得一大抗疫利器，隨病毒不斷變異，完整接種疫苗仍突破性感染者增加，及時投藥可減少傳播；對不適合打疫苗者而言，抗病毒藥物也能有效降低重症風險。

施信如說，病毒雖然出現多種變異株，但所幸都未出現抗藥性的病毒，因此現有2款口服藥物無論面對Delta或Omicron變異株都是有效的，期盼台灣盡快進口。

未來若默沙東口服藥取得EUA，是否可能比照流感抗病毒藥物，開放患者出現疑似症狀即投藥，施信如說，此作法確實可行，但國內COVID-19採檢快速且方便，更傾向先替疑似個案進行快篩檢驗並鎖定確診者投藥，有明顯接觸史者則建議無需採檢、直接投藥。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範