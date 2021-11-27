全斗煥出殯遺孀代夫向任內受苦者道歉：丈夫說所有事都是因為他的疏失、無德無能

（中央社）韓國前總統全斗煥日前逝世，家人今（27）日低調舉辦出殯儀式，遺孀李順子藉出殯儀式代替丈夫為過去的罪行道歉。這是全斗煥方首次公開道歉，但道歉對象似乎不包括光州事件受難者。

妻子：對丈夫任內遭遇痛苦的人表達深切歉意

軍人出身的全斗煥曾發動軍事政變，並下令武力鎮壓光州民主化運動等，造成大量平民死傷。全斗煥本人從未就此向受難者及其家屬道歉，直到離世後，才由妻子代為「向在他任內遭遇痛苦並身心受創的人表達深切歉意」。

全斗煥出殯儀式上午舉行，只有50多名遺屬、親信出席。李順子在儀式上表示，全斗煥下台後，

「我們經歷了許多事，丈夫總是會說，這所有事都是因為他的疏失、無德無能所導致」。

《韓聯社》報導指出，光州事件以來逾41年，這是全斗煥方首次就其犯下的歷史罪行正式公開道歉。全斗煥過世後，他的家人對光州事件相關的媒體提問一直保持沉默，直到全斗煥遺體將火化前才作出表示。

不過，李順子的發言中並未具體指出道歉的對象，且是對全斗煥「任期間」的罪行道歉。在全斗煥正式成為總統前發生的光州事件似乎不包括在內。

Photo Credit:AP/達志影像 右方女性為全斗煥的遺孀李順子

全斗煥親信、前青瓦台秘書官閔正基受訪時表示，李順子的發言不是在講光州事件，應該是指在全斗煥任內因警察拷問而失去生命的學生們。

全斗煥從未承認光州事件

全斗煥曾在1979年底發動軍事政變，之後擴大戒嚴，並下令軍事鎮壓光州民主化運動，之後在1980年9月至1988年2月間擔任總統。下台後於1996年因內亂、以內亂為目的殺人罪、貪汙等罪嫌被判無期徒刑及追徵2205億韓元，但僅入獄兩年就獲特赦釋放。

全斗煥生前從未承認光州事件相關事實，也否認與自己有關。在2017年出版的回憶錄提及光州事件時，他主張已故神父曹皮烏斯說目睹軍用直升機對民眾開槍的證言子虛烏有，並批評曹皮烏斯是「褻瀆神職的無恥騙子」，因此在2018年因涉嫌毀損抗爭運動遇難者名譽遭起訴。

就在法院召開庭審前，全斗煥以罹患阿茲海默症為由，拒絕出庭。據李順子說，全斗煥在2013年被診斷罹患阿茲海默症。但全斗煥被發現這段時間內仍正常生活、打高爾夫，甚至與找上門質問光州事件的政界人士對答如流，引發外界懷疑他是否真罹患阿茲海默症。

全斗煥涉嫌毀損名譽案至去年底一審宣判，這段期間全斗煥幾乎都以身體健康為由拒絕出庭，即使出庭也經常被捕捉到打瞌睡、發呆等樣貌，並持續否認下令對民眾開槍。

高齡90歲的全斗煥23日被發現在自宅洗手間昏倒不治。閔正基向《JTBC電視台》表示，全斗煥接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後連續10天無法正常進食，爆瘦10公斤以上，之後被診斷出罹患多發性骨髓瘤。

全斗煥並未獲青瓦台「國葬」待遇

《韓聯社》報導，政府決定不為全斗煥舉行國葬，主因是全斗煥生前曾因涉嫌內亂罪被判刑，因此喪失在國家公墓安葬的資格。這是政府引進國葬制度以來首次不按國葬規格為前總統治喪。

《韓聯社》報導，韓國總統府青瓦台發言人朴炅美表示，全斗煥到死前一刻都沒有清楚交待歷史真相，青瓦台對其生前沒有真誠（為光州事件）道歉表示遺憾。

對於青瓦台針對兩位前總統死訊發表規格有所差別，青瓦台也解釋，盧泰愚去世時，以「追慕簡報」形式發表立場，這次則以「關於全斗煥前總統死訊的簡報」發表，這體現了青瓦台對全鬥煥生前所作所為的負面評價。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範