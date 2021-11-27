2021/11/27,
社會

又搞乜郊野：候選政客為香港人而設的「一個伏」

又搞乜郊野：候選政客為香港人而設的「一個伏」
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

極度懷疑而家提倡郊野公園起樓嘅候選人冇認真視規劃係一回事，甚至有冇去過郊野公園現場考察。

發展郊野公園邊陲呢個提議，喺2018年嘅「土地大辯論」中受歡迎程度近乎包尾，但似乎社會中有班人仍然鍥而不舍咬住唔放、甚至無視郊野公園政策歷史，開發郊野公園又山雨欲來。

近日有一位候選人再度翻炒郊野公園邊陲發展計劃作為政綱，而「讓年輕人$6,000 一呎上樓」嘅口號，更與稍早前某前特首嘅「屎塔蓋」郊野公園（大欖郊野公園集水區上游）內建屋計劃倡議，極度相似[1]。呢個時勢參選政綱重重覆覆，翻炒已經被市民ban嘅橋就當諗咗，毫無新意。

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圖片由作者提供

「屎塔蓋」計劃一早已被民間批評得體無完膚，撇除生態問題暫且不提，亦有政策層面嘅漏洞。一來就係明明山下仲有大量已破壞棕地可用，二來位於原居民殯葬區（問過鄉紳未？），三來破壞錦田南新發展區既生態走廊，最荒謬嘅都算係選址係位於大欖涌水塘集水區內，貿貿然開集水區起樓，引入大量人口（污染源），咁啲水之後仲飲得？極度懷疑而家提倡郊野公園起樓嘅候選人冇認真視規劃係一回事，甚至有冇去過郊野公園現場考察。

呢位候選人亦話大量土地劃為郊野公園未有發展，係「英國人留下來的陷阱、是一個伏」[2]。畀呢啲講法蒙蔽，當然無法認清香港地理現實同郊野公園嘅歷史沿革——位於新界廣闊嘅腹地（hinterland），係唔少野生動物如野豬嘅棲息地，此外坡度高、發展成本極高；而現存已披露嘅解密政府檔案清楚交代郊野公園成立其中一個目標係喺城市擴張破壞到臨前，前瞻地先行保護腹地自然資源供後世永續使用。隨便指控郊野公園係陷阱係伏，令市民極度懷疑呢位候選人有冇認真探究郊野公園其實係一件乜事。

缺乏探究政策沿革嘅歷史維度、罔顧地理現實同規劃需要，胡亂提倡發展方案——如果呢個破壞水資源嘅政綱落實，咁樣真係為香港人留低咗「一個大伏」。

註釋：

1.

2. 【立法會爭位】1,500 人投 40 席選委　選舉論壇　馮煒光倡政務官到青藏疆「掛職」（26-11-2021，立場新聞）

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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