【2021金馬獎】最佳男配角《詭扯》劉冠廷：希望大家進戲院看《魔法阿嬤》

2021金馬獎，最佳男配角由《詭扯》劉冠廷獲得，去年以電影《陽光普照》奪得第56屆金馬獎最佳男配角獎。今年稍早也以《詭扯》獲得第23屆台北電影獎最佳男配角。是首位獲得台灣三金影展（金馬獎、金鐘獎、台北電影節）男配角獎的第一人。

評審表示，科班出身的劉冠廷，是近年最搶手的電影男演員之一。2019年以《陽光普照》獲得最佳男配角，去年以《消失的情人節》入圍最佳男主角，今年大展喜劇功力，讓有點呆傻的小弟，成為最具吸引力的角色。

劉冠廷表示，他要謝《詭扯》的劇組，「沒有你們我拿不到這個獎，這獎是屬於大家。我覺得一路以來受到非常多人的幫忙，能走到今天，我覺得缺一不可。」他要感謝曾經出現在生命裡的每一個人，每個表演老師、台灣藝術大學，以及知名編導王小棣老師，「你對戲劇的熱情可以感染到身邊的人」

劉冠廷也提到，最近《魔法阿嬤》也重新上映，希望大家能進戲院觀賞，「這是一部我覺得衝滿濃濃台灣味的電影，希望大家重回電影院和23年前的自己對話。」他也說，

我小時候很喜歡講笑話，沒想到有一天可以講到站上這個舞台。 我喜歡聽故事，隨著這個世界局勢的變化，節奏生活變得很快，我覺得溫暖很重要，愛很重要，能讓人脫掉外套的不是北風，是溫暖的太陽。謝謝大家，我會繼續努力。

劉冠廷在後台受訪時表示，在台上還是很激動，這份激動是來自於現場熱愛電影的人，掌聲襲來時會感受到祝福。他坦言自己常常有些負面的想法，會覺得沒有資格站在這個神聖的殿堂，但感覺有被接納的感覺。

劉冠廷進一步談到《詭扯》，表示自己拍喜劇是用很虔誠的態度檢視所有情節，會多想試試沒有人試過的表演，想突破大家習以為常的喜劇表演。劉冠廷在後台也特別感謝選角，表示他們在現場要照顧大家，這些人真的非常辛苦，「也給我一個啟發是，這其實是拍電影很重要的一環，需要讓大家知道，透過金馬的感言致詞，想讓更多人知道這個工作。」

劉冠廷最後說，常常在表演上有種不踏實的感覺，期待未來每一個相遇的角色，但如果真的要選，趁我身體還健康，未來想演武打動作的戲。

劉冠廷出身戲劇系，劉冠廷擁有許多舞台劇演出的經歷。被台灣觀眾普遍認識的作品，要數2017年《植劇場－花甲男孩轉大人》中的鄭花明，劉冠廷也順利以此角色獲得第53屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，而後劉冠廷戲約不斷，從小螢幕轉戰大銀幕。

劉冠廷近年演出的電影長片作品除了今年的《詭扯》、《同學麥娜絲》之外，也包含《陽光普照》、《消失的情人節》、《無聲》、《腿》等等，曝光率極高。

劉冠廷去年以鍾孟宏執導的電影《陽光普照》中的「菜頭」角色，奪得第56屆金馬獎最佳男配角獎。今年稍早也以《詭扯》獲得第23屆台北電影獎最佳男配角。是首位獲得台灣三金影展（金馬獎、金鐘獎、台北電影節）男配角獎的第一人，也是近年得獎運最旺的台灣男演員。

《詭扯》是一部2021上映的台灣犯罪喜劇電影，由許富翔執導，演員陳柏霖、陳以文、劉冠廷主演，改編自韓國電影《時失兩公里》，劇情講述黑警鋒哥被幫派老大要求必須在期限內找回他兄弟搶走的鑽石，他跟著小弟循線抵達某處偏遠村莊，碰上幾位當地村民，在周遭詭異的氣氛下，眾人不僅要展開一連串互相「鬼扯」的鬥智角力，還必須面對村裡陰魂不散的女鬼。

最佳男配角入圍名單（粗體為得獎者）

龍劭華／角頭－浪流連

劉冠廷／詭扯

謝君豪／濁水漂流

柯煒林／濁水漂流

馬志翔／月老

責任編輯：李芯、李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：楊士範