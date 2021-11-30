德法義展開歐洲龍頭爭霸戰，忽略俄羅斯在烏克蘭邊境的潛在威脅？

德國新政府準備上任，對中、俄政策調整

綜合外媒11月24日的報導，由德國社民黨、自民黨和綠黨組成的「紅黃綠」聯合政府正式推出執政協定，確立未來德國在「後梅克爾時代」的「紅綠燈」聯合政府。現任財長的社民黨黨魁蕭茲（Olaf Scholz），預計將在12月正式出任德國總理。

《紐約時報》在11月24日指出，蕭茲將成為少數剛上任就遇到眾多艱困議題的德國總理。文章指出，當蕭茲於12月初就職德國總理時，即面臨疫情升溫、波蘭和白羅斯邊境危機、俄國軍隊向烏克蘭逼近、更強大的中國和較不值得依賴的美國。

據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）11月25日的報導提到，社民黨將指派德國國防部長，而聯合政府裡的綠黨主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）將出任外交部長。貝爾伯克過去曾表態，她將以「對話和強硬的態度」應對中國、俄國。

據《中央社》報導，貝爾伯克視歐盟為自由民主國家組成的價值觀聯盟，強調她主政後德國外交將更主動，以制衡獨裁國家崛起。此外，她10月被問到台海局勢時曾說：「為阻止中國攻打台灣，德國應在外交上傳達清楚的訊號。」她還主張歐盟研擬新的台灣政策，以反制北京威脅並表達對台灣的支持：「歐盟與台灣的雙邊投資協定將是重要的訊號。」

據《德國之聲》於11月25日的報導，由聯合政府提出的執政協定中，讓外界對德國未來的中國政策有更近一步的了解。這份執政協定包括序言在內共有九個章節，提出一系列核心政策目標。在對中政策方面，協定裡共提到12次中國，尤其在關於外交政策的第七章「德國對於歐洲及世界的責任」裡，不少內容談到中國。

在對中關係的架構中，三黨執政協定指出：「我們希望且必須在夥伴、競爭及制度性對手的結構下，建立對華關係。在人權和國際法基礎上，我們在任何可能的領域尋求與中國展開合作。我們希望在與中國日益增加的競爭中，擁有公平的遊戲規則。為了在與中國的制度性對手關係下，實現我們的價值和利益，我們需要建立一致歐盟對華政策框架下的內容廣泛的中國戰略。」

另外，內容也強調，對中政策要與美國進行跨大西洋的協調，與同理念的國家合作，以減少戰略依賴性。

其中引起國內關切的內容提到：「台海現狀只有通過和平方式，及在兩岸均同意的情況下才能改變，在歐盟『一中政策』下，我們支持民主台灣參與國際組織。」再者，協定中也說，「將中國尤其在新疆地區的侵犯人權行為納入討論話題。在香港的一國兩制原則必須再次得到實踐。」

對俄關係上，《CNBC》的報導認為，德國目前在對俄關係上，處於一個相當尷尬的地位。一方面俄國被指控為歐洲能源危機的始作俑者，並且有準備與烏克蘭展開衝突的打算；另一方面，由俄國運送天然氣至德國的「北溪二號」（Nord Stream 2 gas pipeline）則準備開始輸氣。

《紐約時報》則認為，蕭茲所領導的社民黨，傳統上對俄立場相對鴿派，支持像是北溪二號的建立等項目。報導強調，如果莫斯科決定侵犯烏克蘭，對這個新上任的政府將會是一個極大的考驗。

法義協議內容，真能與德抗衡？

《法國國際廣播電台》（RFI）11月26日報導法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），在訪問義大利羅馬的行程中，與義大利總理德拉吉（Mario Draghi）正式簽署加強法、義雙邊合作的協議《奎里納萊條約》（The Quirinale Treaty）。

報導指出，此項條約如此受到關注，是因為該條約 「加強法義雙邊合作」。此一條約在重視多邊合作的歐洲相當罕見。而這也是法德繼1963年簽署的《愛麗舍條約》（Élysée Treaty）之後的第二個雙邊條約。

德拉吉與馬克宏在聯合新聞記者會上稱讚：「這是兩國關係中一個歷史性的時刻」。馬克宏則強調：「作為聯盟的創始國和條約的首批簽署國，我們正在捍衛一個更加一體化、更加民主和更加主權的歐洲。」

據了解，該條約規定法義雙邊在外交、國防、經濟和工業合作等方面加強合作。它還為年輕人建立了一個共同的民事服務，並規定根據《亞琛條約》（Treaty of Aachen）的模式，定期邀請部長們參加各自的部長會議。

法媒《法新社》指出，兩位領導人多次提到他們在歐洲的承諾，提到他們和睦的關係在英國脫歐之後，和德國總理梅克爾（Angela Merkel）卸任之際，將有助於加強歐盟力量。

《華爾街日報》於11月27日的報導指出，簽署此條約的兩位領導人，希望能藉此條約改變歐盟內部的勢力平衡，透過深化歐盟第二、第三大成員國的合作，以比肩德國的影響力。

值得注意的是，報導提到《奎里納萊條約》是以義大利總統官邸命名，顯示在法義兩位領導人的帶領下，兩國政治關係密切。

而此項條約確實也得來不易，綜合《法廣》和《華爾街日報》的報導，條約的簽署意味著兩國終於結束過去幾年，因多項議題累積的緊張關係，包含：義大利政府對法國黃背心運動的評論、利比亞天然氣合約、跨國企業合併，以及北非移民問題等。

法國總統馬克宏（左）與義大利總理德拉吉（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

烏俄邊境再度緊張，歐洲、美國緊盯

近期，烏俄邊境情勢極度緊張。11月初時，美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）親赴莫斯科，與俄國軍事高階軍官進行會談，試圖了解俄軍採取行動的原因。不久前，俄國把軍事設備往烏克蘭北方邊界移動。

此外，伯恩斯在與俄方會談完後，他也致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），試圖調解雙方關係，並承諾美國會密切關注俄軍行動。據《彭博社》（Bloomberg）11月22日引述消息人士報導，美國已分享包含地圖資訊在內的情報給歐洲盟友。情報顯示，俄國軍隊和砲兵正在集結，準備從多個地點快速、大規模進軍烏克蘭，現在只等俄羅斯總統普亭（Vladimr Putin）一聲令下。

上述情報已在過去一週陸續傳給北約（NATO）部分成員國，證實美國對普亭潛在意圖的疑慮，並在外交上傾全力阻止普亭發動侵略。這些努力包括敦促歐洲盟友直接跟普亭交涉。

而這來自美國的情報評估顯示，普亭或許考慮明（2022）年初出兵烏克蘭。俄軍此時正再度於烏克蘭邊境集結，俄國軍隊和炮兵可能調遣約10萬大軍，從克里米亞、俄國本土和白羅斯等三個方向侵烏。

另外，烏克蘭軍情局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）也在受訪稱，俄國已集結逾9萬2000人的兵力，最有可能於明年1月底和2月初侵犯烏克蘭。預料烏國官兵的折損，將較克里米亞衝突逾1.4萬人死亡更為慘烈。

不過，俄媒《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik News）11月23日報導，俄羅斯克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）針對相關消息否認說：「俄方各級各部多次表示，俄羅斯不會攻擊他國，也未制定進攻計劃。說我們計劃入侵是完全不正確的。將俄軍在本國境內的任何調動，都與此計劃聯結一起，也完全不正確。」

《法新社》（AFP）11月23日的報導說，隨烏俄邊境衝突升溫，為緩和兩國緊張氣氛，俄國總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）和美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Miley）在23日通電話。報導稱，二人於電話中就當前國際安全問題進行討論。

另外，11月26日據《俄通社》報導，俄國聯邦武裝部隊參謀總長格拉西莫夫，也與法軍總參謀長布尤卡爾（Francois Lecointre）也進行通話，兩國也就國際安全和雙方互動的重點問題交換意見。

美國與北約如何應對烏俄潛在衝突？

身為北約和跨大西洋聯盟「老大哥」的美國，對此自然也不會悶不吭聲。據《CNN》11月22日的報導，拜登（Joe Biden）政府考慮向烏克蘭派遣軍事顧問，並增援新武器裝備。與歐洲盟友討論一旦俄國攻打烏克蘭，馬上祭出新一輪制裁。

報導引述知情人士透露，美國考慮提供烏克蘭的軍援包括「標槍」反坦克飛彈、迫擊炮、「刺針」防空飛彈（Stiner Missles）等，以及原定部署阿富汗的俄製米-17多用途直升機（Mi-17 Helocopters）。此外，美國國會議員亦尋求在2022年《國防授權法案》納入制裁俄國的條款。

上述動作顯示，美國認真看待俄國侵烏的可能性，不願如同2014年克里米亞危機時如此措手不及。不過，有官員擔心，若提供烏克蘭刺針飛彈及米-17直升機，可能會被俄方視為局勢的重大升級。這批米-17直升機原本是要買給阿富汗人，但8月底美國自阿撤軍後，五角大廈正在評估如何處理。

而北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）於11月26日警告：「若俄國出兵烏克蘭，一定會為此付出代價。」此外，史托騰伯格也向德國新政府呼籲，希望德國能增加國防預算，並接納西方各國在德國部署核武器的計劃。

《CNBC》的報導提到，目前北約成員國中，僅有美、法、英擁有核武。德國雖無核武，但他們存放一些美國的核武，必要時仍以德國戰機運載。而核武也被視為向俄國等有軍事野心國家的嚇阻。

目前德國新聯合政府支持核武存放於德國國土，聯合政府說：「只要核武於北約戰略概念上扮演角色，德國就有興趣參與其戰略討論和相關規劃。」不過報導也指出，2021年德國國防預算僅有GDP的1.53％，遠低於北約要求的2％。雖今年國防預算較去年微調，但仍離北約要求有一段距離。

《霧谷晶策》認為法國有意藉著與義大利加強關係，對後梅克爾時期的德國，發出挑戰的訊號。因為馬克宏一直強調法國的戰略自主，並就美國對歐盟與北約相對冷處理的態度不以為然。而法義深化結盟是否會造成歐盟內部的分裂，導致其他歐盟國家開始選邊站，仍待我們持續觀察。

《霧谷晶策》建議，歐盟應持續增加自身的軍事力量，不管是為了歐盟的戰略自主性，或是本國的國防安全，因應可能的戰爭衝突與來自俄國的挑戰，都非常有必要性。如果不想事事依賴美國，就必須要靠自己了。這點，德國也應該有所領悟。

俄國對烏克蘭的軍事壓力，以及白羅斯對波蘭的邊境危機，《霧谷晶策》分析都是對歐盟軍事力量的直接挑戰。雖然目前歐盟覺得東歐離歐盟仍舊遙遠，但一再忽略對親歐盟國家的援助，綏靖將讓俄國嘗到甜頭，繼續兵不血刃擴充其勢力影響範圍。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航