新變異株Omicron疫情：南非－荷蘭航班61人確診，英、德、義出現首批病例

自從發現新變種病毒株Omicron後，27日在歐洲各地傳出首起確診案例。從南非飛抵荷蘭的2架班機中，驗出61人確診，其中有部分人可能已經感染Omicron。英國、德國各出現2例確診，而義大利、捷克、丹麥等地也出現Omicron病例。

另外為了應對Omicron變異株，英國繼前幾日宣布禁止非洲6國航班入境後，昨（27）天又宣布，所有飛抵英國的旅客都須進行隔離與PCR檢測，同時恢復強制戴口罩的措施。

荷蘭：南非飛抵2架航班61人確診，部分人感染Omicron變異株

（中央社）荷蘭衛生當局27日表示，從南非飛抵阿姆斯特丹的2架航班中，61名COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）篩檢陽性的旅客中，據信至少「有一部分人」感染的是新的Omicron變異株。

《路透社》報導，荷蘭為預防Omicron入侵，26日禁止所有來自非洲南部的班機降落，但禁令宣布之前，荷蘭皇家航空（KLM）2架分別從南非開普敦與約翰尼斯堡起飛的客機已抵達阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport），

這兩架班機上共載有624人。

荷蘭國家公共衛生及環境研究院（National Institute for Public Health, RIVM）稍後發布聲明表示，「完成COVID-19篩檢、結果呈陽性反應的人之中，一部分可能已經染Omicron。」

發言人說，他們「幾乎肯定」這些病例為Omicron，但需要進一步分析。RIVM表示，結果將在明天公布。

荷蘭衛生局（Dutch Health Authority, GGD）則發布聲明說：「我們目前知道的是，61人的篩檢結果呈陽性反應，531人為陰性反應。」

衛生局表示，篩檢結果呈陽性反應的人，有症狀者一律在旅館隔離7天，無症狀者隔離5天；篩檢呈陰性反應的人，入境者必須居家隔離，過境者則可繼續走接下來的行程。

確診病例多 荷蘭皇家航空：無法解釋

荷蘭皇家航空的發言人說，乘客在開普敦與約翰尼斯堡上機前，都有出示篩檢陰性或疫苗接種證明。

如今有這麼多人確診，發言人說，「我們無法做出解釋」，有可能是接種疫苗者有人確診，也可能當中「從陰轉陽」的人數出奇的多。

《法新社》報導，乘客表示，為了採檢，他們在入境大廳苦等好幾個小時。他們也通報說，現場許多人沒有帶口罩，也沒有維持社交距離。

篩檢折騰一晚 乘客超煎熬

根據乘客齊默曼（Paula Zimmerman）記錄了她這一個晚上的經歷，並將影片上傳推特（Twitter）。她表示，苦等數小時之後，她終於收到篩檢陰性的通知，但接下來仍得待在家中隔離5天。

齊默曼告訴《法新社》，機上的人「從停機坪被帶到隔離的房間，等了4個小時才開始進行篩檢」。

她說，「機上每個人都在那裡」，且幾乎都沒有遵守社交距離規範。

她發布的最後一支影片顯示，還有一排乘客等著篩檢，另外還有一些人已經睡倒在長椅或地板上。

她推文說：「當局的組織能力很糟糕，這很令人遺憾，希望已汲取到相關經驗供未來參考。」

英國確診2例：飛抵英國旅客須隔離、恢復強制戴口罩

（中央社）英國27日證實，境內出現2起COVID-19最新變異病毒Omicron病例，2名相關染疫民眾都是由非洲南部入境英國，因而擴大對此一地區各國人民的入境限制。

英國政府發表聲明說：「經過徹夜基因定序，英國衛生安全局（UK Health Security Agency）證實，境內已發現2起符合B.1.1.529（即Omicron）變異病毒突變狀況的病例。」

「這2起病例有關聯性，而且都與前往非洲南部的行蹤有關。」

衛生大臣賈維德（Sajid Javid）說：「我們已迅速採取行動，這2人已自主隔離，他們的接觸史現正追溯中。」

（中央社）英國首相強生27日表示，英國將要求所有抵達旅客進行隔離，直到他們能提出COVID-19 PCR檢測陰性證明為止，且將恢復商店和大眾運輸系統強制戴口罩措施。

《法新社》報導，強生（Boris Johnson）在倉促安排的記者會上表示，「我們如今必須更進一步，實施新的檢測作法。」英國政府數小時前剛證實，境內出現兩起Omicron新變異株確診病例。

目前入境英國的所有英國人和外國人，必須在抵達的第2天接受PCR檢測。新規定增添要求在檢測結果呈陰性前進行隔離，規定明顯趨嚴格，試圖遏阻新變異株蔓延擴散。

強生說：「我非常希望我們能發現，我們持續處於強大境地，且我們能再度解除這些措施。」他並承諾將會在3週內的耶誕節前進行評估。

強生又說，「但目前這是負責任措施」，誓言保護英國人期盼今年能有更歡樂耶誕節的希望，他先前表示，未來不會採取進一步全國性防疫封鎖措施。

強生也表示，今年稍早前取消的強制戴口罩措施將會恢復實施，但未明確交代新措施將會於何時開始生效。

《路透社》報導，英國首相強生27日揭示新防疫措施，試圖遏阻Omicron新變異株擴散，宣布所有抵達英國旅客必須接受檢測，且已到了加強施打追加劑疫苗時刻。

強生在記者會上表示：「我們將要求入境英國的任何人，於抵達後的第2天結束前接受PCR檢測，並自我隔離直到採檢結果呈陰性為止。」

強生又說，曾與Omicron疑似案例的確診者接觸過的人，將必須自我隔離10天，且英國政府將會強化戴口罩規定。

此外，英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，新出現的Omicron變異株，有合理機率會具有某種程度的疫苗脫逃性。

與強生一同出席記者會的惠提說：「有合理機率此新變異株，至少將會具有某種程度的疫苗脫逃性。」

德國出現2例，義大利、捷克、丹麥也有病例

《半島電視台》報導，除此之外Omicron變異株也入侵德國。德國南部巴伐利亞邦官員表示，境內發現首批2起Omicron確診病例，是從南非抵達慕尼黑機場的2名旅客。

另外義大利國家衛生院（National Health Institute）也發表聲明，指出有來自莫三比克的旅客確診Omicron變異株，而捷克也有從納米比亞返國的旅客確診。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航