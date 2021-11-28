海關「預先委任」新制12月上路，關務署回應iHerb爭議：違規採簡易申報不可能放過

海關近期執行新的清關、查驗流程和嚴格檢查，美國保健品電商iHerb表示因為海關新查核機制，導致訂單清關時效受到極大影響。不過關務署回應，是因為iHerb違規，進口健康食品及藥品時採用「簡易申報」通關被查獲，與新制無關。

另一方面，「預先委任」新制即將在12月上路。屆時會要求快遞包裹在每次通關之前，報關行就要先取得民眾的實名委任，將「實名認證」步驟拉到包裹通關前，確保每一個通關包裹都找得到實際收件人。

iHerb指審查嚴格暫停販售，關務署：與合規申報的快遞報關業者合作即可解套

（中央社）美國保健品電商iHerb日前以台灣海關查核嚴格為由宣布暫停販售，關務署再次喊冤報關制度未改變，並強調解鈴還須繫鈴人，呼籲iHerb選擇與合規申報的快遞報關業者合作即可解套。

知名保健食品電商iHerb日前無預警公告「暫停對台灣服務」，對外表示主要是受到台灣海關近期執行新的清關、查驗流程和嚴格檢查，使訂單清關時效受到極大影響，正努力尋找解決方案，等海關問題告一段落，將重啟台灣市場。

關務署第一時間澄清，iHerb近期貨物卡關，起因於10月有多達6批共1萬多件的龐大貨物，違規採「簡易申報」通關被查獲。按規定，進口健康食品及藥品原本就只能採「一般進口」通關，並須附上相關必要文件，規定從未變更過，並非有新制上路才受影響。

關務署接受《中央社》記者電訪進一步表示，已透過快遞業者向iHerb轉達，後續要解套不難，台灣方面規定從未變更，只要選擇與合規的快遞報關業者合作，「以遵守台灣法令方式寄送，順利通關絕對沒問題。」若執意違規報關，海關查獲就會處理，不可能放過，問題就將重演。

另外，關務署也建議，業者若真的想促進或保障消費者權益，也可以提供消費者相關的規定資訊。

舉例來說，民眾如果購買錠狀或膠囊狀的健康食品或營養補充劑，在自用範圍內進口可以免向食藥署申請輸出入許可證，即使要用一般申報，程序也不會比簡易申報複雜太多。所謂自用範圍為每種最多12瓶（盒），一次進口最多36瓶（盒），當民眾購買超過時，電商平台可以適度提醒，讓消費者認知到後續報關所需流程、文件將變複雜。

此外，部分高劑量維他命或國外保健食品成分，在台灣被列為藥品，應向食藥署申請自用藥品輸入許可；若沒有檢具輸入許可證，每種僅能放行2瓶（盒），其餘必須另行辦理退運或聲明放棄。

關務署表示，國際電商平台業者若能協助民眾了解哪些商品屬於台灣法規定義的藥品，有望避免後續爭議。

12月「預先委任」機制上路

（中央社）海外網購族注意，一項將影響包裹通關的「預先委任」新制12月將上路，初期鎖定4大對象，並將從遭冒名通關者先行，明年中全面實施。什麼是「預先委任」，與現行做法有何差異？又如何因應，關鍵重點一次看。

一、什麼是預先委任，新制與舊制有甚麼不同？

「預先委任」可視為快遞包裹實名認證制度的2.0版措施。現行海外網購民眾，只要做好實名認證註冊，包裹可先通關，事後再以官方實名認證手機應用程式 EZ WAY完成委任動作，或提供報關行紙本委任書即可，目標在逐一把進口包裹與實際進口人連結起來。

「預先委任」將作法再升級，要求每次快遞包裹通關「之前」，報關行就要先取得民眾的實名委任。例如請收件民眾透過EZ WAY委任，海關才會受理通關，首度將「實名認證」步驟拉到包裹通關前，確保每一個通關包裹都找得到實際收件人。

二、預先委任制何時實施？適用對象是誰？

今年12月下旬第一階段就會上路，第二階段2022年3月實施、6月全面上路，目前距離正式實施只剩下半年多時間。財政部表示，考量通關業者配合「預先委任」制，行政流程將有不小的改變，初期會逐步以高風險情形先導入。

第一階段鎖定4類對象，包含回報被冒名通關的收件人、海關查獲疑似人頭者、異常大量進口者及EZ WAY 頻繁推播要求委任但未回復者。

12月下旬起，民眾被冒名通關並向海關通報後，就會納入「預先委任」名單，後續再有快遞包裹進口就要先預先委任，以杜絕冒名通關情形再發生。之後適用對象會逐步擴及海關查獲的疑似人頭及異常大量進口案件，最終納入頻繁有包裹進口，但收件人從未以EZ WAY回復確認的情形。

明年3月，會開放民眾自行選擇是否主動先加入「預先委任」制，明年6月全面上路。

三、預先委任制包含哪些流程？

快遞報關業者於包裹報關前，會查詢收件人是否為「預先委任」對象。如果是，會先透過EZ WAY通知收件民眾，要求完成委任；民眾完成後，預先委任訊息會同時透過APP傳給海關及快遞報關業者。此時，業者才能向海關申報，沒有預先委任，海關將不受理。

四、預先委任制有甚麼影響？

現行快遞包裹免經收件人確認就可先通關，衍生冒名通關的空間；同時，包裹若內含違禁品又找不到收件人，也難以釐清責任，只能追究報關行，因此將改採「預先委任」來解決長久積弊。

海關正積極輔導報關行，於快遞貨物還在境外時就先向民眾要求完成預先委任，以免貨物抵達台灣後，因無法取得預先委任而沒辦法報關，甚至得退運。因此，未來海外網購族除下載EZ WAY外，也應留意推播通知，即時完成預先委任，才能確保包裹能順利、快速地寄送來台。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航