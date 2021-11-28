備戰Omicron變種病毒：陳時中指示集檢所保留量能，北市跨年晚會實聯制、禁飲食

Omicron變種病毒來勢洶洶，各國紛紛祭出措施防範。那麼，國內是否也有應對措施？

對於Omicron變種病毒，疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）天表示，除了從非洲6大重點高風險國家入境的旅客需集中檢疫外，也已指示集中檢疫所保留量能。台北市則表示，跨年晚會管制區雖然不會有人數限制，不過需要實聯制、量體溫才能入場，而且晚會中禁止飲食。

陳時中：已指示集中檢疫所保留量能

（中央社）面對Omicron變種病毒，陳時中今天說，明天起6大重點高風險國家入境全數入住集中檢疫，截至11月25日，集檢所及防疫旅館空房率近4至5成，已指示保留量能。

陳時中上午出席2021中醫醫療與養生保健消費者健康論壇，在「台灣防疫」專題演講中報告表示，國內檢疫量能以「防疫旅館優先、集中檢疫所備援」為原則，截至11月25日，全國共有440家防疫旅館，共2萬8091間房間，空房率為37.2%；全國集中檢疫所共5573間房，空房率為47.05%。

面對被世界衛生組織（WHO）列為「高關注變異株」並命名Omicron的新變種病毒，集中檢疫所任務是自11月29日零時起，南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6個「重點高風險國家」，入境後須強制入住集中檢疫。陳時中提到，集中檢疫所也是隔離及輕症分流的重要量能。

陳時中表示，已指示衛生福利部醫福會保留集中檢疫所量能。

醫福會執行長王必勝今天接受媒體訪問時補充說明，中央昨天為Omicron變種病毒舉行緊急會議，預估越來越多國家可能成為「重點高風險國家」，甚至一旦出現本土Omicron疫情，恐需擴大隔離輕症者，集中檢疫所角色會非常吃重。

王必勝表示，雖然集中檢疫所事前已承接春節7+7檢疫專案，專門提供完整接種疫苗入境者訂房，但由於7+7條件嚴格，選擇此方案人數少，所以訂房量不多，會將7+7訂房集中處理，原規劃僅需保留1至2成空房，面對Omicron，將增加更多保留量能，以備不時之需。

國際COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情升溫，但國內接種疫苗量卻趨緩，陳時中在專題報告中也提到，據指揮中心截至11月26日疫苗接種統計發現，國內部分族群完整接種第2劑疫苗狀況較不理想，他特別點名75歲以上長者，完整施打2劑者僅占65.1%，及第5類長照機構人員及其受照顧者，2劑完成率僅63.4%。

陳時中說明挑出這2類族群提醒，因為75歲以上長者或第5類長照機構受照顧者，都是重症、死亡高風險族群；他並透露，據台灣接種資料發現，有接種疫苗確診者住院死亡風險較無接種者低10倍左右，近日將公布詳細數據，呼籲民眾務必盡快完整接種，不要等到有疫情才打疫苗。

台北市：跨年晚會須實聯制、量體溫、禁飲食

（中央社）2022跨年晚會即將到來，面對COVID-19新變種病毒Omicron，台北市觀傳局長劉奕霆今天表示，目前規劃，管制區將不會有人數限制，民眾須實聯制、量體溫才能入場，且禁止飲食。

COVID-19新變異株引發關注，台北市長柯文哲今天上午出席藝術公車巡禮宣導記者會前受訪表示，2022跨年晚會的防疫規範將比照去年，把去年的拿出來修一修就可以了。

對於是否會有人數限制，柯文哲說，不要問他一個月後的事，並強調這種大型活動都有應變與保險。

劉奕霆接受電訪表示，2022跨年晚會將會劃設管制區，依照目前的疫情狀況，沒有限制人數的打算，民眾進入要完成實聯制、量體溫、戴口罩且除飲水外禁止飲食。

觀傳局表示，此次跨年晚會首度規劃搖滾區，民眾只要購買台北市旅行商業同業公會及中華民國旅行商業同業公會全國聯合會推出的專屬遊程，就可以獲得搖滾區入場證一張，目前持續熱銷中。

台北市2021跨年晚會在活動當天宣布照常舉辦，並訂出4萬人人數上限，午夜前入場人數僅約萬人。

《中央社》報導，陳時中也表示，因為目前Omicron變異株沒有入侵社區，民眾仍然可以正常生活，跨年活動也傾向比去年寬鬆。不過一旦變異株入侵社區，就會修改各種防疫規定。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航