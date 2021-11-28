2021/11/28,
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少小離家老大回，也算「急流勇退」？張岱吐槽賀知章

少小離家老大回，也算「急流勇退」？張岱吐槽賀知章
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我們想讓你知道的是

賀知章最著名的詩是《回鄉偶書》：「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰；兒童相見不相識，笑問客從何處來。」張岱就賀知章辭官還鄉一事也數落了他幾句。

張岱《陶庵夢憶》〈日月湖〉一篇寫到唐朝詩人賀知章，頗多貶辭，但讀來有趣。

日月湖其實是兩個湖，「日湖圓，略小，故日之；月湖長，方廣，故月之」，「日之」和「月之」二語用得巧妙。日湖有賀少監祠，供奉的正是賀知章。張岱隨即描述祠裏的賀知章像，只兩句，便埋伏了下文的直接批評：「季真朝服拖紳，絕無黃冠氣象。」賀知章字季真，「朝服拖紳」，就是明明確確當官的模樣；「黃冠」指的是道士，「絕無黃冠氣象」的意思就是完全沒有修道之人的氣質。當官而沒有修道之人的氣質，不是很正常嗎？應該是，但賀知章辭官還鄉的理由是要做道士，而且有祠受人供奉，如果不過是一般的高官，那就有點不配了。

賀知章最著名的詩是《回鄉偶書》：「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰；兒童相見不相識，笑問客從何處來。」（張岱採用的版本「少小」作「幼小」，「兒童」作「兒孫」）張岱就賀知章辭官還鄉一事也數落了他幾句，說他「乞鑒湖歸老，年八十餘矣」，而「八十歸老不為早矣」，可偏偏「時人稱為急流勇退，今古傳之」；「急流勇退」的稱讚，也是名實不副啊！

以上都不算是賀知章的錯，因為他沒有裝模作樣騙人家稱讚他；他當他的官，到八十多歲才辭官，那是他的自由，而「當道士」可以只是辭官的藉口。世人推崇和供奉賀知章，那是世人的膚淺無知而已。

張岱在這篇小品對賀知章最直接的批評，是針對他「求沖舉之術」的故事（「沖舉之術」即飛昇成仙之術）：

季真曾謁一賣藥王老，求沖舉之術，持一珠貽之。王老見賣餅者過，取珠易餅。季真口不敢言，甚懊惜之。王老曰：「慳吝未除，術何由得？」乃還其珠而去。則季真直一富貴利祿中人耳。《唐書》入之〈隱逸傳〉，亦不倫甚矣。

張岱對賀知章的鄙夷，在於「季真直一富貴利祿中人耳」。當官不等於是富貴利祿中人，因為有清廉的官，一生兩袖清風；但賀知章對於已贈人的一顆寶珠也念念不忘，可惜它被用來換取不值錢的餅，可見他是「慳吝未除」，甚至是深入骨髓的慳吝。張岱認為賀知章是富貴利祿中人，卻被列入《唐書》〈隱逸傳〉，是不倫不類的。

然而，「求沖舉之術」的故事並不載於正史，而賀知章以放達疏縱稱著，更有「金龜換酒」的事跡；那可不是野史，有李白的文字為證：「太子賓客賀公，於長安紫極宮一見余，呼余爲謫仙人。因解金龜換酒爲樂，歿後對酒，悵然有懷而作是詩。」（《對酒憶賀監二首並序》）。這樣的人，應該不會念念不忘已贈人的一顆寶珠吧？

張岱似乎是用「求沖舉之術」的故事來證明「季真直一富貴利祿中人耳」；如果他真的用意如此，那恐怕是確認偏誤（confirmation bias）而已。

本文獲授權轉載，文章原題目為「張岱吐槽賀知章」，原文見作者網誌

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責任編輯︰Alex
核稿編輯︰Alvin

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