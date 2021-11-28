2021/11/28,
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澳洲政府提案立法：若遭網路霸凌可要求社群平台撤文、提供酸民詳細資料

澳洲政府提案立法：若遭網路霸凌可要求社群平台撤文、提供酸民詳細資料
Photo Credit: CORBIS/達志影像

我們想讓你知道的是

網路仇恨專家、同時也是《Troll Hunting》 一書的作者戈爾曼認為，澳洲政府的立法「太遲、太晚」。而在網路霸凌已經造成如此多傷害後，這樣的措施也不夠有力。另一方面在墨爾本大學授課的羅茲華妮也指出法案中的問題，認為沒有人可以證明使用者資料的真偽，因為最有問題的使用者往往輸入假的身分資料。

澳洲政府提案立法，針對網路霸凌設立投訴機制。如果有人認為自己遭受網路霸凌，可以要求社群媒體撤除相關貼文。如果社群媒體沒有照做，可以要求提供發布誹謗言論的使用者詳細資料。

不過對此專家認為，澳洲政府的法案，還不足以應對日趨嚴重的網路霸凌。

澳洲政府提案立法，要求社群媒體提供網路酸民詳細資料

（中央社）澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今（28）天表示，政府將提案立法，要求社群媒體巨擘提供在平台上留下誹謗性言論的使用者細節。

《路透社》報導，澳洲政府一直在研究像推特（Twitter）、臉書（Facebook）等的社群媒體應對自家平台上的誹謗性言論負起多大責任。而澳洲高等法院9月時裁定，媒體業者必須為其社媒專頁上的留言串負起法律責任。

法院的判決促使美國有線電視新聞網（CNN）等多家新聞媒體關閉他們澳洲的臉書專頁。

莫里森今天在電視轉播的記者會中表示：「網路世界不該是個西部蠻荒世界，一個網軍、偏執狂和酸民可以隱姓埋名遊走、傷害別人的地方。」

「這種行為並非真實世界可以發生的事，數位世界也不該發生這樣的事。」

莫里森說，新的立法將設立投訴機制，若有人認為自己遭受誹謗、霸凌或攻擊，可以要求社群平台拿掉相關內容。

若相關內容未被移除，則可透過法院程序，強制社群媒體提供酸民的詳細資料。

《衛報》指出，目前還不確定這些詳細資料會包含哪些，不過可能會有電話號碼、電子郵件地址和使用者的聯繫用姓名。

莫里森表示，這些數位平台、網路企業必須要有適當程序來移除相關內容。

莫里森表示：「他們創造了社群平台這個空間，就必須確保平台的安全，若不照辦，我們將透過這類法令讓他們非照辦不可。」

專家：澳洲政府的立法，還不足以應對網路霸凌

不過，並不是每個人都贊同澳洲政府的新立法。

網路仇恨專家、同時也是《Troll Hunting》 一書的作者戈爾曼（Ginger Gorman）告訴《衛報》，如果要打擊網路霸凌，澳洲政府的立法還不夠。

戈爾曼表示澳洲政府的立法「太遲、太晚」。而在網路霸凌已經造成如此多傷害後，這樣的措施也不夠有力。她認為，政府應該要在法案中納入注意義務（duty of care），讓使用者在使用社群平台時，能夠安全無虞。因為社群平台不斷允許使用者貼出有問題的內容，卻從不用為此負責。

她也以德國為例，指出政府其實可以祭出更嚴厲的做法。她說德國企業以及數位平台，如果沒有在24小時內刪除包含種族歧視、誹謗或者非法言論的貼文，最多將挨罰5000 萬歐元（約新台幣15億）。

戈爾曼也指出，過去幾10年來，社群媒體公司的行為就證明了，如果沒有政府規範，是不會自己處理網路霸凌的問題。因而政府應該要立法，限縮社群媒體公司的權限，並且強制這些公司為網路霸凌負責任。

另一方面在墨爾本大學授課的羅茲華妮（Lauren Rosewarne）也指出法案中的問題。她表示，沒有人可以保證社群媒體蒐集資料的真偽。她說，最有問題的使用者往往輸入假的身分資料。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航

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