詩人葉覓覓的「反疫苗」與「靈性收費」爭議（上）

近幾個月，文學圈有一個小騷動。

反疫苗與靈性收費爭議

詩人葉覓覓因為「反疫苗」與「靈性收費」，引起詩壇與文化圈人士的抨擊。她的回應，常引發更多的流言緋語。她也不因爭議，而改變態度。觀察了幾個月，她過去在詩壇建立的「名望」，大致已被這兩件事摧毀殆盡。當然，詩人們佔台灣人口比率極低，文化圈也根本不大，這方面的毀譽，說真的也不會斷葉覓覓活路之類的。相反的，葉覓覓還因此湧進新的支持者、消費者。這波劫難，看似艱苦，但似乎也僅是靈修過程的魔考而已。

葉覓覓每被攻擊，就會在她個人粉專發文回應，細節就不用多談。簡單提她被攻擊的點。

她反對「 COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎） 疫苗」，並把各廠牌統一戲稱為「喵喵」，光這種裝可愛的稱呼，就引發一堆文化人反感。而她反對疫苗的理由，比較極端。

其他新世紀宗教各派的立場，差別不大，認為武漢肺炎的冠狀病毒是「提升人類靈性」的一種考驗或磨難，人須提升自己的身心靈狀態來度過疫情，打疫苗只會抑制靈性的提升。但葉覓覓反疫苗的理由，則是極端的「陰謀論」，各種主張彼此矛盾且誇大，連主謀都不一致，簡單說「疫苗就是邪惡力量的武器」之類的，集結各種歐美疫苗陰謀論的內容。

從發文看，她反疫苗是因為相信「聖火傳承」創辦人德籍上師Agni Eickermann的主張。Agni Eickermann為何反疫苗，從發文來看，細節不明。大概只有「對抗邪惡勢力的陰謀」這種程度，層次上似無其他新世紀宗教，或印度神童等民間修行人的論點，來得有縱深，姑且不論。葉覓覓反疫苗的動機，既來自她的上師，那也就跟她靈性修行有關。

葉覓覓因為腳疾問題，尋求非醫學的療法，誤打誤裝接觸了「聖火傳承」這個新世紀教派，付高額學費修習各種課程，依序獲得「各階」資格，並收費治療個案。其治療定價「6666」元的數字，遠比坊間各種靈性療程貴好幾倍到好幾十倍，自然引發「斂財」爭議，受到一連串的攻擊。而「聖火傳承」的課程「浴光之路」收費12萬台幣，更是各派靈性課程中，幾乎是最高的數字（我沒看過如此高的），更點燃許多人的怒火。

反疫苗的陰謀論已經夠嗆，高額的靈性收費更引發眾怒。這兩項構成葉覓覓的爭議點。而這兩項爭議，雖僅是葉覓覓個人與詩壇的茶壺風暴，但議題本身，也有不少意義可談。

反疫苗看從眾效應

反疫苗這件事，由來已久。不同社會依據其文化狀態，有不同態度。西方有個名詞：反疫苗主義「anti-vaccinationism」，即在講這件事。尤其是西方基督教國家，不少人因為信仰問題，對科學治療持有相當反對態度。

疫苗更是必要醫療之外的附加之物，更容易被排斥。而最大的反對來自於對疫苗風險的質疑，在武漢肺炎造成全球災情之後，各國政府強制施打疫苗，與附帶的管制方案，造成侵犯人權的問題與各種爭議。光台灣人對疫苗「要打、不打、風險、缺疫苗、圖利廠商」等爭議，就吵成一片，自不用多提。

葉覓覓反疫苗言論引發的，還不是普通爭議，反而呈現了社群文化的醜態。

首先，台灣的社群文化看似複雜，其實有很明顯的趨向：從眾。在廣大的社群媒介之下，劃分出大大小小的各種圈子。圈子由現實生活上的實體範圍，到媒介上的模糊界線，大多數人在其中尋求認同，繼而博取名利、好處等。

任何看法，在圈子內都有主流、非主流之別。小眾圈的意見，可能是大眾圈的非主流，反之亦然。大部分的人為了提升或維持圈子內的「位置」，在議題上總會從眾。除非有更大的好處（例如為了抒發情緒、為了爽），否則很少跟圈子唱反調。

就疫苗這個議題，台灣無論大眾圈小眾圈，支持者多，但也不反對「反疫苗」。主論述是「人命關天、科學至上、公眾利益優先」，不打疫苗者大可藏在「怕副作用（怕死）」的保護傘下，大眾也不會太過強迫。

但如果反疫苗方主張「命定論」（會得病就是會得）、「宗教信仰」、「反科學」、「人權論（參見德、法等民眾的抗議活動）」等，就會淪為笑柄，被視為癡愚無知之輩，至今也沒看到多少人敢講。光是美國一個不戴口罩然後染疫傳染他人致死的新聞，就看到諸多知識份子嘲諷批判。連人權與政府擴權的細膩討論都很缺乏。這不是因為知道問題點的人少，而是顧慮名聲與觀感，而不敢表明。

而葉覓覓依循其上師Agni Eickermann的教理，大力抨擊疫苗政策，勸阻大眾打疫苗，理由全是歐美科幻式的「陰謀論」。從疫苗只是安慰劑，到奈米分子用來監控個人的妄想（有這種科技，量子電腦早就作出來了）等，各種甚至彼此矛盾的反疫苗主張，她全盤照收。這自然讓她的言論成為小眾圈邊緣的最邊緣，而成為眾矢之的。

Photo Credit: AP / 達志影像冒號

但詩人圈畢竟不同於俗。詩人總是感性並追求直觀，追求心靈層次與自由。所以葉覓覓以陰謀論反疫苗，相對較少詩人訕笑批判，多半尊重她的選擇（信仰），大概就為了政治正確（打疫苗是全民共識），或相信科學、追求公眾利益（疫苗的普及率關乎防疫）、衝人氣流量（為了己身名利而罵知名詩人），大概從發文內容就能看出動機。詩圈在尊重他人的態度上，比大眾圈要開明一些，畢竟反疫苗與詩無關。

比較可惜的是，沒看到比較有力量的批判文。說詞大多只是不支持、不喜歡這種陰謀論，或笑葉覓覓頭殼壞掉。即使懶得駁斥陰謀論的細節，光她引證上的矛盾，用邏輯就可打，但沒看到。可能也是與詩無關的事（故不用顯擺），詩人、文人最多只是嘴兩句，表示態度而已。

但關於靈性斂財的部分，攻擊的數量跟力度就多很多。這也跟文化上，台灣人對詩人的觀感有關。

斂財？價值？靈性收費的標準何在

葉覓覓信仰「聖火傳承」，其課程收費甚鉅，上到最高階課程要價超過百萬台幣。而付費學到的能力，可用來療治她人的身心靈問題，並以此收費。以「聖火傳承」的公開資訊看，組織、階層、營利、傳教方式，與現行歐美的新世紀教派差不多。她既信奉「聖火傳承」，自依照組織的模式，收費替個案進行療治，以此存錢準備去上最高階的課程。

而她6666元的收費，公告一出即引起詩人們的震動，與葉覓覓沒交情的進行抨擊，也有她熟識的詩人故交因此譴責、反對、抵制。收集了這些意見，共通點都是對她接觸靈性，進行靈修毫無意見，不以宗教迷信斥之。但對於高額的個案收費則無法接受，譴責這是斂財行為。

當然，台灣作為天、地、人三界靈場的交匯點之一，本就聚集各種維度的靈體在此「交流」，也因業力與磁場因素，孕育出許多通靈人。從傳統亞洲泛靈信仰到世界三大宗教，以致新世紀靈性宗教，到世界各地的邪教（雷爾教派、山達基、韓國各個基督邪教⋯⋯），在台灣都有「傳承」。台灣可說是世界宗教最多元、最自由的地區。

許多不肖的宗教「人士」、通靈人因為己身利慾薰心，透過種種方式騙財騙色（其他部分大家比較不在乎），弊端叢生，造成神棍充斥、迷信盛行的亂象。因此社會對於這些人的行為，大多針對「財、色」睜大眼睛，踩到雷就罵，無論自己有沒有被騙。

但台灣畢竟是貪婪之島，人人追逐名利，諸多宗教行為都會涉及費用，收費基準跟許多服務業一樣，按照名氣內容，有高有低。大眾也許不太清楚合理價位該到多少（算命、收驚、超渡，一次收多少才不叫詐欺？），但基本上認同收費這件事。不會有人拿世界三大教的標準，要求其他各類宗派都必須無償布施。當然，比較理解群眾心理的「宗師」們，大多會「隨喜收費」，或直接靠信徒奉養，不談價碼，賺得更多。許多附佛外道皆是如此。

既然可收費，為何葉覓覓的價格會引起反彈？別的不說，光是命理占卜，隨便八字批命，價格從50元到10幾萬都有，陰宅風水從30萬到喊價百萬以上的比比皆是。只要顧客沒有反悔、不告詐欺，一個願打一個願挨，旁人又有何好嘴？

因為她是詩人。

詩人這件事，在大中國民族主義意識形態國家機器的體制下，過去幾十年受中國現代文學霸權影響，精神上滿滿儒教色彩，中國文學那文以載道的教條，與古代詩人（多為士子）的浪漫fu，深植於文學圈。

雖然西方現代詩學早已進入台灣，但多是詩歌、文字技巧的影響，西方詩人放浪形骸、無拘無束的個人自由精神，在台灣文壇就是比較放不開。影響所至，圈子內對詩人有個刻板印象，認為詩人就是聽起來崇高，風骨必須勝過常人。詩人的浪漫必須安全，而且不能「俗」。

詩壇歷來的論戰，除了對既有技術、主義的反動，大多僅是對於「情色」的界線的挑戰，就吵成一團。涉及社會倫理道德的挑戰，或從根翻掉「詩人觀感」的行徑，就倒是沒看過。去看叫得出名字的台灣、在台的中國詩人，連一個像布考斯基的也沒有。

這當然跟社會文化與構成有關。真正對社會文化反動的人如果寫詩，大概也不會被當成詩人。台灣詩人的框架有點模糊，但不出「知性」、「有風骨」、「清貧或小康」、「與權勢利益脫鉤」，這些很傳統中國fu的講究。

但葉覓覓光是「迷信（算是反知性）」就夠踩到痛點，高額收費更讓人直接聯想到「邪教斂財」，更是一次就翻掉文壇對詩人品格的要求。如果今天只是剛出頭年輕詩人，或很少被承認的網路詩人，或自稱詩人的人，詩壇大概會裝沒看到。偏偏葉覓覓是她那一輩少屬具有「國際」能見度的詩人，資歷足以被寫入文學史，不能被無視，自然就引發抨擊。

去看批判她斂財的言論。大概可分出幾個出發點。一種是親友對她的選擇無法認同，因而痛心疾首。不然就是「丟詩人的臉」，這可以理解；也有對邪教與斂財深惡痛絕的，這也合理。

較差的就是「眼紅」她看起來靠詩人名望就吸到一堆顧客（又沒統計，搞不好她跟所有靈性治療的同行一樣，自單純做出口碑的），所以痛罵。最糟糕的一種，是為了維持自己的網路聲量，或看她正在議題上，所以蹭一下。這種有點悲哀。最多的是，當作時事，看到大家都罵，就跟風嘴兩句。這種也沒什麼好說。

對於高額收費，葉覓覓的說明並無特出之處。她只是照「聖火傳承」體系的作法在收費，付不起的她都讓分期付款，即使收錢，她也沒靠這種錢享受，賺的錢連付學費都遠遠不夠，她不以為自己在斂財。她以豪宅跟名牌包為例，指出常人的盲點。一個名牌包可以收那麼貴，就是賣個「價值」。就是一個願打一個願挨。

她說得沒錯，貴婦買名牌包也只有裝東西的功能，又無法像007的工具那樣，還可發出雷射槍來切東西，跟菜市場50元阿嬤包功能根本相同，買不就為了一個爽感嗎？算命50元可算，靈性治療1000元可做，花6666值不值得，端看個人。

說到底，不過就是文化份子們拿社會薪資與服務業標準，來測度一個知名詩人，以為她轉性，靠宗教迷信賺大錢來逍遙。而這絕對違反台灣文壇對於詩人的傳統期待。

但回歸到詩的本身。詩除了對於美學與精神上的追求外，應當沒有限制。遊民寫得出詩，踩到詩美學的點，他就該是個詩人。暴發戶、詐欺犯、小偷、殺人犯，只要寫得出詩來，他就不能不被承認為是詩人。詩人什麼都可以做，要拿各種道德基準批判也都可以，只要不是拿「詩人該有什麼樣子」來罵她即可。

但也正因對「聖火傳承」的信仰（反疫苗），與其高額的收費文化，引來對葉覓覓的諸多攻擊。「聖火傳承」本身到底算不算迷信，那是不是個斂財組織？葉覓覓是不是想靠這個組織來賺錢？這反倒才是問題的核心。

下一集就從詩人葉覓覓接觸「聖火傳承」的緣由，一同細究靈性收費的看法，邀請大家一起來思考。

詩人葉覓覓的「反疫苗」與「靈性收費」爭議（下）

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航