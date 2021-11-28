香港與韓國在柏林（三）：韓國人吃即食麵，吃得很徹底

開門七件事：柴、米、油、鹽、醬、醋、茶。人生在世，飲食之事，豈可兒戲。

香港韓國飲食文化大不同，餐桌禮儀不同甚至有時鬧出笑話。不過，食飯最重要還是味道，禮儀還是因情況斟酌處理。韓國文化近二十年在世界各地發揚光大；香港人在韓國電影或劇集中，或多或少都接觸過韓國的飲食文化。

除了熟悉的泡菜與紫菜飯卷，近年還有風行海外的「炸雞與啤酒」（簡稱「雞啤」，韓文：치맥）的快餐文化。我後來才知道，原來炸雞配啤酒的食法是源自韓國。文化多元的柏林，當然有不少的韓式餐廳；味道整體的水準也相當不錯。有時候周末太忙或太累，懶得煮飯，於是到附近的韓式餐廳吃飯。當然，有時也會去買炸雞配啤酒。炸雞味道有辣有不辣，味道也有酸酸甜甜的。我最喜歡的味道是蒜蓉味。買完外賣後，然後回家，安坐家中的沙潑上，看電影，啃炸雞，喝喝從超市買回來的德國冰凍啤酒，周末一樂也！

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炸雞當然是不能日日食。可是，日子一久，又會令人想念當中的味道；就像是香港茶餐廳的「餐蛋麵」，食得多會厭倦，但放到口邊又會令人不能拒絕。

說起餐蛋麵，麵底最好當然配「出前一丁」即食麵。「出前一丁」在香港幾乎是「即食麵」的代名詞。有時亞洲超市買到的出前一丁，看見出產地是大埔太平工業園的老家附近，發現世界原來既遠又近。因為出前一丁的緣故，令韓妹也擴充了即食麵的想像。在她眼中，出前一丁似乎相對地健康，因為味道相對沒有韓國即食麵那麼重，她也嘗到人生第一碗餐蛋麵。我後來知道，韓國即食麵種類其實也很多。

很多人都吃過韓國的「辛辣麵」（신라면）或「辛拉麵」，是韓國商人辛春浩（신춘호）在1986年推出的產品。不過，我初嘗辛辣麵時，並不覺得特別好食。因為除了辣之外，味道不是太過出眾。然而認識韓妹後，我才知道原來一直用錯方法來煮：用煮出前一丁方法來煮辛辣麵，難怪味道差一點。事實上，比較好一點的煮法是：水滾後，先落包裝配料，最重要是加一點蒜蓉，然後再落麵煮；約三分鐘後，再加入雞蛋或其他配料一起煮。最後，加入蔥花便完成，吃的時候當然會配泡菜。

在香港，不少人吃麵都是將麵吃完就算，一般都不會喝湯。可是，韓國人吃即食麵都會將湯喝完，甚至剩下的湯會配飯一起吃。即食麵也吃得這麼徹底，我也是第一次見。

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柏林亞洲超市的韓國即食麵選擇頗多。除了辛辣麵，還有很多選擇。例如：安城湯麵、三養拉麵、芝麻拉麵、金拉麵等。不同品牌的韓國即食麵，味道雖然有點差異，不過味道都是以偏辣為主。我幾乎將不同牌子的即食麵都試過，覺得安城湯麵的味道最佳，辣度相當適中。

有一件與韓國拉麵的小事，也值得一提。去年疫情的時間，我參加柏林韓國文化中心的線上韓語課。其中一課的主題是約會。當然上課有對話練習，其中一位男同學對女同學說，不如一起去吃拉麵（即食麵）。老師聽到之後，忍著笑問他知不知，這句說話的真正意思。

韓國導演許秦豪的愛情電影《春逝》，劉智泰送李英愛回家，在公寓外李英愛問他：「要食碗拉麵才走嗎？」（라면 먹고 갈래요？）

因此，如果有人用韓文問你吃不吃拉麵，要注意當中的弦外之音。

（待續）

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