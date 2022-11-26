【2022九合一選舉】桃園市：國民黨張善政宣布當選，強調無縫接軌市政、讓桃園更上一層樓

2022桃園市市長選舉確定由綠地變藍天。國民黨候選人張善政約於晚間7點15分自行宣布當選；根據中選會晚間8點28分所更新的選票數，張善政得票率已超過52%、領先對手民進黨鄭運鵬超過10萬票。

本屆桃園市市長選舉共有4人參選。晚間8點28分時張善政得49萬多票，鄭運鵬得37萬多票，民眾黨參選人賴香伶得4萬多票，無黨籍參選人鄭寶清得2萬多票。

賴香伶約在晚間7點10分發表敗選感言：

香伶的團隊以及這次提供藍綠之外選擇的過程已經到了終點，我們也完成了我們的承諾。我們在這次的選舉裡面推出好幾個對於市政檢驗的議題、桃園的未竟事宜，我期待未來的桃園市長能夠參考我過去開的記者會的議題，一一地幫桃園市民解決問題、提供新的可能的方案。

鄭運鵬於晚間7點30分左右發表敗選感言：

鄭文燦8年對桃園建設的好成績不會因為一場選舉就消失，我們還是要繼續守護我們最心愛的桃園，桃園是個正在起飛的都市，也請大家祝福桃園，我們繼續進步。

對於敗選，鄭運鵬希望支持者不要因為這一次的選舉對我們的民主懷疑，也希望大家不要因為這一次的選舉對自己的價值懷疑，更希望希望大家繼續給民進黨機會，民進黨會在各方面虛心檢討、更加努力。

鄭運鵬、賴香伶皆承諾，今日之後他們會持續在立法委員的崗位上努力、回饋桃園。

張善政競選團隊約於晚間7點15分自行宣布當選，而張善政於晚上7點40分抵達競選總部發表勝選感言：

我們贏了！我們光榮地把桃園贏回來了！這場選舉不只是我張善政個人的勝利，也是屬於我們桃園全體市民的勝利，更是我們台灣民主的勝利。從今天開始，我和桃園共榮共存，「善哥」我就是桃園人的公僕，我會盡我的全力讓桃園更進步、更幸福。

張善政表示，他從來不是一個「政治人」，始終以「做事的人」自許，以同理心、務實解決問題的誠心為國家、為社會做事，「12月25日我進入市政府服務，這個信念不會改變。」張善政也感謝桃園現任的鄭文燦市長以及歷任的縣市長為桃園付出了很多心血，他強調市長「承先啟後」的使命，在「承先」方面，他將會與鄭文燦無縫接軌地接棒市政，而「啟後」，他則以「打造亞洲的智慧科技新都」力拚桃園更上一層樓的機會。

「燦鵬連線」斷裂，張善政選情倒吃甘蔗

2014年桃園市市長選舉，民進黨候選人鄭文燦以51%的得票率結束國民黨14年來的執政，2018年在以53.46%的得票率連任；然而，「燦鵬連線」斷裂，鄭文燦8年的政績及高支持度無法幫助民進黨鄭運鵬延續執政。

民進黨歷經前市長參選人林智堅「論文門」及「換堅」風波重創氣勢，又有被民進黨開除黨籍的前立委鄭寶清、民眾黨提名的立委賴香伶瓜分票源，使得國民黨參選人張善政選情倒吃甘蔗，在選前一週各家民調皆顯示張善政處於領先地位；而根據中選會更新的得票數字，除了大溪區之外，包含鄭文燦家鄉八德區在內的選區皆由張善政取得領先。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範