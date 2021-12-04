如何提升免疫力？葉金川從自身抗癌經驗提出具體策略

文：葉金川（中華捐血運動協會理事長）

「要維持身體健康，首要是提升自身免疫力」，這觀念幾乎眾所周知，可是，免疫力是什麼？為什麼提升免疫力可以對抗細菌和病毒感染，甚至可以對抗癌症的發生。而這是真的嗎？許多人其實一知半解。對於這個議題，我想以自己抗癌的實際經驗和大家分享，提升免疫力不但必要，而且有許多方法來增強自身免疫力！

免疫問題的四個面向

免疫系統就像保護身體的軍隊，有外來的不明細菌、病毒、霉菌，或是物理、化學性侵入物，例如空氣微粒，或是老化細胞、毀損細胞、甚至癌變細胞，都要靠免疫系統消滅及清除，並且維持各器官功能的穩定運作。但是，這支保護身體的軍隊並非總是運作無誤，最常見的免疫問題包括：

（1）過度反應：這也稱為過敏，是免疫系統對抗入侵物質時，分泌了過多抗組織胺和其他抗敏物質，小則造成身體紅腫、皮膚發疹，嚴重時出現全身性反應，例如血管性變化、甚至引發休克。

（2）敵我辨識不清：免疫系統本應具有辨識「敵軍」及「我軍」的能力，但是有些人可能受遺傳因素、基因突變等問題，造成免疫系統失控，不只攻擊敵人、也會攻擊自己人，成為自身免疫性疾病，最有名的疾病就是紅斑性狼瘡。

（3）辨識能力消失：不論是病原體入侵身體或自體不正常細胞的增生，都有可能會騙過免疫系統，免疫系統分辨不出這是敵人，還以為是自身的一部分，因此任由其增生，就會造成嚴重感染症或是引發癌症。

（4）抵抗力不足：前三種免疫問題，多需要透過藥物，例如類固醇緩解或治癒。但是，抵抗力不足是保護身體的防禦軍隊少，以致敵人抓不勝抓，身體轉趨衰退。造成免疫力低下的原因包括了天生體質問題、受到感染及化療後遺症。

免疫系統的作戰策略

除了免疫系統，其實我們的皮膚、黏膜組織是身體最基本的防禦工具，物理、化學、生物性的外來侵襲，立刻會被皮膚阻擋；從鼻腔進入的細菌、病毒，則會被鼻腔黏液包住，並由纖毛排除；從口腔進入的病菌，胃腸道黏膜及纖毛細胞負責黏住及排出。

從呼吸道吸入的懸浮微粒，大於2.5micron，我們可以黏住、再用咳嗽或是吐痰等方式直接從呼吸道排除，但是如果小於 2.5以下的微粒，甚至是致癌物，入侵了呼吸道，就會進入血液、淋巴、組織系統，只能啟動免疫系統來對付。

免疫系統與入侵物質開戰時，因應入侵病毒特性，會派出具備不同功能的淋巴球細胞應戰。例如吞噬入侵物的「巨噬細胞」、無法吞噬癌細胞及衰亡細胞，但可以直接對抗及消滅外來物的「T細胞」，透過製造抗體對抗病毒的「B細胞」，以及能分解、讓細胞膜破裂，再清掉本身突變的細胞或即將死亡細胞的「自然殺手細胞」。此外，除了發出信號警告，淋巴球還會記憶有哪些病毒、細菌曾經入侵，再次遇到相同的病毒、細菌時，要製造抗體或是由其他細胞處理，這就是「免疫記憶細胞」。

正常狀態下，我們的免疫系統會依照上面的「策略」保護身體，但是如果罹患了癌症且進行化療的時候，很可能發生免疫力低下的問題。

化療就怕發生感染症

和標靶治療不同，進行化療使用的化學物質，不光殺死癌細胞，也會傷及正常細胞，因為其主要作用是針對新陳代謝快、分裂快的細胞進行清除，但是人體也有其他長得快的細胞，例如會分泌油脂的頭髮毛囊細胞，因此有人會掉頭髮；指甲也長得快，進行化療時，就會變粗劣、變「湯匙指甲」；還有汗腺也會受到影響，變成少流汗或不流汗，造成皮膚一直有搔癢感覺。

基本上，上述情形癌症患者都還能克服，最擔心的就是「感染症」，偏偏充滿病菌、病毒的醫院又是癌症患者必須經常前往的場所，發生感染的風險因此也高，我就曾感染過三次綠膿桿菌。

如果發現淋巴球降低就是危險警訊，通常醫師會建議施打白血球生長激素（G-CSF），刺激骨髓增生淋巴球。

增強免疫力求諸自己

我在治療淋巴癌化療期間發生感染問題後，除了持續使用抗生素、施打G-CSF，我也積極查閱資料了解怎麼調整免疫系統、提升免疫力。同時找中醫診療，針灸、耳針、吃中藥，還有喝本草飲（慈濟中醫部門研發對抗新冠肺炎的食品），稀釋後每天大概喝1500 CC。

許多專家建議，提升免疫力要維持生活作息正常、充足睡眠、地中海飲食、不要抽菸、不要吃檳榔、不要飲酒過量，生活不要有壓力⋯⋯等。

多管齊下的方法讓我的血紅素量逐漸升高，最低曾只有9.5，最後一次已經恢復到12.6（正常要13以上），免疫力是否恢復，沒有數據可以看到，但是不再發生感染，就是最好的証明。

是哪一項方法有用？其實沒辦法分辨，甚至有可能只是化療中止了，時間久了，身體自行恢復。但是，我認為一般性的養生一定是要的；中醫藥調整體質，可能也幫上大忙；還有，規律運動可能也扮演一定的角色。

我只要不疲累，每周至少有四、五天是日走一萬步以上，不知免疫力是否因此漸漸恢復與提升，但是運動帶來的愉悅、欣快感則是確定的。

適當運動可以增加血清素、正腎上腺素、多巴胺等的分泌，也會分泌生長荷爾蒙。當運動過後，肌肉有炎性反應，生長荷爾蒙會刺激幹細胞生成，藉此修復受損細胞。

保有鬥志，病就會好

不論是罹患什麼疾病，除了靠醫療、補充營養品外，維持健康最根本的方法仍要求諸自己，改變生活形態，找策略恢復免疫力。

維持最好的健康狀態，不能完全躺在那裏靠藥物和營養品幫忙，還要能夠保持穩定正向的心情，要有鬥志，你自己認為病會好，病就會好。

本文經大家健康授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航