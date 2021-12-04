科學闢謠：專家警告「吃燕麥會升高三酸甘油酯」，是真的嗎？

讀者Hyman在今（2021）年11月16日利用本網站的「與我聯絡」來問我「貧血的人是不是真的不能吃五穀米？」，而我已在前文「貧血不適合吃五穀米？」回答了他的問題。因Hyman寄給我的那篇文章，是《康健雜誌》於2010年2月1日所發表的「五穀雜糧夯！５種人吃錯更傷身」這篇文章，而此文含有許多錯誤資訊，所以，我打算就其中之一的「燕麥會升高三酸甘油酯」之論述進行討論。

首先，我需要把這篇文章的相關部分拷貝如下：

他（意指台大食品科學研究所教授江文章）尤其對現在風行的燕麥相當憂心。燕麥雖然是很好的穀類食物，具有多種健康益處，但一些人體實驗的研究報告卻傳出，燕麥雖然可降低總膽固醇和壞的膽固醇（LDL），但不能降低三酸甘油酯（膽固醇的一種），反而可能升高三酸甘油酯。廠商在宣傳燕麥相關產品時打著降膽固醇的優點，不盡然全對，「有誤導之嫌！」他不客氣地說。 例如，一篇發表在2007年《營養學期刊（Nutrition Journal）》的研究發現，經過6週時間，每天吃6克β聚葡萄糖（燕麥所含的可溶性纖維）的實驗組和沒有吃燕麥的對照組相比，壞的膽固醇降低較多，但和一開始做實驗相比，有些實驗組中的受試者，三酸甘油酯反而增加很多，而沒有吃燕麥的對照組，受試者的三酸甘油酯都下降。同時，實驗組和對照組之間的三酸甘油酯變化，有顯著的統計意義，意謂，真的「差很大」。 「再吃下去會爆！」江文章拉高聲量提醒，至少三酸甘油酯高的人應考慮不吃燕麥，以免未蒙其利，先受其害。因為已經遇到好幾個人吃燕麥想降血脂，結果三酸甘油酯反而升高的例子，他在國際研討會上一有機會就力言，也曾主動跟業者溝通，希望業者不過度渲染燕麥的效果，並希望產官學界正視這個問題，好好研究。

Photo Credit: 林慶順教授部落格

首先，這段話裡的「三酸甘油酯（膽固醇的一種）」實在是很荒唐。

三酸甘油酯也叫做三酸甘油脂，而它們是由三條「脂肪酸」與「甘油」結合而形成的化學物質（也就是俗稱的「脂肪」，請見下圖）。由於脂肪酸的骨幹是一條「碳鏈」，而「碳鏈」是可長可短（下面圖片裡的虛線是代表不同長度），所以三酸甘油脂（即「脂肪」）的種類是非常繁多。請看MCT油真的這麼好嗎？。

Photo Credit: 林慶順教授部落格

但是，膽固醇則就只是一個單一的化學物質（分子式是C 27 H 46 O），而且是完全不同於「三酸甘油脂」（請看下圖）。我們俗稱的「好膽固醇」和「壞膽固醇」並非是因為有不同的膽固醇，而是因為有不同的蛋白質（負責運送膽固醇）。請看胡扯膽固醇的專家及白麓論壇演講《你是在科學養生嗎》主題影片。

由此可見，《康健雜誌》這篇文章的作者根本就沒資格來討論「三酸甘油酯」和「膽固醇」。

不管如何，《康健雜誌》這篇文章所說的研究是Concentrated oat beta-glucan, a fermentable fiber, lowers serum cholesterol in hypercholesterolemic adults in a randomized controlled trial（譯：在一項隨機對照試驗中，濃縮燕麥β聚葡萄糖是一種可發酵纖維，可降低高膽固醇血症成人的血清膽固醇）。

請注意，這項研究的實驗組並非如江文章教授所說的「吃燕麥」，而是「吃β聚葡萄糖」。所以，把「吃β聚葡萄糖」說成「吃燕麥」，已經是很不恰當。還有，這項研究的對照組也並非如江文章教授所說的「沒有吃燕麥」，而是「吃葡萄糖」。更重要的是，這篇論文裡的三酸甘油酯實驗數據是疑點重重。

為了讓讀者看到全貌，我把這部分的原文拷貝如下：Triglycerides increased 0.09 ± 0.1mmol/L (mean ± SEM) in the treatment group（from baseline of 1.9 ± 0.1mmol/L）, but this change was not significantly different than 0. Triglycerides fell 0.2 ± 0.1mmol/ L (mean ± SEM) in the placebo group. The triglyceride change between the treatment and control group was significantly different (p = 0.030).

從這段原文就可看出，三酸甘油酯也只不過是從1.9mmol/L上升至1.99mmol/L，也就是不到5％。可是，江文章教授卻說「增加很多」。

還有，"not significantly different than 0"是什麼意思？唯一的解釋是寫錯了。

再來，對照組的三酸甘油酯是下降了0.2 ± 0.1mmol/ L，也就是超過10％。可是，吃葡萄糖怎麼可能會讓三酸甘油酯下降如此之多？難道說，葡萄糖竟然可以是控制血脂的良藥？

唯一的解釋是實驗數據錯了。如果我是這篇論文的評審，我一定會將它退回，要作者重做這部分的實驗。

事實上，論文的作者很顯然是有自知之明。在整篇論文裡，Triglycerides這個字也就只出現在拷貝的那段文章以及相關圖表裡。它既沒有出現在Discussion（討論），也沒有出現在Abstract（文摘）裡。這就表示，論文作者認為Triglycerides的相關數據是有問題或不重要，所以不需要討論，也不需要放在文摘裡。他們甚至就只在標題裡說「降低膽固醇」，而不說「升高三酸甘油酯」。

今年5月有一篇關於燕麥的臨床研究論文才剛發表。它的標題是Serum Metabolomics Reveals Underlying Mechanisms of Cholesterol-Lowering Effects of Oat Consumption: A Randomized Controlled Trial in a Mildly Hypercholesterolemic Population（譯：血清代謝組學揭示食用燕麥降低膽固醇作用的潛在機制：一項在輕度高膽固醇血症人群中的隨機對照試驗）。

這篇論文在文摘裡就指出「燕麥可以降低總膽固醇和低密度膽固醇水平，而三酸甘油酯水平則沒有變化」。在我看過的幾十篇關於燕麥的論文文摘裡，沒有任何一篇說「燕麥會升高三酸甘油酯」。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航