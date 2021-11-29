2021年度未來大人物發表，陳建仁：這是最嚴謹的評選會。你們是台灣善實力、正能量的擴散者

文：陳淑玲

關鍵評論網媒體集團旗下品牌「未來大人物」今日(11/28)舉行年度發表會，評審團主席陳建仁院士即使剛返國隔離中，仍透過直播視訊致詞方式，表達對20組未來大人物的鼓勵與表揚。他表示：「這是參加過最嚴謹、最深度的評選活動，並深幸有這些年輕團隊，讓台灣成為一個自由民主、多元開放、講究人權、保護環境的美好國家。」

Photo Credit - 陳宏佳 2021未來大人物發表會

成功由你自己來定義

自2015年開始，關鍵評論網媒體集團透過選出「未來大人物」，傳遞品牌核心精神「把成功定義還給每個人」，2021年活動主旨更以「STAND FOR GOOD, STAND FOR TRUTH」為宗旨，號召35歲以下年輕人來定義自己的成功。

前副總統、中央研究院院士、同時也是本屆評審團主席的陳建仁院士在視訊致詞中提到：「這是參加過許多評選活動中最嚴謹、最深入而且最能表達不同意見，來取得最佳共識的評選活動。」同時自己也在評選過程中受到感動，深深覺得台灣擁有這些年輕人真好。

Photo Credit - 陳宏佳 評審團主席陳建仁院士以視訊方式參與發表會活動。

本屆評審團由關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨內容長楊士範作為召集人，由陳建仁院士擔任主席，包含雜學校創辦人蘇仰志、樹冠影響力投資創辦人/執行長楊家彥、數感實驗室共同創辦人賴以威、台灣芒草心慈善協會社工師李佳庭、關鍵評論網新聞記者李秉芳、關鍵評論網公共服務中心副總監楊子槿組成。

Photo Credit - 陳宏佳 2021年未來大人物評審團。

內容長楊士範在活動現場也提到：「2015到2021年我們已經找出110位未來大人物，今年開始我們將不再只是一次性的活動、而是一整年的串連，我們將帶領群眾瞭解並參與大人物的活動，前往大人物的場域，大家在做什麼事、魅力何在，以及催化大人物們產生的影響力。」

夢想不再只是口號而是實踐進行式

由本屆評審團手中接獲的年度代表物，設計概念是「I am also a we」，表示著無論每個人的差異有多大的不同，我們都還是這個群體的一部份。代表物顏色漸層的變化，象徵未來大人物的多元光譜，無論在社會中的哪一個領域，都有值得被大家看見的地方。 材質的處理讓每一座代表物都是獨一無二的顏色、如同每一位未來大人物都具有自己的獨特性。

Photo Credit - 陳宏佳 2021年未來大人物代表物

這20組未來大人物，從澎湖、花蓮、台南、台中等地聚集於台北，議題橫跨地方創生、海洋生態、農業漁業、國際議題、月經平權與貧窮、社會弱勢關懷等多元議題。一起來認識這20組，35歲以下正在讓社會發生改變的未來大人物（依名稱排序）：

Photo Credit - 陳宏佳 「Cofacts 真的假的」訊息回報機器人與查證協作社群

Photo Credit - 陳宏佳 Impact Hub Taipei 社會影響力製造所

Photo Credit - 陳宏佳 十八重溪光點聚落的螢火蟲書屋

Photo Credit - 陳宏佳 小紅帽 Little Red Hood

Photo Credit - 陳宏佳 台灣城鄉藝農實踐協會

Photo Credit - 陳宏佳 台灣國家寶藏基金會

Photo Credit - 陳宏佳 李怡潔 / 社團法人台灣生命之窗慈善協會 理事長

Photo Credit - 陳宏佳 社團法人臺灣湛藍海洋聯盟

Photo Credit - 陳宏佳 胡筠筠 / 台北市娛樂公關經紀職業工會 理事長

Photo Credit - 陳宏佳 陳宥達 / 台灣展臂閱讀協會創辦人暨理事長

Photo Credit - 陳宏佳 超認真少年

Photo Credit - 陳宏佳 黃衍勳 / 微醺農場負責人

Photo Credit - 陳宏佳 黃紋綺 / 洄遊吧有限公司 創辦人兼執行長

Photo Credit - 陳宏佳 黃雅聖 / 臺灣璞育文教發展協會 理事長

Photo Credit - 陳宏佳 愛女孩 Love Binti

Photo Credit - 陳宏佳 葉德偉 / 配客嘉股份有限公司創辦人(執行長特助湯士賢代領)

Photo Credit - 陳宏佳 劉千萍 / 新二代復仇者聯盟聚會發起人、新二代留聲機專欄作者

Photo Credit - 陳宏佳 雞湯來了

Photo Credit - 陳宏佳 離島出走

如同陳建仁院士致詞：「期許在逆境或外界不認同不理解的眼光時，能夠堅持、持續發揮影響力，堅信多元價值、讓更多非典型、或突破傳統定義的成功。」「未來大人物」能成為一個凝聚改變力量的平台，把慈善的力量、勇敢的力量、創新的力量不斷的擴展出去，讓更多年輕的世代在這個美麗的島嶼上創造更美麗的未來。

責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳