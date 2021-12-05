什麼是「骨齡」？如何追蹤兒童的身高體重是否符合標準？

文：陳菁兒（中山醫院小兒科、遺傳暨新陳代謝科醫師）

長高就像是長跑一樣，需要時間需要耐心，更重要的是需要定期追蹤，確認我們的身高是不是朝著預期方向前進，最終才能達到我們希望的目標身高。

評估身高不能只看一個點（當下身高），同時要看趨勢變化（身高紀錄）。事實上，生長的速度的快慢也是我們評估身高的一個重點。小朋友在兩歲三個月前因為必須按照時間施打預防針及進行身體檢查，故在兩歲三個月前的身高體重紀錄通常很完整。上小學後，學校每學期都會測量身高體重。介於兩歲三個月至上小學前，父母至少每半年都要測量一次身高體重。身高、體重都很重要，必須一起評估，才能夠協助我們找到身材矮小的原因。

一、身高體重的紀錄

1. 兒童身高體重的百分位

各位把拔、馬麻還記得嗎？每次打預防針時，都要把身高、體重標記在生長曲線圖上。我們將每次測量的身高體重百分位標記在圖上、連在一起會成為一個生長曲線。透過生長曲線，我們可以了解小朋友過去生長的大致狀況。身高的百分位如果小於同年齡孩童的第三個百分位，或是短時間身高發育往下掉落跨過二個主要百分位要特別小心是否有病理性的問題（像是生長激素分泌不足或是慢性肝腎疾病等⋯⋯）而如果生長曲線忽然往上衝，也要留意小朋友可能進入青春期了。生長曲線能夠告訴我們很多資訊，各位把拔馬麻就診時，請記得攜帶小朋友的身高體重紀錄表給醫生作為參考喔。

Photo Credit：衛生福利部國民健康署 0-7歲兒童生長曲線百分位圖。

爸爸媽媽也可以利用下面這個生長曲線的計算機，算出小朋友現在的生長發展狀況：新版兒童生長曲線。

2. 兒童的生長速度

兒童在不同發育時期長高的速度不同。有兩個時間長的最快:一歲之前（平均一年長25公分）及青春期（平均一年6-12公分）。4-9歲時身高成長的速度會比較慢（平均一年長5-6公分），但最慢最慢一年都必須有4公分。如果小朋友一年沒有長高4公分，要注意是否有病理性的原因導致他生長緩慢。另外小朋友如果在7-9歲長高速度忽然變的比之前快很多，也要留意小朋友有可能（提早）進入青春期了。

兒童平均生長速度

Photo Credit：問8

拉長時間來看，小朋友每個階段的生長速度都很重要。一個是時間累積的效應：試想如果在4-9歲這六年，如果每年都能長六公分的人和每年只長五公分的人，每一年雖然成長差距只有一公分，但累積六年後身高差距就會差到六公分。如果可以從小確實把握長高時間，一刻都不浪費的先長好長滿，那麼時間一長期望的身高自然指日可待。二是把握可以長高的時間：我們都說進入青春期會開始衝刺身高，之後長高就會趨緩然後結束。所以要如何即時發現青春期、把握最後機會也是一個重要的課題。

二、X光檢查骨齡

骨齡可以看出透過生長板的空間告訴我們還剩下多少空間可以長高。 骨齡不等於實際年齡，一位10歲的小朋友骨齡可能是8歲也有可能是12歲。要照了X光才知道。 一般而言，男生骨齡16歲，女生骨齡14歲時生長板就閉合的差不多了。

骨齡未閉合 vs. 骨齡已閉合

Photo Credit：問8

比較左邊和右邊的圖，大家可以發現跟左邊的圖，骨頭和骨頭之間的縫隙比較多，骨頭的大小也比較小一些。再更仔細看紅色圈圈的部分，我們可以發現左邊紅色圈圈的地方有一條細細的縫，右邊的縫則閉合了。這就是所謂生長板的位置。當生長板閉合，代表身體已經沒有時間可以長高了。

三、內分泌檢查等抽血檢查

當我們懷疑有病理性原因或是內分泌異常時，可以透過抽血輔助診斷。抽血內容可能包含白蛋白，肝腎功能，血球（如貧血），離子（如鈣、磷、鋅），生長激素因子或是性賀爾蒙指數⋯⋯等等。

菁兒醫師想要再強調一次追蹤的重要性，定期追蹤可以提早矯正不利生長的因素，讓身高走在我們想要的方向。相反的，如果長時間沒有特別注意，青春期前已經浪費一些長高的時間，青春期時又沒有好好把握最後機會，那就太可惜了！

Tips

身高體重的紀錄很重要，建議每半年要測量一次並標記在生長曲線圖上。一定要定期追蹤！一定要定期追蹤！一定要定期追蹤！很重要所以要說3遍！

什麼時候要找內分泌科醫師呢?

跟別人比太矮：身高百分位低於同年齡孩童的三個百分位 跟自己比太慢：每年長高少於4公分 生長曲線偏離軌道：短時間身高發育往下掉落跨過二個主要百分位或是突然往上

骨齡可以協助我們了解還剩下多少時間可以長高

骨齡不等於實際年齡，要照了X光才知道。 男生骨齡16歲，女生骨齡14歲時生長板就閉合的差不多了。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航