詩人葉覓覓的「反疫苗」與「靈性收費」爭議（下）

宗教的金錢觀

之前在詩歌場合認識葉覓覓，大概快10年。當時是她詩名正盛之時，我本就不是受歡迎的人，常受冷眼，沒主動跟她結交。但葉覓覓毫無差別心，不敷衍以對。浪費時間在我身上對她毫無好處，但客套話講完後，她還是跟一位祕魯詩人與我，散步聊靈性與詩，聊了許久。

這次看她被大肆攻擊，且爭議點跟靈性很有關係。問她想不想被訪。我也許可用非靈性口吻，把狀況講得白話一點。她知道我根本不支持疫苗政策，也不覺得她在斂財。她反而拒絕。她覺得我如果不跟著大眾一起批判她，會把我也拖下水。所有的攻擊，集中在她身上就好。

光就這個態度，許多人就比不上。認識葉覓覓以來，她人都沒什麼變。我覺得她並沒有什麼利害算計的目的，自然不是斂財。收高額個案費，既然不是為了斂財，那就得回到聖火傳承之上。

收費跟錢有關，錢是貨幣，貨幣是人類用來交換事物的媒介。它本身就不是真正的存有，錢與事物的關係，反而最能說明「緣起性空」的意義。隨著資本主義興起，錢的流動涉及更大的業力轉移。可以說，金錢是一個試煉，對於人肉身實存於世，經歷一切所有，被隨而生無處可逃的媒介。人一出世就得用錢，就得被錢支配。人的煩惱痛苦都離不開錢，因為離不開牽連而至的業力。

世界三大教對金錢的看法，都直指那僅是造物主恩澤果報的展現，應崇敬更高層次的存在，而不是捲入業力漩渦。而佛教視為空的一環，並未強調其作用。具體展現上，就是都不以賺錢、處理錢為目的。用錢布施行善，不過是把附加在媒介上的業力，轉向「慈悲」的方向。

而亞洲泛靈信仰在處理金錢上，則一貫以「等價交換」的態度視之。通靈人拿精氣神做法行咒，讓自己捲入顧客的業力中，獲得金錢來改善生活。拿超過自己本分的錢就是累積過多業力，拿得少或不收費就是行善。

相當簡單，而新世紀宗教大多以提升靈性體悟為出發，看不少收費的方式基準、用錢的態度，頗為西方資本主義。因為以善為出發點，所以不太在乎錢，收費看起來比世俗服務高，很多都只是為了維持組織成員、通靈人的日常生活，沒看到多少因此致富的。

而聖火傳承的收費，比可見的新世紀宗教都高。若以歐美標準來看，說高也不高。比較讓人打個問號的是，教主Agni Eickermann把金錢這件事，直接跟能量連結。錢的力量就等於宇宙能量，要獲得他傳授的能力，就要付出相應費用（一如亞洲泛靈信仰的等價交換）。因為地球進入了水瓶時代，所以能量充盈，因此所有收費都要提高。

泛靈信仰的等價交換甚至於常常不會以金錢計算，通靈人常對富人收高價，對窮人施恩。很多狀況下，窮人需要其服務，會以敬意或服務交換，沒有一定要收錢這種事。此系統下的通靈人越不在乎錢的，看的可能是來世的回報，或削減業力的好處。

偏偏根據葉覓覓的文章，聖火傳承以「吸引力法則」，認為只要有心入門（或接受療癒），宇宙能量就會發動，讓個案可以獲得金錢來繳費。她自己會讓人分期付款，其他做聖火傳承的人就不清楚。

這無疑是相對靈性層次較低的主張。若要助人（因其教義看來跟所有宗教一樣，讓人離苦得樂），不求回報是基本中的基本。如果Agni Eickermann是他自稱的：造物者的分身轉世，根本不需要要求信徒明確付費。這反而是歐美常見的「心靈／成長的課程行銷」的制度，山達基教就是最典型的例子（而且還奴役信徒）。

對此打個問號。當然如果要解釋，可以說那類似基督教入教的，上帝給予人的考驗之類的（根據通靈人的經驗，還真的這樣），看怎麼解釋。即使全世界只要是大型宗教，全都把金錢當成「中性」的存在，並要信徒不要執著於金錢。不過，靈性世界涉及不同層次與維度，某一種高等靈體有此主張，不是不可能。但既然代言人Agni Eickermann現存於世，我就稍微查了一下他的言論跟教義，想看看聖火傳承有什麼理由讓人信服。

結果，大概有種感覺：不能說是假的，但也沒那麼神。

通靈人創立的新興教派事業

根據Agni Eickermann的言論，他是上帝的火元素的能量分身轉世到地球，並接受耶穌、Sai Baba、Babaji的啟蒙，要用聖火消融人的業力，助人提升。因為教義細節與法門，還有靈性能力的開啟，模式比較山達基教，得逐階付錢，才能獲得。所以無法像其他新世紀教派如賽斯書、唐望那樣，可看到精密的教義。而他自述所謂的神蹟，則非常違反一般的靈性認知。

例如，他自稱受藏密法王達賴喇嘛所託，前往西藏幫「妙音佛母」解咒。這非常奇怪，妙音佛母即雪山神女，印度教神明梵天的妻子，梵語的創造者。她很可能是宇宙創生的能量中，象徵陰性力量的存在。也就是她本來就不是普通的高等靈體，而是造物主（如果有）創生宇宙的陰陽二力的其中一環，那個存在是遠比佛陀還高的純粹力量。怎麼可能還需要肉身去解咒？

而有好事者看了此文，去信達賴喇嘛辦公室，問是否真有此事。得到的回覆是：「沒有。」

既然沒有，Agni Eickermann的說法就不可信。他另外自稱曾受藏密法王噶瑪巴的老師頂禮，說Agni的證悟遠比自己高，反過來該當他的老師才對。這看來也絕對是假的。重點是，為何要這樣說？

通常，新興宗教拿其他宗教事物、符碼，來提升自己的信仰價值，是常見的事。但那通常是用來辯證、檢討、修正其教義，目的是為了讓教亦更加宏大，更貼近宇宙本質。如果拿來強化教主的神格存在，就淪為常見的通靈人作法，層次很低。

而另一個盲點是，神格高的高等靈體限於維度問題，無法具現化為肉身顯現。光是要跟通靈人溝通，也需要透過靈視或託夢的方式，以免現身的能量太強，會擊碎通靈人的肉體。幾乎可以說，所有說自己是神明化身或轉世的教主，都必須打個問號。這似乎僅是從基督教信仰轉化而來的說法，很有盲點。

如果Agni Eickermann所謂他自己是造物者能量轉世，意思是他的靈魂的組成來自於那樣的火能量，其實，所有的人的靈魂，死後若沒被信仰的教歸引，本來就會化為宇宙能量的分子，回到宇宙能量去。意思是，他跟我們常人沒什麼不同。而如果沒什麼不同，就不可能替妙音佛母解咒（本來就不可能）。

不然就是他的證悟很高，是辟支佛那樣的存在。那就看他平常在臉書傳佈的話語，能有多少渡世的作用。跟我看過的各教經典相比，即使是佛陀對根器極低的俗人的粗淺說法，都勝過Agni Eickermann的言論許多倍。而他傳教10餘年，關於聖火傳承的英文搜尋，資料少得誇張，隨便一個邪教可找到的信徒的歌頌文都遠比聖火傳承的資料多。如果是一個真正要渡世，並有神通的神人，真有無上密法，以隱密狀態，不公開的傳教，在這時代也不會就那麼一點資訊。

整個看來，跟我身邊一個例子很像。

我一位舊識的父親，自稱被外星人帶到外星飛船，傳授外星文字與圖騰，可以改善人的健康。我見過那些文字，舊識的父親也有對我家人展現過治病能力，雖然效果短暫，但的確神奇，可讓無法行走之人，起身走路。而舊識的父親的維生方式，就是賣圖騰跟治病，比照有良心的通靈人作法，窮人就義診，有錢人就收巨資。他還給我一張外星文字，說可調整磁場之類的。

但外星人的說法實在太扯，我心裡一直打個問號。某次跟一位靈力很強的原住民巫師繼承人聊到此事。她看了那張文字，用能力解譯其意思，還講解了圖騰的意義，以及那顆星球的狀態，與外星人的樣貌，講得遠比舊識父親還清楚。她聽到圖騰的收費，只淡淡說，其實舊識父親是受託於外星人的媒介，外星人是想幫助人不應該收那麼貴。

Agni Eickermann的聖火傳承，聽起來的確有類似感覺。根據參與者的說法，都直接感受到聖火傳承法門的力量，真的有幫助。他本人也很可能跟我舊識的父親一樣，具有來自「他者」傳遞的能量。也因為真的有效，所以才能以靈修法門吸引到自身具有能量才華、有慧根的，像葉覓覓這樣的人。

總的來說，我的感覺是，聖火傳承像是通靈人想把事業做大，比較新興宗教依樣傳法當教主。訂了不變的收費標準。我那個舊識的父親並無開班授課，選擇開神壇幫人治病，隨緣收費，隱遁在台灣的角落。

要說聖火傳承騙人嗎？也不算騙。說那是在斂財？照歐美收費標準，也不算高。台灣有時學算命也是十幾萬，出師就成為吃飯工具。以同樣標準看，意思也差不多。

看葉覓覓滿是熱忱，她相信自己的體驗，用她相信的事物在助人，不騙不搶，願者上鉤。本想對她講我的看法，又覺得不好潑她冷水。她回了一段話，倒顯得她早就覺知一切。

她說：「你就把Agni Eickermann想成外星人，外星人來教我們外星科技，收費本來就一定比地球人高，就這麼簡單啦。」

說的好像也是。

只是她因為信仰受到無謂攻擊，很多人是基於反迷信與詐騙立場罵她，立意良善，不能說錯。她若因此被詩壇冷眼，說是損失嘛，也不一定。大概就是，詩壇少了一個人生經驗有趣的詩人吧

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航