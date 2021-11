韓劇 《Law School》的法律相關用語：審判、被告、檢察官、搜查令⋯⋯這些英文怎麼說？

Netflix 熱播的法政韓劇《Law School》有別於男女情愛而著眼探討法律與正義的糾葛,劇情緊湊並且深刻勾勒劇中人與人之間的情感羈絆,成功創造高話題討論更刷出觀賞佳績。不論是日韓劇,還是歐美影集不乏相關題材,但法律詞彙總是帶著專業艱澀的色彩,尤其又是牽扯到不同領域的法律術語跟制度,讓人在追劇的同時,又容易被搞得一頭霧水。別擔心,VoiceTube團隊精選劇中頻繁出現的實用法律英文詞彙,一起隨著劇情高潮迭起來追劇學英文!

首先,先來認識劇中與法庭審判相關的法律用語和術語:

Trial (n.) 審判;審理

在法庭上聽取陳述和展示物品等,以判斷某人是否有罪或裁決案件等法律事項。在一般國家中,大致分為刑事、民事與行政訴訟的審判,而在形式與程序上稍有不同。例如刑事審判中,被告即是嫌疑人,檢察官與司法機構有責提供可信證據證明被告的犯罪事實。

You should question the trial outcome instead of trying to understand it.

你應該質疑法院的審判決定,而不是努力去理解它。

Defendant (n.) 被告

被告是法庭的訴訟主體之一。在刑事案件中,被告是因涉嫌犯罪而受到刑事追訴的人,於檢察官正式向法院對其起訴後的稱謂。在民事案件中,被告則是法院受理原告之起訴後,受原告控訴者。

​If there is doubt, it is beneficial to the defendant.

​存在懷疑的話,對被告就是有利的。

Victim (n.) 受害者;罹難者;犧牲者

除了可以表示在犯罪審理案件中的受害者外,也意指自然災害或悲劇中的罹難者。在民事訴訟中,只有分成被告與原告(plaintiff)。使用上可以搭配動詞片語fall victim to something,表達成為某事或某人罪行的受害者。

For negligence causing bodily harm, it cannot be prosecuted if the victim doesn’t want to press charges.

過失傷害是屬於告訴乃論,如果受害者不想提出指控,則不能被起訴。

The victim’s family will suffer from the crime for the rest of their life.

受害者的家屬將在他們的餘生中承受這個犯罪的折磨。

The company has fallen victim to increased competition.

日益激烈的競爭讓這家公司深受其害。

Prosecutor (n.) 檢察官;公訴人

刑事案件中檢察官的工作主要在偵查犯罪。因此為蒐集犯罪證據,有時甚至必需親赴犯罪現場、停屍間、意外發生地等進行調查。

As a prosecutor, I also have to protect the accused’s rights for the sake of public interest.

身為一位檢察官,我有義務要為了公共利益而維護被告人的正當利益。

Prejudice (n.) 偏見;歧視 (v.) 使有偏見;使產生歧視

身為執法人員,必須以公正的態度面對獨立的事件與其中的關係人。不應受到個人的宗教信仰、成見、價值觀等因素,而對被告有所歧視或在解讀線索時有先入為主的假設。劇中象徵法律正義的女神銅像蒙上雙眼,便是代表著不受成見蒙蔽雙眼的正義。

To not fall prey to bias or prejudice, the Lady Justice wears a blindfold.

為了不落為既有成見或偏見的犧牲品,正義女神戴著眼罩。

Warrant (n.)(由法官或官員簽署的)搜查令;逮捕狀:令狀 (v.) 擔保;承諾

如果非現行犯遭捕,執法方必須依法向法院提出合理的犯罪動機或證據,進而向嫌疑人展開蒐證調查,如資訊調閱、房屋搜索、拘留等。在獲得搜查令前以非正當手段獲得的證據或資訊,都有可能在法庭上被視為無效。在歐美影集中也稱為毒樹果實理論(fruit of the poisonous tree)。

If you use my fingerprint without a warrant to coerce a confession, it’ll be considered unlawful.

如果你在沒有搜查令的情況下使用我的指紋來逼供,這將被認為是非法的行為。

Right to silence (n.) 緘默權

Right在此與常見的解釋「右邊;正當性」無關,是指「權利;正當要求」。解釋為指犯罪嫌疑人或是被告在接受偵訊或是在法庭審問時,有拒答問題或保持沉默的權利。這樣的權利在世界上大多數的法律體系都被承認,同樣是為了保護犯罪嫌疑人權益。在美國法政影集中,當執法人員逮捕嫌疑犯時,須依法向他們宣讀米蘭達宣言(Miranda warning)確保嫌疑人了解自身權益。

I have no idea why you pleaded right to silence and got a public defender.

我不懂你為何要行使緘默權然後請公設辯護人。

The presumption of innocence (n.) 無罪推定原則

Presumption即為「假定;推定」,而 innocence 則為「無罪;天真純潔」,該原則意指一個人若未被證實及判決有罪,在法院上應該先被假定為無罪,避免不正當的審判導致無辜的人受罰。

在許多國家的刑事訴訟中,無罪推定原則是所有被告都享有的法定權利,也是聯合國國際公約確認和保護的基本人權。這個原則是為確保提起公訴的檢察官負起舉證責任,應負責收集足夠的可靠證據,以證明被告在事實上的確有罪;而若法院要判被告有罪,則所使用的證據必須符合法律限制,而且不能超越合理懷疑。

According to the presumption of innocence, he’s innocent until proven guilty.

根據無罪推定原則,他在被證明有罪前都是無辜的。

接著我們來看更多劇中發人審思的金句,讓人思考法律、社會正義與真相間錯綜復雜的糾葛:

The law was the issue, not the interpretation. Legislation is the solution.

法律的不完全才是真正的問題,而不是它解釋的方式。因此,立法是解決之道。

Even if it’s a fact-based defamatory statement, the act is not punishable if the facts are true and solely for the public interest.

即使是基於事實的毀謗行為,當該事實關乎於公共利益時該行為則不受罰。

The law is imperfect justice. But when you teach law, the law must be perfect. And when you study law, it must be synonymous with justice. Because unjust law is the cruelest violence.

法律是不完善的正義,但當你教導法律時,法律就必須完善,而當你學習的時候,法律就必須是正義的。因為不公正的法律是最殘忍的暴力。

在學完上面的法律相關詞彙和小常識後,是不是對於影響劇情出現的法律專有名詞有更多的認識,更想看看各大劇中的角色是如何鬥智的呢?快跟著 VoiceTube 精選的法政歐美影集,一起在精彩刺激的劇情峰迴路轉中學英文吧!

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

