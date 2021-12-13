秒懂勞保年金請領資格、相關權益：勞退請領再延一歲，哪些人首當其衝？

文：Ching

隨著領取勞保年金人數越來越多，多數人都擔心勞保即將破產，加上明年（民國111年）又因為法定可請領勞保老年年金的年齡提高，大家更是擔心若自己越晚退休，可能就領不到勞保退休金。

而根據政府開放資料統計，目前選擇月領勞保年金的人數較一次請領人數來的多！究竟明年請領老年年金年齡提高將影響那些人？早領還是晚點領比較好？一起透過三重點帶你看勞保年金給付資格，並提供給各位試算管道，讓你先預估自己可領多少退休金！

一、勞保退休金請領年齡又調高一歲，明年起須滿63歲才能領全額勞保退休金

對照明年（民國111年）的請領資格，因為從62歲調高到63歲，等於勞工明年必須年滿63歲才有資格請領勞保老年年金。

因此，最優先影響的是民國49年次出生的勞工，因為其明年雖滿62歲，但因為法定請領年齡調高為63歲，必須再等到（民國112年）時，實歲年滿63歲時才符合老年年金請領資格。

而只要是民國51年次以後出生的勞工，都必須等到年滿65歲，才能請領全額的勞保老年年金。

Photo Credit: 勞保

二、請領勞保年金除了看年齡，還必須符合兩要件

屆退休年齡，許多勞工都會好奇自己到底何時可以領勞保退休金。其實除了看上述的「法定年齡」，還必須留意需要符合下面兩個要件才可請領。 1、離職並且辦理「退保」的身分：從公司離職當日隔天起才符合勞保老年給付的請領資格。 2、符合勞保投保一定年資：因為勞保年資會影響老年年金請領的時間，勞工務必留意雇主是否有幫您投保勞保，以免預計好退休的年齡卻因為無法請領而延後退休。如果您選擇「月領」老年年金給付，請領保險年資就必須「年滿15年」才符合條件，而勞保局也表示保險年資愈久，對於按月請領年金的人更有利，因為勞保年資無上限規定，投保年資越久領得越多。

三、勞保老年年金提早領、晚領，領到金額有何不同？

上面提到的法定請領年齡都是可以請領到全額（100%）的勞保老年給付，但其實勞工也可以選擇提前請領（減額年金）或延後請領（增額年金），只是領到的年金金額不同；但要特別注意的是，一旦選擇的給付標準，經過勞保局核定後就不能變更，並且領到終老。 提前或延後年金的給付標準如下說明： 1、提前請領（減額年金）：指還沒到法定請領年齡，就提前申請老年年金給付。每提前一年，依計算出的給付金額減給4%，最多提前5年（減20%），也就是只能領到年金的80%。 2、延後請領（增額年金）：指符合法定請領年齡但先不領，延後幾年再請領的狀況。每延後一年，依計算出的給付金額將多給4%，最多延後五年（多20%），也就是能領到年金的120%。 猶豫退休金該提早領還是延後領嗎？有些人擔心勞保破產或希望領的久，認為早領才不怕領不到，也有人認為晚點請領才能領較多，其實選擇早領、晚領沒有一定好壞，建議您申請前先試算，並提早規畫儲蓄個人退休金，做好退休前的資金配置，才不會全部需要仰賴政府的勞保退休金過退休日子，也會是比較理性的做法！

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航