2021/11/30,
生活

越南最後一位皇后：東西合璧的特質，讓保大帝「願意為她一人廢除整個后宮」

越南最後一位皇后：東西合璧的特質，讓保大帝「願意為她一人廢除整個后宮」
出訪期間的南芳皇后和保大帝。Photo Credit：ELLE Team

我們想讓你知道的是

阮有氏蘭的家人收到了保大帝的結婚請求，但為了保護他們摯愛的女兒，開出了四個條件，必須答應這些，才同意這門婚事：1.阮有氏蘭必須加冕為皇后。2.他們的孩子必須受洗禮為天主教徒。3.僅保大帝可以保留佛教的身分。4.不同宗教的兩人要結婚，需要經過教廷的同意。

南芳皇后，被認為是越南女性的美麗代表之一，她是越南歷史上最後一個皇帝保大帝的妻子，也是封建王朝阮朝的最後一位皇后。南芳皇后本名阮有氏蘭（Nguyễn Hữu Thị Lan），生於1914年鵝貢省（目前併入前江省），她的父親阮有豪（Nguyễn Hữu Hào）是當時南部的首富，母親黎氏平（Lê Thị Bình）則是全越南四大富豪之一黎發達（Lê Phát Đạt）的女兒，12歲時她就被送到法國巴黎附近的塞納河畔納伊，進入一所著名的天主教學校Convent des Oiseaux就讀，並歸化為法國國籍，正是這樣的學經歷造就出一位高貴溫柔、仁慈賢淑且博學多聞的皇后。

一次與舅舅黎發安（Lê Phát An）到大叻度假的機緣下，她收到當時市長Darle的邀請，請他們前往Palace飯店參加晚宴，起初阮有氏蘭是想拒絕的，但在舅舅的勸說下，她便答應前往；化了個素雅淡妝，穿上一襲在法國買的簡單黑絲奧黛，就是在那個宴會上她碰到了保大帝，那樣的樸實真誠吸引了他的目光，微微一笑，保大帝的心起了漣漪，怦怦作響著，順勢就醉倒進她溫柔婉約的魅力裡；在往後的回憶錄《Con rồng Việt Nam》裡，保大帝說之後他們約會過幾次，她會跟他分享在Couvent des Oiseaux留學的生活，就跟他一樣，她也喜歡音樂和運動，她的美是東西合璧的。

就是那一眼邂逅，保大帝決定娶這為美人為妻。

「寡人在法國遇到的這位未來皇后結合了西方的優雅和東方的魅力。寡人一遇到她就相信她堪配為寡人的伴侶，並確信她的德行有資格當上國母。」國家之首向大家宣布。

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Photo Credit：Wikipedia
1934年南芳皇后結婚之日的照片

真摯的愛並沒有感動朝廷，因為這違反了越南阮朝世代的習俗傳統，阮有氏蘭是法國國民，是天主教徒，與越南佛教的信仰大相逕庭，這樣的跨宗教婚姻引來許多國民的不諒解，他們無法接受一個天主教的皇后，不顧反對的聲浪，保大帝依舊執意要娶她。

阮有氏蘭的家人收到了保大帝的結婚請求，但為了保護他們摯愛的女兒，開出了四個條件，必須答應這些，才同意這門婚事。

1.阮有氏蘭必須加冕為皇后。
2.他們的孩子必須受洗禮為天主教徒。
3.僅保大帝可以保留佛教的身分。
4.不同宗教的兩人要結婚，需要經過教廷的同意。

這些條件對當時的朝廷來說猶如投下一顆震撼彈，不說宗教信仰的差異，光是要立阮有氏蘭為皇后，就是件多麼困難的事，不只越南王室如此，歷史上有多少女人想要進入王室成為皇后，在阮朝13個朝代裡也就只有兩個妃子在世就被封為皇后的例子，朝廷不可能會妥協的；保大帝的母親慈宮太后對此非常不滿，自己替兒子選定的婚姻對象也被拒絕，保大帝堅定地向母親說：「我願意為了她一人廢除整個后宮，如果不是她，我寧可孤獨一輩子」。

Lan có một vẻ đẹp thuỳ mị nết na của người con gái miền Nam, hiền lành và quyến rũ làm tôi say đắm.
（她有著南方女人柔情嫻靜、善良嫵媚，我深深為她著迷。）

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Photo Credit: AP / 達志影像
1951年1月30日，保大皇帝身著全套禮裝，穿過通往順化皇宮的拱門。

為了他的愛，保大帝打破那些皇室規則，克服宗教與質疑的障礙，立誓奉行一夫一妻的原則，於1934年3月20日在順化皇城中完成了婚禮儀式，四天後，在養心殿隆重舉行了皇后的加冕典禮，保大帝封阮有氏蘭為南芳皇后，意為南方的芳香，還特別准許她能穿著黃色國服—那是只限定給皇帝的顏色。

獲有如此特殊待遇的南芳皇后在大婚後，協助保大帝進行外交活動、接待貴賓，與法國政權進行交流，不像一般妃子只出入於內宮那樣，作為第一夫人，她投入社會工作、鼓勵學習、獎勵好學生、幫助窮人、致力維護女性的社會地位。

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Photo Credit：ELLE Team
出訪期間的南芳皇后和保大帝

經過多年的婚姻，她與保大帝共生育了5個孩子，2個王子和3個公主，雖然保大帝沒有信守一夫一妻的承諾，在後來幾年有了其他愛人，但不可否認的是，當年晚宴上的那一眼，牽伴起整個越南與最後一位母儀天下的皇后的緣分。

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Photo Credit：Vietnam National Collection
穿著越服訪問歐洲的南芳皇后

本文獲HELLO VIETNAM越南你好》授權刊登，原文請見：【南芳皇后】史無前例的越南婚禮

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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