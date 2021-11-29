2021/11/29,
政治

香港Disney+疑審查內容，《The Simpsons》「六四」集數消失未能觀看

香港Disney+疑審查內容，《The Simpsons》「六四」集數消失未能觀看
Photo Credit: 《The Simpsons》劇集片段

我們想讓你知道的是

自從去年6月底港區國安法推行，香港對「六四」討論的打壓漸趨明顯。

迪士尼旗下的串流平台「Disney+」本月於香港推出，但其中以諷刺時弊聞名的美國著名長壽動畫《阿森一族》（The Simpsons，台稱「辛普森家庭」），被發現疑似審查「六四」內容，其中一集涉了中國的內容在香港平台上被抽起。

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在香港的平台上，涉及中國的第12集消失不見。

相關集數「惡作劇說唱」（Goo Goo Gai Pan episode）原發布於2005年，為第16季的第12集。

有香港網民發現Disney+平台上該季列表中直接由第11集跳到第13集，第12集消失不見。不過，若開啟VPN從英美等地登入，則能順利播放。香港媒體《香港01》、《Hong Kong Free Press》及《明報》均向Disney+查問，但未獲回覆。

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若在台灣登入，則可以看到第12集「中國行」。

該集講述角色Selma害怕老來無人照顧，於是與主角Homer假裝夫妻，一家到中國領養小孩。「訪中」期間探看了毛澤東的遺體、萬里長城等，Homer在劇集中形容毛澤東「像個殺了5,000萬人的小天使」。

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Photo Credit: 《The Simpsons》劇集片段

另外，動畫中「木有一幕描繪天安門廣場一塊碑，上面寫上「Tien An Men Square: On this Site, In 1989, Nothing Happened. （天安門廣場，1989年，這裏什麼事也沒發生）」。

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Photo Credit: 《The Simpsons》劇集片段

該集最後Selma被揭發是單身，孤兒院職員駕駛坦克車到天安門廣場要求Selma歸還領養了的小孩，場面被指是影射「天安門坦克人」。

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Photo Credit: 《The Simpsons》劇集片段

《阿森一族》於1989年起開始播放，至今已播放逾30季。該集數在2005年於美國播出，2006年中國大陸曾禁播《阿森一族》。

港府：《電影檢查條例》不適用

「六四」天安門事件發生於1989年6月4日，為中國學生發起的民主運動，事件最終以軍事鎮壓告終，有說法指有上千人傷亡。而中國最新的「歷史決議」文件中，則沿用了過去「政治風波」和「動亂」的說法，也未對死傷數字有肯定說法。

自從去年6月港區國安法推行，香港對「六四」討論的打壓漸趨明顯，過去多年在港主辦六四紀念活動、維園晚會的支聯會，其多名主要負責人被捕。支聯會隨後宣布解散，港府甚至直接命令公司註冊處處長將支聯會自公司登記冊中剔除。

另外， 紀念「六四」的集會現時已再沒被批准，教科書上「六四」內容及有相關題材的展覽都被審查，而放在香港大學的國殤之柱都面臨被移除的命運。

而上月香港立法會通過法例，港府可不批准涉危害國安的電影上映。《明報》曾就今次Disney+的事件向港府查詢，商經局稱現時《電影檢查條例》只規管電影上映，不適用於串流或互聯網平台。

新聞來源：

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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