香港Disney+疑審查內容，《The Simpsons》「六四」集數消失未能觀看

迪士尼旗下的串流平台「Disney+」本月於香港推出,但其中以諷刺時弊聞名的美國著名長壽動畫《阿森一族》(The Simpsons,台稱「辛普森家庭」),被發現疑似審查「六四」內容,其中一集涉了中國的內容在香港平台上被抽起。

在香港的平台上,涉及中國的第12集消失不見。

相關集數「惡作劇說唱」(Goo Goo Gai Pan episode)原發布於2005年,為第16季的第12集。

有香港網民發現Disney+平台上該季列表中直接由第11集跳到第13集,第12集消失不見。不過,若開啟VPN從英美等地登入,則能順利播放。香港媒體《香港01》、《Hong Kong Free Press》及《明報》均向Disney+查問,但未獲回覆。

若在台灣登入,則可以看到第12集「中國行」。

該集講述角色Selma害怕老來無人照顧,於是與主角Homer假裝夫妻,一家到中國領養小孩。「訪中」期間探看了毛澤東的遺體、萬里長城等,Homer在劇集中形容毛澤東「像個殺了5,000萬人的小天使」。

Photo Credit: 《The Simpsons》劇集片段

另外,動畫中「木有一幕描繪天安門廣場一塊碑,上面寫上「Tien An Men Square: On this Site, In 1989, Nothing Happened. (天安門廣場,1989年,這裏什麼事也沒發生)」。

Photo Credit: 《The Simpsons》劇集片段

該集最後Selma被揭發是單身,孤兒院職員駕駛坦克車到天安門廣場要求Selma歸還領養了的小孩,場面被指是影射「天安門坦克人」。

Photo Credit: 《The Simpsons》劇集片段

《阿森一族》於1989年起開始播放,至今已播放逾30季。該集數在2005年於美國播出,2006年中國大陸曾禁播《阿森一族》。

港府:《電影檢查條例》不適用

「六四」天安門事件發生於1989年6月4日,為中國學生發起的民主運動,事件最終以軍事鎮壓告終,有說法指有上千人傷亡。而中國最新的「歷史決議」文件中,則沿用了過去「政治風波」和「動亂」的說法,也未對死傷數字有肯定說法。

自從去年6月港區國安法推行,香港對「六四」討論的打壓漸趨明顯,過去多年在港主辦六四紀念活動、維園晚會的支聯會,其多名主要負責人被捕。支聯會隨後宣布解散,港府甚至直接命令公司註冊處處長將支聯會自公司登記冊中剔除。

另外, 紀念「六四」的集會現時已再沒被批准,教科書上「六四」內容及有相關題材的展覽都被審查,而放在香港大學的國殤之柱都面臨被移除的命運。

而上月香港立法會通過法例,港府可不批准涉危害國安的電影上映。《明報》曾就今次Disney+的事件向港府查詢,商經局稱現時《電影檢查條例》只規管電影上映,不適用於串流或互聯網平台。

新聞來源:

責任編輯:Alvin

核稿編輯:Alex