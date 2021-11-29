2021/11/29,
國際

瑞士公投：62%支持政府施行COVID-19通行證、61%同意改善護理人員勞動條件

瑞士公投：62%支持政府施行COVID-19通行證、61%同意改善護理人員勞動條件
瑞士民眾於11月28日當天，在投票所外排隊等候投票的畫面。｜Photo Credit: AP / 達志影像

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這一次，反對人士聚焦在廢除COVID-19通行證以及確診者的接觸者追蹤（contact tracing）。反對人士主張，他們正在防止瑞士因為有無接種而產生的差別待遇，進而造成社會的分裂。

綜合《紐約時報》《衛報》報導，瑞士在經歷數週的激辯與抗爭活動之後，於昨（28）日舉行公投，結果顯示多數民眾支持政府的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫政策。

官方數據顯示，62%的投票者同意瑞士現行針對COVID-19的法律修正案，這當中就包含了引進COVID-19通行證，證明持有者是否接種疫苗，或是染疫情形，藉此要求民眾在進入公共場所（餐廳或博物館）時出示。

這項公投是由反對法律修正案的民眾，在今年二度透過收集足夠的連署數，將這項議題再度帶入公投，以此試圖推翻瑞士當局所施行的防疫政策。

這一次，反對人士聚焦在廢除COVID-19通行證以及確診者的接觸者追蹤（contact tracing）。反對人士主張，他們正在防止瑞士因為有無接種而產生的差別待遇，進而造成社會的分裂。

在公投結果尚未完全出爐之前，警方已在政府以及國會周圍架設好圍籬，避免抗爭示威活動的局面過於混亂。針對幾名收到威脅甚至是死亡恐嚇的政治人物，警方也增加了保全人力的部署。

反對團體的發言人恩德（Josef Ender）表示他們承認這次的公投結果，但表示他們會為了自由繼續在瑞士倡議。

反對團體「憲法之友」（Friends of the Constitution）的發言人凱勒（Michelle Cailler）則表示，給予政府如此大的權力，「對民主制度而言是極度地危險」。

凱勒在公投結果出爐後受訪，表示這項法律修正案違反了一些憲法賦予人民的權利，尤其是自由權。「令人不敢相信的是，這樣的修正案居然在瑞士通過了。」

對於因為公投而出現的暴力活動，凱勒表示其所屬團體亦不能容忍，但她表示政府應當自問是否因為推行這些強制性的防疫措施，而將部分民眾逼到了極限，才會出現這些過分的行為舉止。

瑞士內政部長亞藍・貝爾賽（Alain Berset）則對反對人士以及其示威活動表達看法，表示相關的活動有時候會變調為暴力，「我們所有人都希望能盡快終止眼前這場疫情的大流行，而這件事只有靠團結才辦得到。憤怒、憎恨、恐嚇，還有威脅，這些都不屬於瑞士社會。」

另一公投同意改善護理人員勞動條件，凸顯社會對照護提供者的仰賴

瑞士民眾也在昨日的公投上，以61%的比例同意一項改善對於護理人員補償以及其工作條件的法律修正案。這項公投提案雖然是由瑞士的護理公會在疫情大流行前發起的，卻也因為目前社會對護理人員的仰賴與日俱增，凸顯其重要性。

護理公會主任芮比（Yvonne Ribi）在公投結果出爐後，對國家廣播電台表示，「這是瑞士民眾對照護提供者的感謝，表現令人難以相信的正向。」

瑞士的疫情近來有一波攀升，而在歐陸國家當中，瑞士疫苗的接種率也是敬陪末座。防疫規範因為相較其他歐陸國家寬鬆，瑞士因此受到不少批評。對於提供追加劑讓民眾接種，瑞士的手腳也相對緩慢。

根據《路透社》數據，瑞典近日平均每天新增5000多例確診，新增確診數最高的一天為11月2日。瑞典約有68%的人口是完整接種2劑疫苗。

有鑒於新型變種病毒株Omicron的出現，瑞士當局已在26日決定禁止所有來自南非及其周邊地區的航班。瑞士到目前為止也尚未出現Omicron的確診病例。

來自出現Omicron病例的國家像是香港、以色列以及英國，在抵達瑞士後須接受10天的隔離。

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新聞來源：

核稿編輯：翁世航


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