2021/11/29,
環境

永續環境總動員，NEC在地體驗食農教育並驅動永續影響力

永續環境總動員，NEC在地體驗食農教育並驅動永續影響力
Photo Credit : NEC

我們想讓你知道的是

基於「與地球和平共處，守護未來」的願景，NEC將採取具體的行動，藉由科技與服務，協助人類實現淨零碳排的社會、確保食物與飲用水安全，並且針對全球暖化提出應變措施。以人工智慧科技，協助台灣農業提升效率，在保護自然資源的同時，也確保糧食供應不絕。

親手做，真體驗，創永續。為展現對台灣農業與永續環境的重視，NEC台灣在桃園大溪綠合農場舉行食農教育 ( Food and Agriculture Education Event ) 活動，讓近150名員工及眷屬親身體驗農作精神，以及拉近產地到餐桌距離的新食農哲學，除此之外，NEC也以實際購買行動支持在地農業，並與當天採集的農作物共同捐贈給當地的公益團體—桃園市私立少年之家，協助孩子們在溫暖、安全的環境中成長。

「我們很高興同仁及其眷屬在此活動中除能了解基本的食農教育知識，體會愛惜環境與食物的食農教育精神之外，也享受到助人的美好，」NEC台灣總經理賴佳怡表示。「但這只是我們實踐ESG (環境永續、社會參與及公司治理) 的系列活動之一。未來，我們還將從不同領域推動各項有意義的活動，以傳達NEC致力實現台灣環境永續，以及NEC 2030VISION中『與地球和平共處，守護未來』的承諾。」

新聞照片二_NEC台灣總經理賴佳怡(右)與桃園市私立少年之家執行長張進益(左)一
Photo Credit : NEC
NEC以實際購買行動支持在地農業，並與當天採集的農作物共同捐贈給當地的公益團體—桃園市私立少年之家。NEC台灣總經理賴佳怡(右)與桃園市私立少年之家執行長張進益(左)一同合影。

在台灣，農友年齡層老化問題相當嚴重，讓台灣農業經濟面臨斷層與沒落的威脅。秉持企業社會責任(CSR)的落實應回應社會需求並與企業核心能力結合的精神，「我們期望NEC先進的農業科技(AgTech)，有機會幫助台灣農業改善人力短缺的問題，透過新科技建立友善、共好的台灣農業。」賴佳怡指出。

根據NEC的實際經驗，與農友合作導入NEC的人工智慧(AI)農業資訊通訊科技(ICT)平台CropScope之後，可根據感測器和衛星影像，圖形化顯示農作物生長狀況和土壤的狀況，建議最佳的灌溉量、肥料使用量，以及施肥時機等，幫助農友提高農作物產量之餘，同時兼顧生態永續的方法。


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