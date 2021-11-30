「台灣代表處」正式掛牌，立陶宛為何敢公然激怒北京？

文：德國之聲中文網

2020年秋，東歐波羅的海三小國之一的立陶宛結束大選，由祖國聯盟（Homeland Union）、自由運動（Liberal Movement）和自由聯盟（Freedom parties）等三個黨派組成的新執政聯盟強調，將本於價值觀發展外交政策：「我們將積極反對任何侵犯人權與民主自由的行為，並且將捍衛世界各地的自由奮鬥者，包括白羅斯和台灣。」

今（2021）年5月，立陶宛宣佈退出由中國與中歐與東歐國家所組成的17+1合作機制。7月，立陶宛外長格比亞魯斯・藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）透露，將在包含台灣在內的多個亞洲國家設立代表處，提升與台灣的雙邊關係。中國對此表示抗議。9月15日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在華盛頓會見藍斯柏吉斯，重申面對中國企圖施加的脅迫，美國將堅定地支持立陶宛。

11月18日，「駐立陶宛台灣代表處」正式掛牌。令北京方面尤為憤怒的是，該代表處冠以「台灣」之名，而非在其他國家通用的「台北」辦事處。中方批評立陶宛通過此舉在世界上製造一中一台，公然違背一個中國原則，並將與立陶宛的外交關係降至「代辦」等級。

價值觀之戰與戰略定位

德國科學與政治基金會朗恩博士（Dr.Kai-Olaf Lang）認為，立陶宛此舉雖然的確得到美國方面的支持，但這首先是出於立陶宛政府本身的願望和立場定位，以及地緣政治考量。

他說：「立陶宛政府成立之初就提出要為自由民主而戰，支持世界各地為自由鬥爭，包括白羅斯和台灣。此外，立陶宛將中國視為俄羅斯的盟友。立陶宛外長藍斯柏吉斯現在正在華盛頓訪問，討論對抗中俄的印太戰略。這對像立陶宛這樣的國家來說確實是新鮮事。美國和立陶宛雙方，都想以此對中俄發出地緣戰略訊號。」

立陶宛獨立後一直站在反對俄羅斯影響力的前沿，並希望得到美國更多支持。

1990年，立陶宛是第一個宣佈脫離莫斯科獨立的蘇聯加盟共和國，立陶宛現任外長加格比亞魯斯・藍斯柏吉斯的祖父、後來出任立陶宛總統的維陶塔斯・藍斯柏吉斯（Vytautas Landsbergis）當時扮演了獨立運動領導人的角色。「立陶宛外長現在的做法也可以看作是沿襲藍斯柏吉斯的家族傳統」，朗恩博士說。維陶塔斯・藍斯柏吉斯11月18日參加了「駐立陶宛台灣代表處」掛牌儀式。

對中國經濟依賴小

立陶宛人口僅280萬，經濟規模只有中國的兩百七十分之一。不過，相比歐洲體量更大的國家，立陶宛對中國的經濟依賴相當小。立陶宛經濟部長阿爾莫內特（Ausrine Armonaite）曾表示，立陶宛對中國的出口只佔總出口的1％，就算有損失，也不是太嚴重。

德國科學與政治基金會朗恩博士指出，一段時間來，中東歐國家紛紛對中國近年來對該地區投資規模小表示失望，而立陶宛正是因為國家小，對中國在經濟上依賴性小，即便受中國制裁損失也小，所以才不像歐洲其他很多國家那樣畏懼中國。

同時，在新冠危機中，立陶宛和其他歐洲國家越來越感到對中國產品、中國供應鏈依賴性太強可能帶來的危險。立陶宛外長藍斯柏吉斯11月24日就表示，立陶宛正在向世界展示一種抵抗中國日益增長的壓力的方式，那就是透過實現供應鏈的多樣化並與其他民主國家團結起來。據悉，立陶宛目前正和台灣商談在晶片領域合作建廠等事宜。

對北京而言，立陶宛雖是小國，地理位置卻很重要，是從中國到歐洲的鐵路貨運的一條經濟實惠的過境通道。目前，中國雖然停止了直達立陶宛的鐵路貨運列車，但並未停止經立陶宛通向其它歐洲國家的鐵路貨運。此外，鑑於捷克、波蘭等中東歐國家批評中國的聲音日漸高漲，北京也不得不擔心過於強硬的反應產生適得其反的效果，引發更多倣傚。

科學與政治基金會朗恩博士認為，出於包括以上因素在內的多種原因，北京現在雖然態度強硬，但只是降低雙方外交級別，目的也是避免局勢進一步激化，同時保留施壓空間。而立陶宛方面也並非一定希望事情鬧到不可收拾的地步。

朗恩博士說，「駐立陶宛台灣代表處揭牌儀式上，外長加布里埃爾・藍斯柏吉斯並沒有到場就是一個跡象。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航