Omicron變異株來勢兇猛，日本、以色列禁止所有外籍旅客入境，美加等多國限制部分非洲國家入境

Omicron變異株來勢兇猛，這幾日世界各地開始出現確診案例。面對新型變異株，各國紛紛祭出管制措施來防範疫情。不過，哪些國家限制部分國家入境，又有哪些國家禁止所有外籍旅客入境？

中東、美加、澳洲：非洲部分國家旅客禁止入境

《華爾街日報》報導，美國宣布，29日開始將禁止曾前往南非、辛巴威等8國的旅客入境；加拿大則在26日宣布，禁止曾在過去14天前往非洲南部的外籍旅客入境。

同時，澳洲也在27日宣布加強邊境嚴管，非澳洲籍的旅客，如果曾經在14天內前往南非、納米比亞、辛巴威和波札那，將禁止入境。

《國家報》報導，許多中東國家也禁止從部分非洲國家前來的旅客入境。阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯以及阿曼，都禁止南非、辛巴威等7國旅客進入國境。而科威特則禁了9國。

以色列：拒外籍旅客入境、動用反恐技術追蹤疫情

另一方面，以色列則限制所有外籍旅客入境。《華爾街日報》指出，以色列在26日檢測到1例Omicron病例後，便在28日開始禁止所有外國旅客入境。同時不但限制以色列人前往50個非洲國家，更祭出特勤組織的反恐技術來追蹤疫情。

以色列為了防範Omicron變異株，允許國安局使用電話追蹤技術來監控病例。不過引起了國內怒火，人權組織紛紛抗議，認為動用國安局的反恐技術，危害隱私。

日本：30日起禁外國人新申請入境

（中央社）《日本放送協會》（NHK）報導，首相岸田文雄今天表明防堵COVID-19新變異株Omicron入侵的政策方針，原則上從30日零時起暫停全球各國以短期商務等為目的外國人新申請入境。

日本《讀賣新聞》報導，岸田下午表示，這是為了避免最壞情況所採取的緊急避難預防措施，「從30日零時起禁止全世界外國人入境」。

至於從已發生Omicron疫情的14個國家或地區返回日本的人士，必須在日本政府指定設施進行嚴格隔離。

日本11月8日才剛放寬因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的邊境管制，允許外國短期商務旅客、留學生與技能實習生入境，旋即將從30日零時起再度暫停新入境申請。

印尼：29日起隔離天數延長為7天、南非10國及香港旅客禁入境

（中央社）為將COVID-19新變異株Omicron阻絕於境外，印尼將限制來自南非等10個非洲國家以及香港的國際旅客入境，同時自29日凌晨起將延長所有入境旅客的隔離天數為7天。

負責防疫措施的印尼海洋事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）昨（28）天指出，過去14天曾到過南非、波扎那（Botswana）、納米比亞（Namibia）、辛巴威（Zimbabwe）、賴索托（Lesotho）、莫三比克（Mozambique）、史瓦帝尼（Eswatini）、馬拉威（Malawi）、安哥拉（Angola）、尚比亞（Zambia）等10個非洲國家以及香港的國際旅客，自29日起不得入境印尼。

盧胡特指出，印尼公民如果自這些地方入境，必須隔離14天。此外，自29日凌晨起，自其他地方入境的旅客都將隔離7天。自11月初起入境印尼的旅客，如果完整接種兩劑疫苗，僅隔離3天，只打一劑疫苗的旅客則需隔離5天。

盧胡特說，有13個國家已宣布有新變異株Omicron感染的案例，不排除有擴散到其他國，因此提出相關政策，未來將兩週檢討一次。

印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）昨天在線上記者會指出，印尼境內還沒有發現由Omicron感染的2019新型冠狀病毒病例，政府會加強對入境旅客的篩檢，確診案例都會再做基因序列的分析。

印度、摩洛哥：預計延後、暫停開放國際航班

《半島電視台》報導，從29日晚上11點59分開始，摩洛哥將會暫停入境航班2週。至於何時開放，將視疫情狀況調整。

另外《印度快報》指出，原先印度在26日宣布，將在12月15日重新開放國際商業航班。不過因為Omicron變異株來勢洶洶，內政部決定要重新審視國際航班的開放日期，考慮是否要延後開放。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航