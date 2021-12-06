《孤棋致勝》：在西洋棋中我們有義務移動，當無事可做時，你到底該怎麼做？

文：加里．基莫維奇．卡斯帕羅夫（Garry Kimovich Kasparov）

光是戰略好也沒用

戰術就是在有事情做的時候知道該怎麼做；戰略就是在沒有事情做的時候知道該怎麼做。——薩維利．塔塔科維（Savielly Grigoryevich Tartakower）

為了做出正確的行動，我們必須知道自己在尋找什麼、追求什麼。但這個問題的答案，並非我們進行大量分析就能取得。就像是西洋棋，我們不用花很多時間就能確認目標：贏得比賽。而為了這個目標（取得勝利），我們建立遊戲策略，並決定完成這些策略的正確行動方案。但在這個過程當中，「戰略」（strategy）和「戰術」（tactics）這兩個詞經常被交替使用，浪費了許多有價值的區別。

戰略是抽象的，是基於長期目標的；而戰術是具體的，目的在找到現在的最佳對策。戰術是有條件的和機會主義的，都是關於威脅和防禦的。如果你無法迅速對應戰術機會的需求，比賽幾乎肯定會對你不利。在這裡，我們也可以引入「唯一的一步」的概念，即其他一切作為都會失敗。我們在西洋棋文獻中甚至有一個特殊的符號來標記絕對必要的一步棋。沒有好壞之分，也沒有難易之分，只是為了避免災難而需要。

當你的對手出現失誤時，一個勝利的戰術會突然出現，既是手段又是目的。想像一下，在一場足球比賽中，教練們花了幾個月時間對球員進行複雜的策略和模式訓練。但如果對方的門將在草地上滑倒，你會把策略扔到一邊，毫不猶豫地射門，這純粹是一種戰術反應。

戰術家在戰場上對威脅作出反應和抓住機會時感到很自在。他的問題是，當沒有明顯的動作時，當需要行動而非反應時，如何取得進展。偉大的波蘭西洋棋大師和機智的薩維利．塔塔科維半開玩笑地稱這是棋局中「無事可做」的階段。在現實中，它是區分偽裝者和競爭者的根據。

在西洋棋中，我們有義務移動；即使找不到任何事情可做，也沒有跳過一個回合的選擇。對於沒有戰略眼光的棋手來說，這種義務可能是一種負擔。當沒有直接的危機時，他無法形成一個計劃，他很可能試圖自己催生一個危機，通常只能成功破壞自己的局面。我們從彼得羅相那裡瞭解到，在西洋棋中，警惕的不作為是一種可行的策略，但有用的等待藝術需要精湛的技巧。當無事可做時，你到底該怎麼做？

我們把這些階段稱為「位置比賽」（positional play），因為我們的目標是改善我們的位置。我們必須避免製造弱點，要找到那些規模不大、但可以有效改善的方法。我們不用想得那麼多、但永遠不要停止思考。這麼做會讓我們看起來像是在偷懶——但這也就是為什麼卡爾波夫和彼得羅相這樣的位置型大師如此致命。他們總是很警覺，但樂於在棋盤上長時間不採取任何實際行動。在這段等待的時間裡，他們會獲得一個微小的優勢，然後再獲得一個。最終，他們的對手會發現自己失去所有的優勢，就像站在流沙上。

生活中則無需如此。如果你找不到有用的計劃，你可以看電視，堅持照常工作，並相信沒有新聞就是好消息。人類在尋找以非建設性的方式打發時間方面具有卓越的創造力。但也就在這些時候，一個真正的戰略家會讓自己持續前進，並因為找到方法讓自己持續前進而大放異彩，也會因此穩固自己的地位，為不可避免的衝突做準備。而衝突——我們不能忘記——是不可避免的。

進入廿世紀後，歐洲基本上處於和平狀態，和平主義運動在歐洲議會中取得了政治進展。與此同時，德國正在為戰爭做準備，它的海軍規模與英國不相上下，甚至在某些情況下會挑釁英國海軍。這方面的責任在於一個人，約翰．費雪上將（AdmiralJohn [Jackie] Fisher）。

一個多世紀以來，英國實際上一直統治著海洋，而在一九○○年，英國的政治家和軍事領導人將這種優勢完全視為理所當然。但費雪上將堅持使皇家海軍現代化，建造了第一艘巨型無畏艦，並鼓勵發展潛艇，而海軍部的其他人認為潛艇偷偷摸摸，最糟糕的是，這不符合英國風格。

費雪的好戰性格不適合處理國家事務，他不得不堅持不懈地推動實現他的和平時期現代化計劃。一九一○年時他退休了，被政治鬥爭而非海戰搞得筋疲力盡。一九一四年第一次世界大戰爆發時，他被邱吉爾召回，儘管他們在達達尼爾海峽戰役中的分歧導致費雪在不到一年後去職，但他多年來對皇家海軍的改革很快就證明了其價值。

約翰．費雪現在被歷史學家公認為英國最偉大的海軍將領之一，而他的許多最重要的貢獻都是在不開一槍的情況下創造。換句話說，這是一位知道無事可做並不意味著無所作為的戰略家。

我們每次下棋都必須考慮到對手的反應，我們對他反應的回應。一個戰術會點燃一個爆炸性的連鎖反應，一個強迫性的棋步序列，帶著棋手們一起狂奔。你盡可能深入地分析這個局面，計算幾十種變化，幾百種局面。一不小心，你就被消滅了。

我們可以把這比作一個每天必須決定「買入或賣出」十幾次的交易員。他看著數字盡可能分析，並在有限的時間內做出最佳決定。他花的時間越多，他的決定就越好，但當他在思考的時候，做出決定的機會就會消失。

戰術涉及到對人腦來說非常困難的計算，但當你把它們歸結為西洋棋中最簡單的部分，與戰略相比幾乎是微不足道的。它們是被迫的、有計劃的反應，基本上是一系列「如果．那麼」的語句，會讓程式設計師感到很自在。「如果他吃掉我的兵，我就把我的騎士下到e五。然後如果他攻擊我的騎士，我就犧牲我的主教。然後再如果......」當然，當你下到第五或第六個「如果」時，計算已經變得異常複雜，因為可能的棋步數量太多了。你看得越遠，犯錯的機會就越大。

我們都在分析和經驗的基礎上做出決定。我們的目標是要意識到這一過程，並能夠加以改進。為了做到這一點，我們必須能夠採取更廣泛的視角，以便能夠評估戰術決定的深層後果。換句話說，我們需要戰略來保持我們的戰術方向。

戰術必須以戰略為指導

一九○三年三月，萊特兄弟在北卡羅來納州基蒂霍克（Kitty Hawk）進行了著名的首次飛行，一百周年後不久，我在瑞士的山地度假勝地因特拉肯（Interlaken）為高級主管們進行一場主題是「實現你的潛力」的演講。作為說明缺乏戰略眼光的危險例子，我選擇了萊特兄弟和他們著名的發明。數以百計的工程師為發明飛行器而喪生，而萊特兄弟成功了，在歷史上留下了痕跡——或提升自己的地位。

然而，他們從不相信飛機除了新奇和運動外還會有更大的價值。這種想法得到了美國科學界的認同，這種心態也很快使美國在飛航領域的發展遠落後於其他國家。萊特兄弟沒有預見到他們的創造的潛力，他們把基於商業和軍事目的利用飛行的可能留給其他人。

在這個警示性的故事中，我加了一個插曲，指出我們今天並不乘坐萊特飛機。美國需要一個可以結合企業家遠見和工程能力的人，這個人就是威廉．波音（William Boeing）。這個熟悉的名字收到了觀眾贊許的笑聲，但後來我發現，他的例子比我想像的更具有啟發性。波音不僅僅是一個戰略家，也是一個創造性的戰術家。

一九一○年，《科學》（Scientific American）雜誌寫道，認為飛機可以徹底改變世界，「就是犯了最瘋狂的誇大之罪」。那時，威廉．波音甚至不知道如何飛行，他住在華盛頓州的西雅圖，遠離東海岸，那裡是大多數航空研究的地方。從耶魯大學工程班輟學的波音，沒有萊特兄弟那樣的技術知識。他所擁有的是對飛行潛力的憧憬和制定實現這目標戰略的能力。

波音看到了市場面前的潛力，並理解卓越技術是這個新領域的公司所需的基礎。為了實現他對一個成功的商業飛機公司的構想，必須克服一些技術障礙。波音用他一生的積蓄打賭，在他破產之前，技術會追上他的願景。他並不只是在等待這種情況的發生。策略：更好的技術。策略：他在當地大學建了一個風洞，這樣就能培養出他需要的工程師。

一九一七年，美國軍方正準備參加第一次世界大戰。他們需要飛機，波音公司有一個新的設計，他認為軍方可以使用。問題是，海軍正在三千英里外的佛羅里達州測試新飛機，但小飛機沒辦法飛那麼遠。波音知道這是關鍵機會，於是把他的飛機拆開，像披薩一樣裝箱，運往全國各地，這是一個出色的戰術演習。

這小小的成功使波音公司又繼續了幾年，在此期間，他那陷入困境的飛機工廠也生產船隻，而且，不管你信不信，還生產傢俱。他繼續雇用最有才華的工程師並投資於研究。當郵件投遞和旅客旅行，加上查理斯．林白（Charles Lindbergh）轟動一時的紐約到巴黎的飛行，創造了真正的繁榮時，波音和他卓越的技術已經準備好並等待要主導這個行業。

那年晚些時候，我在巴西的兩個商業博覽會上發言，並能夠為這個故事添加另一個篇章。巴西有自己的「飛行之父」，發明家亞伯托．桑托斯．杜蒙（Alberto Santos Dumont），他在萊特兄弟之前就公開飛行重體航空器。他大膽的探索和張揚的個性使他可能成為一九○○年代地球上最有名的人，儘管他在今日的世界大部分地區被遺忘。

對巴西民眾來說，他們的英雄桑托斯．杜蒙的名氣消逝，與波音公司的名氣相比，是一個理想的對比。除了全球旅行帶來的世界和平的烏托邦夢想之外，桑托斯．杜蒙對他的發明的影響沒有什麼興趣。他對戰時使用飛機感到恐懼，據說這也是他在一九三二年自殺的動機之一。

如果戰略代表目的，那麼戰術就是手段。波音公司為發展長期計劃時採用了無數巧妙的戰術和演練。一旦我們有了一套明確的目標和中期目標，我們就可以根據這些目標來衡量潛在的戰術和組合。我們越是這樣做就越容易成功；我們的戰略目標就會被納入我們的戰術思維中。我們的反應會更快，同時也更準確，而速度永遠是最重要的。

時間問題的惡性循環

戰略家最大的敵人是時間。我們在西洋棋中稱之為「時間麻煩」，它使我們所有人都淪落到被純粹的反射和反應、戰術所擺布。當沒有時間進行適當的評估時，情感和本能會蒙蔽我們的戰略視角。但即使是最洗鍊的直覺也不能完全沒有準確計算，這會讓一盤棋突然看起來很像一場投機遊戲。

那是二○○四年三月四日，我正在參加西班牙利納雷斯錦標賽（Linares tournament）的一場關鍵比賽。時間正在流逝，一年中最重要的比賽即將結束，而我排名在第二位。如果我贏了這場比賽，我將進入並列第一的位置。我的時間還剩十分鐘，棋盤上正在醞釀一場風暴。我與保加利亞新星維塞林．托帕洛夫（Veselin Topalov），現任國際棋聯世界冠軍，處於雙面刃的局面。我集結了一支巨大的軍隊對抗他的國王，並對自己在棋盤那一邊的壓倒性力量充滿信心，發起進攻。

我看到了一個有希望的機會點，但我在計算中找不到具體的東西；雙方都有太多的可能性。八分鐘，它看起來不錯，我的直覺說肯定是這麼做。我就下了。現在輪到托帕洛夫出汗了，但事實證明他可以解決這個問題。他防守得很好，我也因此多了新的問題需要解決。我必須在非常有限的時間內排除。我們倆都下得很快，憑著本能，手和腦一樣快。四分鐘。

等等，他的最後一步是個錯誤嗎？托帕洛夫的本性果然好鬥，他沒有防守，而是猛烈攻擊。為了保持我的進攻，我犧牲了一個棋子，造成嚴重的劣勢。如果我的攻擊失敗，我就會輸掉比賽，所以沒有退路了。我的心猛然一跳，腎上腺素充斥著我的系統。我感覺到決定性的一擊近在眼前。隨著我的騎士一躍而起，我可以發現我的城堡對他的王進行攻擊。這看起來是毀滅性的。騎士該往哪裡走？e四位置還是e六位置？向前還是向後？兩分鐘。

我的大腦以極快的速度計算各種備選方案，試圖經由令人費解的變化為雙方找到最佳招數。我想像著自己將如何應對他可能的防禦，如果這裡，那麼那裡，如果這樣，那麼那樣。四步、五步、六步……。沒有時間去深入分析以確定一切。一分鐘。

等等，看起來似乎後退是個錯誤選項！我不由自主地把我的騎士推到前面的位置。驚慌失措的我把自己的騎士推到前方，我感覺到機會已經消逝。托帕洛夫反應很快，他的國王跑去找掩護。在剩下的幾秒鐘裡，我只能迫使他的國王來回走動；沒有辦法發動政變了。這場比賽以重複的和局結束，沒有贏，也沒有輸。我坐在椅子上感到洩氣；我錯過了一場勝利嗎？在經歷了如此驚心動魄的狩獵之後，我卻沒有找到獵物。我以苦澀的並列第二名結束比賽，我也同樣擔心直覺在關鍵時刻背叛了我。

事實證明，我把我的騎士移到了錯誤的位置。分析表明，把它向後移到e四，這個「錯誤」的方向，遠離敵人的國王，也會協助我進行強大的攻擊。我在計算過程中看了這步棋，但看到他的皇后可以將我的國王，回來防禦。當比賽結束時，托帕洛夫建議用另一種騎士躍到e四的方法來取勝，我回答說：「是的，但皇后在c一上的將軍怎麼辦？」他看起來很疑惑，只是從他臉上的表情我突然意識到，這一步本來是非法的，皇后根本不可能到達c一。完全是一種幻覺。諷刺的是，也許這步獲勝的棋會去掉一個關鍵的防禦棋子，這正是我理所當然會追求的戰略目標，如果我有足夠的時間用計算來支持它。

當時這個失誤最令人不安的是，快速和深入的計算戰術一直是我比賽中最強的部分之一。我總是對自己分析複雜情況的能力比對手更有信心。當我要給對手致命一擊時，對手很少能夠逃脫。

我離開利納雷斯時，自信心動搖了。當然，沒有人每次考試都能得滿分，但這仍然令人不安。四十歲的我比我大多數競爭對手年長得多，他們通常只有二十多歲，偶爾也有十幾歲的青少年。如果隨著年齡無聲增長，我的戰術也變得不穩定，那麼我還能維持領先地位多長時間？在我回到舞臺上之前，我必須仔細審視自己的比賽，特別是我的戰術能力。

事後看來，真正的問題並不是我在時間上的失誤。正如後來正面結果所顯示，我的能力仍然處於良好的工作狀態。罪魁禍首是讓自己陷入了這樣的時間緊縮。我沒有經常比賽，生疏導致了我缺乏果斷，對自己的計算缺乏信心。我花了寶貴的幾分鐘反覆檢查我應該很快就可以下好的棋步。如果沒有信心，再好的計劃和最狡猾的戰術也會失敗。

書籍介紹

本文摘錄自《孤棋致勝：培養做出最佳決策、處理危機的究極洞察力！棋局的詭譎與壓力如何鍛鍊出世界棋王的堅韌心智？》，好的文化出版

作者：加里．基莫維奇．卡斯帕羅夫（Garry Kimovich Kasparov）

譯者：費克森

世界棋王、最偉大的棋手、西洋棋特級大師

擊敗超級電腦的加里．卡斯帕羅夫（Garry Kasparov）

如何在絕對的孤獨中，

鍛鍊無畏的堅韌心智、洞察力、決策力

加里．卡斯帕羅夫是誰？Netflix夯劇為什麼找他當顧問？

因為加里．卡斯帕羅夫不但被公認是有史以來最偉大的棋手，他的人生經歷也與《后翼棄兵》的主角有諸多類似之處。

像是八歲就被發現天賦，少年時期即獲得世界青年西洋棋錦標賽（World Junior Chess Championship）冠軍，獲得西洋棋特級大師（Grandmaster）稱號。二十一歲時贏得世界西洋棋錦標賽（World Chess Championship）冠軍，並在一九八五年到二○○六年期間持續保持世界排名第一的榮銜。也因此，他在一九九六年時獲邀與IBM超級電腦「深藍」進行西洋棋對決，並在一九九六年的對決中取勝。

Netflix夯劇《后翼棄兵》因此委請他擔任棋局顧問。《后翼棄兵》上映時，創下二十八天內六二○○萬次的超高流量，不但被稱為0負評神劇，也是Netflix 史上最熱門的迷你影集。並於二○二○年獲金球獎迷你劇集女主角、最佳迷你劇集大獎、二○二一年獲艾美獎最佳迷你劇集大獎。

「真正的強者，是那些不怕孤獨的人」——他的人生，也就一如戲中金句。今年五十八歲的卡斯帕羅夫，他的人生有五十年與西洋棋密不可分。在這五十年當中，他出戰過無數棋賽，幾乎每一場棋賽，他都只能獨自面對對手。他的每一步棋、每一個戰略執行、每一個判斷，都只能在那個當下，獨自做出最後的決定。

「做決策」有多難？棋王如何在最短的時間，最大的壓力下，做好評估、超前佈署，並做出最佳決策？

卡斯帕羅夫精煉他身為世界棋王的經驗、教訓等一生所學，寫下這本成功決策的入門書。在本書中，他將與讀者分享：

如何「評估機會」

如何「超前佈署」

如何「制定制勝策略」

這些決策必備的細節，不但是他在棋賽的數分鐘、甚至數秒間就要做到最完美，棋賽前、又或平時，他如何訓練自己？他又具備什麼樣的基本原則，作為他決策的基礎？

而除了單純的方法外，卡斯帕羅夫帶著我們重溫他職業生涯中最偉大的那些棋賽。在這當中，有一些棋賽，他與最犀利、最富經驗，也最難對付的「人」交手。這些人，也讓他領悟到是什麼造就好的決策、又是什麼讓人們決策失準：

▶前棋王阿納托利．卡爾波夫（Anatoly Karpov）

——如何在棋局中製造「壓力」、壓制對手。

▶「蘇聯西洋棋之父」米哈伊爾．博特文尼克（Mikhail Botvinnik），

——堅持自己的原則，排除外在影響，「用自己的大腦思考」。

▶「里加的魔術師」米哈伊爾·塔爾（Mikhail Tal）

如果要做出更好的決策——那你更需要，或許是想像力。

▶第三屆世界西洋棋錦標賽冠軍何塞．卡帕布蘭卡（José Capablanca）

很多人覺得決策本身就是一種賭注，但其實不是，「決策」是透過思考完成的邏輯推演。

▶西洋棋理論大師西格伯特．塔拉什（Siegbert Tarrasch）

如果顯然有什麼正對你的決策造成壞影響，不要放著不管，找出來，消滅它。

而除了「人」，他也在本書中分享他與IBM西洋棋超級電腦深藍（Deep Blue）的兩次傳奇對決，並以政治、文學、運動和軍事歷史為例，為他的經驗和教訓提供了有力的佐證。

當戰場從棋局延伸到人生，卡斯帕羅夫如何透過決策力，替自己的人生開創新局？

從西洋棋手的身分退休後，卡斯帕羅夫投身政壇，與俄國的新沙皇普丁站在對立面。是什麼促使他做出這樣的「決策」？在對抗的過程中，卡斯帕羅夫如何善用他從棋局中學到的決策智慧，做出每一個決定、或是挽救每一個敗局？

本書結合獨特策略洞見與個人回憶錄，不但鼓舞人心，更讓人得窺當今一位最偉大、最具創見的思想家之內心世界。

Photo Credit: 好的文化

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航