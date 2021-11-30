在韓國民主化的歷史節點上，全斗煥、盧泰愚兩位總統做出截然不同的判斷

近一個月來，韓國政壇之大事，就是兩位前總統相繼逝世，分別是曾擔任大韓民國第13任總統的盧泰愚（노태우，1932-2021，享壽89歲）與第11、12任的全斗煥（전두화，1931-2021，享耆壽90歲）。

這兩位前總統在韓國歷史上，如我之前撰文，先不論二人歷史地位是否已經蓋棺論定，其烙印在韓國人民腦海中，皆與韓國近代史的五一八光州民主化運動（5·18 광주민주화운동）緊密相連。

今日，韓國文在寅政權面對盧泰愚、全斗煥之後事，處理方式不盡相同。

盧泰愚的遺言經兒子盧載憲發表，表明盧父自身曾對1980年代的光州事件處理不當深感虧欠，而盧氏在其五年任內，不論對內成功地舉辦1988年奧運、逐步實施金融自由化，對外積極地促進兩韓關係（如1991年和北韓同時加入聯合國之舉），乃至與蘇聯、匈牙利、波蘭、南斯拉夫等共產主義國家建交之北方外交（當然，其中也包含讓臺灣人詬病的1992年8月斷交，與中華人民共和國建交之事）等，功過相抵下，韓國政府為其舉辦國葬之舉。

然而，身為盧泰愚長官、前一任總統的全斗煥，於全氏逝世前，絕口不提自身於光州事件之「重要角色」，乃至他於2017年所出版的回憶錄內，裡面涉及光州事件之論述，污名化抗議運動民眾為「赤色份子」、軍隊強力鎮壓、冷血開槍掃射民眾之事件，被法官宣判有違歷史事實，引來社會觀感不佳等，其書遭有關單位全面禁止發行、印製外，死前嚥下最後一口氣的他，仍對韓國近代史悲劇的光州事件，沒有一絲一毫歉意。

因故，青瓦臺面對全斗煥之後事冷淡處理，傾向不以社會資源，舉辦相關國民葬或國葬之舉。而據韓國最新消息，由全斗煥的遺孀李順子在儀式上，替亡夫就過去的罪行道歉。

由此來看，國不國葬，足見後人這兩位前總統的歷史地位，已經展開序曲。

韓國國內對於這兩位逝世的前總統，所涉及的光州事件著墨許多，乃至近年來韓國影視也已經有不少的影集問世，諸如《華麗的假期》（2007）、《我只是個計程車司機》（2017）、《光州事件之謎：誰是金君》（2020）等，在此也不得不敬佩韓國，敢於自揭當年國家「歷史瘡疤」的勇氣。

但面對著光州事件的餘波，即促進韓國民主化運動重要的里程碑之1987年六月民主運動（或稱「六月民主抗爭：6월민주항쟁」），全、盧兩人之決斷，耐人尋味，少見國內評論。

早先全、盧二人於1964年3月，也已經在軍隊核心，廣納同是出身中南部地區人士，成立秘密組織「一心會」，並列會長一職，好作為接近權力中心、未來掌權之準備。

眾所皆知，全、盧兩人後來能掌握韓國政權之主要關鍵時刻，在於當時第5至9任總統朴正熙（박정희，1917-1979），於1979年10月26日遭部下行刺槍殺，一度導致國局社會不安，而軍人出身的全斗煥於當年12月12日，以軍人之勢，發動「雙十二政變」，趁勢掌握政權。

而在那段時間，奉行軍人權威主義的全斗煥，想當然爾透過國家機器軍隊，一連串鎮壓手段，不論是對全國發佈擴大戒嚴，乃至拘扣當時異議份子，爾後成為韓國總統的金大中、金泳三等人，都為家常便飯之事，而最令人髮指的仍是1980年代血腥的光州事件。

爾後，同年的8月27日，全斗煥如他所願，透過韓國國民議會間接選舉，成為大韓民國第11任總統，但上台後的全氏仍是動作頻頻，不論是大動憲法，把總統任期改為七年，抑或以軍警之力，大肆打壓在野異議份子，更於10月27日，韓國第五共和國藉由全氏一手操弄的新憲法正式成立；1981年成立的民主正義黨（민주정의당；前身為朴正熙所成立的民主共和黨），也於當年2月11日新憲法下的總統選舉，讓全斗煥以高達90.6％的得票率，當選為大韓民國第12任總統。

全斗煥靈堂｜Photo Credit: AP / 達志影像

然而，國民經歷過連任四任總統的朴正熙年代，為了（漢江奇蹟）經濟發展，犧牲民主，乃至後來趁亂掌權的全斗煥，釀成1980年代血腥鎮壓的光州事件後，韓國國民對於民主之渴望，恐比外人想像之劇烈，而這把火終於1987年6月爆發。

韓國近代史的「六月民主化運動」，發生時間約為1987年6月10至29日，於國內各地爆發了大規模的民眾遊行示威，有上百萬人民走上街頭，首要要求即是要求修改憲法，把國家導向正常民主化之路，史稱「六月抗爭」。

然而，會造成此運動最主要的導火線，在於我們前述，國民長年來飽受軍人政權統治，儘管自身顧得好自己的肚子，但大家實在難保會不會有那麼一天，光州槍聲再度響起、國家機器打壓人民自由之事再度發生。

眾所皆知，知名首爾大學學生朴鍾哲，於六月運動之前的1月14日，曾被警察以水刑拷問虐待而死，而這也是讓韓國國民深感不滿之處，同時再加上外在國際因素，諸如1988年的奧運即將在漢城（今首爾）舉辦，儘管抱持著強硬手段箝制國內民主聲浪的全斗煥，也開始意識到得轉變統治手段，才能弭平國內抗爭。

最終，全斗煥眼見國內局勢已非如同過往80年代，可以派出大量軍隊泯平國內聲浪，以槍聲結束抗議示威運動，心想最好的平安下莊方式，即是指定他信得過的人接位，而這位人士即是大家所熟識的盧泰愚。

當時執政黨民主正義黨總統候選人盧泰愚，於1987年6月29日對外發佈「六二九」民主化宣言，回應當時民眾的民主化運動、恢復總統民選，同時於當年10月，以公投的方式通過了韓國新憲法，更於後來的總統直選，險勝了金泳三、金大中和金鐘泌，當選韓國第13任總統。

值得注意的是，當時當選總統的盧泰愚，得票率只有36.6％，而爾後成為第14任、第15任的韓國總統的金泳三、金大中，當時的得票率分別為28.0％與27.0％緊追在後，甚則當時若雙金合作，盧泰愚恐怕還選不上當時所開放的民選總統之職。

因故，我們可以合理地推斷，盧泰愚可以想像他在任時期，已經無法像過往老長官一般，採權威軍人統治手段，對民間社會執行高壓統治，甚者他卸任後，恐也得面臨一場「轉型正義」之舉，這相較於之前不情不願，迫於國內外情勢，進而卸任的全斗煥，是完全不同之心境。

這也造就後來盧泰愚執政時期，試圖打造國內金融自由化、國際外交正常化等舉動，甚則還有清算前長官全氏之舉，諸如於1988年漢城奧運順利結束後，於盧氏政權下，也把全斗煥推上國會聽證會，釐清光州事件首末之動機。

從此，我們也可以看到全盧二人面對韓國民主化運動，其決斷方式之不同——全斗煥希望透過身旁親信繼位者，可以讓他平安下莊，然盧泰愚深知，國內這把民主之火已經燎原起來，唯有順應潮流而行，才能明哲保身。

當然，就盧、全兩人的歷史地位，隨著二人之逝世才剛開始，但就上述的歷史背景而言，除了光州事件，兩人面對1980年代韓國的民主化運動，其截然不同的態度與心境，抑或是六月民主化運動的眾多起因，也是值得我們仔細深入探究。

同樣地，對於上述我所提到1987年「六月民主運動」，除了坊間專著外，近年來韓國影集也多有著墨，諸如《辯護人》（2013）、《1987：黎明到來的那一天》（2017）等，也是值得推薦給各位讀者，以輕鬆的方式，了解當時為了追求民主化韓國的諸多面向。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航