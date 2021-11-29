波羅的海三國議員訪問團拜會蔡英文，立陶宛議員：被中國列入黑名單覺得很榮幸

（中央社）總統蔡英文11月29日接見波海三國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團表示，現在全球面對威權主義的擴張以及假訊息的威脅，台灣願意跟歐洲朋友分享對抗假訊息的經驗，一起捍衛共享的價值，確保民主自由的生活方式。

蔡總統29日上午在總統府接見波海三國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團，總統除了表達非常歡迎各位友台小組議員來訪外，並說這是波羅的海三國國會第一次共同組團訪問台灣，謝謝三位主席促成這麼有意義的訪問，也謝謝各位一起參加今年開放國會論壇。

總統表示，非常期待波海三國深化民主的經驗，一起見證台灣對開放政府、開放國會、擴大公民參與的努力。

總統說，藉這個機會要特別謝謝立陶宛在今年疫情嚴峻時，兩度捐贈疫苗給台灣，展現民主盟友相互扶持的精神，這段時間以來台灣跟立陶宛在各領域的交流也更加地密切，最近在立陶宛外交部的邀請下，前副總統陳建仁出席在維爾紐斯的民主論壇，向國際社會分享台灣的民主經驗。

總統表示，這個月台灣駐立陶宛代表處已經掛牌運作，預計明年初立陶宛也會在台灣設立代表處，國發會主委龔明鑫上個月率領經貿考察團訪問立陶宛，簽署6項合作備忘錄，強化雙方在半導體、衛星以及生技等領域的合作，未來也期待與拉脫維亞、愛沙尼亞在各領域都有更多的合作與交流。

她說，台灣與波海三國都走過威權統治爭取自由的道路，也都深刻了解民主得來不易。

總統表示，現在全球面對威權主義的擴張以及假訊息的威脅，台灣願意跟歐洲朋友分享對抗假訊息的經驗，一起捍衛共享的價值，確保民主自由的生活方式。

總統除了再次歡迎訪賓來訪外，也期待與波海三國一起努力讓台灣與波海三國的關係更穩健、更緊密地發展。

立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）致詞，首先向台灣人民的毅力與智慧，致上崇高的敬意。他表示，台灣在複雜的地緣政治環境中取得平衡，並且同時發展經驗與強化民主，此行來到台灣就是要展現團結之意。

他說，立陶宛政府的友台政策，在立陶宛社會獲得廣大民意的支持，保護自由以及規則為基礎的國際秩序攸關台灣與立陶宛的重要利益，必須強化與台灣的關係，共同合作來達成這個目標。

他指出，立陶宛與台灣有很多發展經濟與文化相關合作的機會，之所以能夠進行長期穩定而且有效的合作，正因為擁抱民主、人權以及法治等共享價值。

馬爾德基斯說，希望即將在台灣設立的立陶宛代表處可以協助擴展台灣與立陶宛的夥伴關係，並且促進整個歐盟與台灣更進一步發展友好關係。

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訪問團此行目的是參加「2021年開放國會論壇」

《中央社》報導，根據外交部日前發布的消息，這次波海三國訪問團訪台，主要目的是出席2021年開放國會論壇。外交部表示，他們此行也會晉見總統蔡英文，拜會立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌；還將將拜會國發會、經濟部、科技部等部會。

今年的開放國會論壇由立法院、外交部、美國國際民主協會（NDI）與台灣亞洲交流基金會合辦，論壇主題為「後疫情時代的開放國會—韌性的全球案例及2022年後規畫」，訂於12月2日至3日以實體與視訊混合方式舉行。

《中央社》報導，立法院人士指出，這次的開放國會論壇，是立法院今年初與NDI簽訂備忘錄時，就已經相約年底要共同舉辦的活動。這次論壇因為擔心曝光後，讓將參與論壇的各國國會議員受到壓力，因此事前都保持低調。

開放國會論壇目前確定有6國15人來台，其中包括5國12位國會議員，波羅的海三國（立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞）共計有10位國會議員來台，其中立陶宛有6位國會議員將來台；台灣友邦貝里斯眾議院議長伍茲（Valerie Woods）也將來台與會。論壇另外還有15國、21位國會議員透過線上參與議程。

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立陶宛國會友台小組主席：「對台灣的支持已經超越黨派」

《自由時報》報導，立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯表示，立陶宛對台灣的支持已經超越黨派，此行來台希望傳達支持訊息。他們在歐洲也了解台灣面對的問題，支持民主的台灣，也對他們的安全有保障。

立陶宛國會議員薩卡利埃內表示，此行非常具有啟發性和意義，立陶宛深刻體會與大型極權國家為鄰的處境。她還指出，COVID-19疫情一開始，立陶宛有很多醫生患病、也有很多人死亡，但是台灣即時送給立陶宛口罩，很高興立陶宛日前也贈與台灣疫苗，這就是兩國間友誼的表現。

薩卡利埃內還表示，對於被中國列入黑名單，她其實覺得很榮幸，議員團成員也自嘲，在這趟出訪行程後也許會有更多人被列入黑名單的行列，更加深立陶宛堅決支持台灣的態度和決心。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航